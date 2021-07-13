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11 книг, которые Барак Обама советует прочитать этим летом
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Вчера в 11:09

11 книг, которые Барак Обама советует прочитать этим летом

Бывший президент США Барак Обама в своем блоге на платформе Medium опубликовал список из 11 книг, которые он рекомендует прочитать этим летом.

В перечень вошли как бестселлеры последних лет, так и произведения восходящих звезд — лауреатов престижных литературных премий.

«Ночью вся кровь черная», Давид Диоп

«Страна больших чисел», Тэ-Пин Чен

«Империя боли», Патрик Радден Киф

«Проект Пронеси, Господи», Энди Вейр

«Когда мы перестаем понимать мир», Бенжамин Лабатут

«Под белым небом: природа будущего», Элизабет Колберт

«Вещи, которые мы потеряли в воде», Эрик Нгуен

«Оставьте мир позади», Румаан Алам

«Клара и Солнце», Кадзуо Исигуро

«Сладость воды», Натан Харрис

«Близость», Кэти Китамура

Публикация летнего списка литературы — традиция, которой Барак Обама придерживается со времен своего президентства. Как правило, он уделяет особое внимание авторам, освещающим социальные проблемы.

Источник: rb.ru

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