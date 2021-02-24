11 казахстанских YouTube-каналов для ваших рекламных интеграций

wecom.agency сделали список популярных YouTube-каналов, где можно разместить рекламу.
Мискузи Боул
9,6 тысяч подписчиков
Канал ведет популярный блогер Молдир Матжанова. На канале обсуждают самые разные девичьи темы, делятся интересными историями и смешно шутят.
Подходит для: товары и услуги для женщин, одежда, онлайн-сервисы.
Tech trip view
26,2 тысячи подписчиков
Молодой и развивающийся канал о путешествиях в разных странах мира, показывают интересные маршруты по Казахстану и снимают потрясающую природу.
Подходит для: автомобили, технологии, спорт, отдых.
Alibekovkz
108 тысяч подписчиков
Авторский канал журналиста, бизнесмена и блогера Бейбита Алибекова.
Подходит для: автомобили, банки, лакшери-бренды.
Balukz
84,6 тысяч подписчиков
Канал блогера, продюсера и интервьюера Тимура Балымбетова, где он публикует интервью с известиями казахстанцам.
Подходит для: онлайн-сервисы, техника, спорт.
Аминка Витаминка
5,23 миллиона подписчиков
Канал ведет подрастающий блогер Амина. Она делает обзоры на мультфильмы, игрушки, детские гаджеты и онлайн-игры.
Подходит для: игрушки, снеки, мультфильмы.
Probeautykz
282 тысячи подписчиков
Основная концепция канала — рассказать все о косметологических процедурах. Чтобы зритель получил как можно больше информации от профессионалов о том, как ухаживать за собой и выбрать средства по уходу за собой.
Походит для: профессиональная косметика, товары и услуги для женщин.
Olzhas Beil
28,2 тысячи подписчиков
Блогер приглашает молодых прогрессивных мужчин из бизнеса, образования и сферы медиа и обсуждает с ними разные темы.
Подходит для: гаджеты, онлайн-сервисы, образование.
Fancy smth
1,1 миллиона подписчиков
Молодая девушка Айсулу рассказывает о своей жизни и делится лайфхаками о том, как из ничего сделать стильные вещи для себя и своего дома.
Подходит для: строительные магазины, товары для дома, магазины бытовой техники, женские товары.
Feyaperizat
42,3 тысячи подписчиков
На канале вы найдете интересные интервью с популярными казахстанцами, где они обсуждают последние новости, популярные треки и многое другое.
Подходит для: онлайн-сервисы, смартфоны, доставка еды.
Stupidmadworld
636 тысяч подписчиков
Техноблог, в которым рассказывают, как купить хорошую технику недорого. Делятся мнением о новинках и рассказывают о том, как устроены современные гаджеты.
Подходит для: гаджеты и бытовая техника.
Нормально Общайтесь
111 тысяч подписчиков
Нормально Общайтесь — какал с юмористическим и развлекательным контентом. Авторы канала — популярные видеоблогеры Ильяс Джапаров и Солт Талант.
Подходит для: мужская одежда, спортивные товары, онлайн-сервисы.