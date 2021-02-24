11 казахстанских YouTube-каналов для ваших рекламных интеграций

wecom.agency сделали список популярных YouTube-каналов, где можно разместить рекламу.

Мискузи Боул

9,6 тысяч подписчиков

Канал ведет популярный блогер Молдир Матжанова. На канале обсуждают самые разные девичьи темы, делятся интересными историями и смешно шутят.





Подходит для: товары и услуги для женщин, одежда, онлайн-сервисы.

Tech trip view

26,2 тысячи подписчиков

Молодой и развивающийся канал о путешествиях в разных странах мира, показывают интересные маршруты по Казахстану и снимают потрясающую природу.





Подходит для: автомобили, технологии, спорт, отдых.

Alibekovkz

108 тысяч подписчиков

Авторский канал журналиста, бизнесмена и блогера Бейбита Алибекова.





Подходит для: автомобили, банки, лакшери-бренды.

Balukz

84,6 тысяч подписчиков

Канал блогера, продюсера и интервьюера Тимура Балымбетова, где он публикует интервью с известиями казахстанцам.





Подходит для: онлайн-сервисы, техника, спорт.

Аминка Витаминка

5,23 миллиона подписчиков

Канал ведет подрастающий блогер Амина. Она делает обзоры на мультфильмы, игрушки, детские гаджеты и онлайн-игры.





Подходит для: игрушки, снеки, мультфильмы.

Probeautykz

282 тысячи подписчиков

Основная концепция канала — рассказать все о косметологических процедурах. Чтобы зритель получил как можно больше информации от профессионалов о том, как ухаживать за собой и выбрать средства по уходу за собой.





Походит для: профессиональная косметика, товары и услуги для женщин.

Olzhas Beil

28,2 тысячи подписчиков

Блогер приглашает молодых прогрессивных мужчин из бизнеса, образования и сферы медиа и обсуждает с ними разные темы.





Подходит для: гаджеты, онлайн-сервисы, образование.

Fancy smth

1,1 миллиона подписчиков

Молодая девушка Айсулу рассказывает о своей жизни и делится лайфхаками о том, как из ничего сделать стильные вещи для себя и своего дома.





Подходит для: строительные магазины, товары для дома, магазины бытовой техники, женские товары.

Feyaperizat

42,3 тысячи подписчиков

На канале вы найдете интересные интервью с популярными казахстанцами, где они обсуждают последние новости, популярные треки и многое другое.





Подходит для: онлайн-сервисы, смартфоны, доставка еды.

Stupidmadworld

636 тысяч подписчиков

Техноблог, в которым рассказывают, как купить хорошую технику недорого. Делятся мнением о новинках и рассказывают о том, как устроены современные гаджеты.





Подходит для: гаджеты и бытовая техника.

Нормально Общайтесь

111 тысяч подписчиков

Нормально Общайтесь — какал с юмористическим и развлекательным контентом. Авторы канала — популярные видеоблогеры Ильяс Джапаров и Солт Талант.





Подходит для: мужская одежда, спортивные товары, онлайн-сервисы.







