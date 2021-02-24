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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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11-kazahstanskih-youtube-kanalov-dlya-vashih-reklamnyh-integraciy
11 казахстанских YouTube-каналов для ваших рекламных интеграций
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Вчера в 19:50

11 казахстанских YouTube-каналов для ваших рекламных интеграций

wecom.agency сделали список популярных YouTube-каналов, где можно разместить рекламу.

Мискузи Боул

9,6 тысяч подписчиков

Канал ведет популярный блогер Молдир Матжанова. На канале обсуждают самые разные девичьи темы, делятся интересными историями и смешно шутят.


Подходит для: товары и услуги для женщин, одежда, онлайн-сервисы.


Tech trip view

26,2 тысячи подписчиков

Молодой и развивающийся канал о путешествиях в разных странах мира, показывают интересные маршруты по Казахстану и снимают потрясающую природу.


Подходит для: автомобили, технологии, спорт, отдых.


Alibekovkz

108 тысяч подписчиков

Авторский канал журналиста, бизнесмена и блогера Бейбита Алибекова.


Подходит для: автомобили, банки, лакшери-бренды.


Balukz

84,6 тысяч подписчиков

Канал блогера, продюсера и интервьюера Тимура Балымбетова, где он публикует интервью с известиями казахстанцам.


Подходит для: онлайн-сервисы, техника, спорт.


Аминка Витаминка

5,23 миллиона подписчиков

Канал ведет подрастающий блогер Амина. Она делает обзоры на мультфильмы, игрушки, детские гаджеты и онлайн-игры.


Подходит для: игрушки, снеки, мультфильмы.


Probeautykz

282 тысячи подписчиков

Основная концепция канала — рассказать все о косметологических процедурах. Чтобы зритель получил как можно больше информации от профессионалов о том, как ухаживать за собой и выбрать средства по уходу за собой.


Походит для: профессиональная косметика, товары и услуги для женщин.


Olzhas Beil

28,2 тысячи подписчиков

Блогер приглашает молодых прогрессивных мужчин из бизнеса, образования и сферы медиа и обсуждает с ними разные темы.


Подходит для: гаджеты, онлайн-сервисы, образование.


Fancy smth

1,1 миллиона подписчиков

Молодая девушка Айсулу рассказывает о своей жизни и делится лайфхаками о том, как из ничего сделать стильные вещи для себя и своего дома.


Подходит для: строительные магазины, товары для дома, магазины бытовой техники, женские товары.


Feyaperizat

42,3 тысячи подписчиков

На канале вы найдете интересные интервью с популярными казахстанцами, где они обсуждают последние новости, популярные треки и многое другое.


Подходит для: онлайн-сервисы, смартфоны, доставка еды.


Stupidmadworld

636 тысяч подписчиков

Техноблог, в которым рассказывают, как купить хорошую технику недорого. Делятся мнением о новинках и рассказывают о том, как устроены современные гаджеты.


Подходит для: гаджеты и бытовая техника.


Нормально Общайтесь

111 тысяч подписчиков

Нормально Общайтесь — какал с юмористическим и развлекательным контентом. Авторы канала — популярные видеоблогеры Ильяс Джапаров и Солт Талант.


Подходит для: мужская одежда, спортивные товары, онлайн-сервисы.


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