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11 медиа Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которые не пишут о политике
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Сегодня в 11:45

11 медиа Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которые не пишут о политике

Рассказываем о казахстанских, узбекистанских, кыргызстанских и таджикистанских СМИ, где вы можете узнать о новостях в сфере технологий, кино и музыки, а также прочитать об интересных событиях в столицах Центральной Азии без политики.


weproject.media


weproject.media — главное медиа о людях Центральной Азии. Здесь вы найдете интервью с активными жителями региона, создающих крутые проекты, профессионалами в разных отраслях, IT-предпринимателями, экспатами, соотечественниками, которые учатся в лучших университетах и строят карьеру в крупнейших компаниях за рубежом и многое другое.

Есть и тематические микромедиа:

«Город24» — проекты о самом лучшем в Алматы, Нур-Султане, Ташкенте и Бишкеке

«Наши в мире» — медиа о работе в инновационных компаниях мира.

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Comode.kz


Женский казахстанский информационно-развлекательный портал. Пишут о бизнесе, моде, здоровье, красоте, детях. Также публикуются сказки с иллюстрациями для чтения с детьми.


Spot.uz


Деловое издание Узбекистана, которое было основано в 2017 году. На сайте можно узнать самые актуальные новости в сфере бизнеса, экономики, технологий, финансов, законодательства и стартапов.

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Anons.uz


Узбекистанский проект о самых интересных событиях в городе. Можно узнать, где проходят различные мероприятия, прочесть новости музыки, кино или даже прогноз погоды. Есть сайт, страница в Instagram и Telegram-канал.


Afisha.uz


Все о культурной жизни столицы Узбекистана: мастер-классы, фестивали, лекции, концерты и кинопремьеры, которые не стоит пропускать.

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Limon.KG


Молодежное интернет-издание из Кыргызстана. Пишут об образовании, бизнесе, IT и достижениях соотечественников. Если вас интересуют истории кыргызстанцев, которые добиваются высоких результатов в разных странах мира, стоит зайти на сайт издания.


Bishkek Online


Блог с актуальными новостями о столице Кыргызстана. Также публикуются подборки с интересными мероприятиями в Бишкеке.

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Okno.me


Кыргызстанское медиа о культуре, моде и искусстве. На странице публикуют актуальные новости, контент с тематических вечеринок и разборы шоу.


Chatr Media


Онлайн-медиа основала журналистка Нурангез Рустамзода. Проект рассказывает о таджикистанцах, чья деятельность повлияла на развитие общества.

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