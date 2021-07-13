11 книг, которые Барак Обама советует прочитать этим летом





В перечень вошли как бестселлеры последних лет, так и произведения восходящих звезд — лауреатов престижных литературных премий.





«Ночью вся кровь черная», Давид Диоп





«Страна больших чисел», Тэ-Пин Чен





«Империя боли», Патрик Радден Киф





«Проект Пронеси, Господи», Энди Вейр





«Когда мы перестаем понимать мир», Бенжамин Лабатут





«Под белым небом: природа будущего», Элизабет Колберт





«Вещи, которые мы потеряли в воде», Эрик Нгуен





«Оставьте мир позади», Румаан Алам





«Клара и Солнце», Кадзуо Исигуро





«Сладость воды», Натан Харрис





«Близость», Кэти Китамура





Публикация летнего списка литературы — традиция, которой Барак Обама придерживается со времен своего президентства. Как правило, он уделяет особое внимание авторам, освещающим социальные проблемы.





Бывший президент США Барак Обама в своем блоге на платформе Medium опубликовал список из 11 книг, которые он рекомендует прочитать этим летом.