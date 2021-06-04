11 инструментов для аналитики TikTok

В списке есть как достаточно популярные платные платформы, так и восходящие звезды — бесплатные сервисы.

Если ваша целевая аудитория — это поколение Z и миллениалы, то присутствие в TikTok уже просто необходимо. В 2020 году соцсеть стала второй по скачиванию приложения для iPhone. А если объединить загрузки Android и Apple — то вообще первой. Причем, по данным Upfluence, пользователи TikTok гораздо активнее обитателей YouTube и Instagram. Например, уровень вовлеченности в TikTok составил почти 18%, что почти в 6 раз выше, чем в Instagram.

1. TrendTok





Приложение помогает инфлюенсерам отслеживать, выявлять и прогнозировать тренды TikTok по геолокациям и категориям с персонализацией на основе ИИ. Любимые тренды можно сохранять и в дальнейшем отслеживать.

Ключевые фичи: аналитика новых, восходящих и спадающих трендов, прогнозирование трендов с помощью ИИ и индивидуальные рекомендации по трендам.

2. Analisa





Относительно новый инструмент, но уже работает в более чем 57 странах. Будет полезен как инфлюенсерам, так и маркетологам, издателям, агентствам. Analisa дает доступ к необработанным данным, таким как количество лайков, а также к их аналитике. К сожалению, этих возможностей нет в бесплатной версии, но можно выбрать один из трех тарифных планов. Самый дешевый и ограниченный по возможностям обойдется в 69 $ в месяц, а тарифы Plus и Pro — 149 $ в месяц и 239 $ в месяц, соответственно.

Ключевые фичи: демографические данные аудитории подписчиков, отчётность по кампаниям и анализ контента.

3. Popsters





С Popsters, вы можете сравнивать и оценивать эффективность ваших постов в TikTok. Например, проверить какой тип контента наиболее популярен у вашей целевой аудитории или оценить его эффективность по таким параметрам, как время публикации или хештэги. Цена за инструмент формируется иначе, чем у большинства других. Она зависит не от числа включенных функций, а от периода использования. К примеру, 30-дневный доступ стоит всего 9,99 $, а годовой — 89,99 $. Причем тариф рассчитан только на одного пользователя и единственную соцсеть.

Ключевые фичи: сортировка постов, фильтрация постов, экспорт в XLSX, PPTX, PDF, статистика активности в графиках.

4. Pentos





Pentos предлагает в основном две функции: мониторинг и аналитику. Но здесь рассмотрим только аналитические возможности инструмента. С его помощью вы можете отслеживать кампании обычной активации и получать исчерпывающие данные об эффективности для профилей, постов, хештэгов и песен.

Ключевые фичи: аналитика песен, видео-аналитика, аналитика аккаунта и хештэгов, еженедельные отчеты об эффективности, экспорт данных в формате CSV или PDF, сортировка данных.

5. Quintly





Основанная в 2010 году, всего лишь для сравнения страниц Facebook, платформа превратилась в инструмент, которым на сегодняшний день пользуются 100 000 пользователей, в том числе Нил Патель, соучредитель Crazy Egg, Adobe и Warner Bros. Quintly особенно популярен среди SMM-менеджеров, а также у менеджеров брендов и маркетинговых агентств, так как предлагает удобную информационную панель, которой можно поделиться с клиентами и руководителями компаний. К тому же, Quintly также предлагает мощные средства отчетности, которые позволяют преобразовывать аналитические данные в повторяющиеся автоматические отчеты, с добавлением примечаний. Но и самый дешевый план здесь начинается от 300 $ в месяц, а для получения более подробной информации об индивидуальных тарифах, нужно связаться с Quintly.

Ключевые фичи: более 400 показателей, автоматизированные отчеты, аналитика количества подписчиков и подписок.

6. Exolyt





Exolyt работает исключительно с TikTok и отлично подойдет агентствам, инфлюенсерам, креаторам контента и маркетологам для отслеживания статистики, просмотра аналитики и лучшего понимания вовлеченности. Одна из его самых полезных функций — возможность сравнить два профиля TikTok. При этом можно узнать не только основную информацию, например, у какого аккаунта больше подписчиков, но и данные по вовлечению аудитории. Инструмент предлагает бесплатный план, с которым вы получите доступ к четырехдневной истории и базовой статистике. Для более продвинутой аналитики и доступа к большему количеству данных нужно подписываться на тариф Influencer, который стоит около 12 $ в месяц. Для агентств предусмотрены более обширные возможности, включая анализ маркетинговой кампании и поиск инфлюенсеров. В будущем платформа готовится запустить и тариф Influencer Pro.

Ключевые фичи: статистика видео, рост и статистика профиля, ежедневное отслеживание прогресса.

7. Socialinsider





Хотя Socialinsider — один из самых мощных маркетинговых инструментов по Instagram, его также можно использовать для аналитики TikTok. С его помощью агентства могут отслеживать и измерять эффективность коллабораций с инфлюенсерами, а также анализировать маркетинговые кампании. В общем, это один из лучших комплексных инструментов для аналитики соцсетей. Как и в Exolyt, вы можете проводить сравнения аккаунтов, в том числе сравнить свой профиль с конкурентами. Но и цена соответствует — самый дешевый план начинается с 99 $ в месяц. Для агентств есть тариф Small Agency — 169 $ в месяц. Для получения дополнительной информации об индивидуальном тарифном плане стоит связаться с Socialinsider.

Ключевые фичи: полный анализ основных показателей, таких как средняя вовлеченность, средний уровень вовлечённости на публикацию и рост подписчиков, статистика профиля, а также топ-хештэгов.

8. TikRank





TikRank — бесплатный и простой инструмент для анализа инфлюенсеров в TikTok. Предлагает базу данных по плюс-минус миллиону тиктокеров с данными о количестве просмотров, подписчиков и видео. Здесь же можно отслеживать и анализировать бренды, а также изучать рост числа подписчиков и поклонников. В будущем сервис планирует расширить функции.

9. Melody Socials





Melody Socials родился после того, как его основатели потратили сотни часов на поиск инфлюенсеров в TikTok. Они настолько возненавидели сам процесс, что решили создать инструмент для его автоматизации. Хотя это не настоящий инструмент аналитики в полном смысле этого слова, всё же он основывается на данных для автоматизации поиска по рекомендованным профилям в TikTok. И это очень недёшево. Самый простой тариф обойдется в 299 $ в месяц. А если вам нужны поиск по звукам и возможность планировать поиск по очерёдности, то придётся подписаться на тарифный план Agency (499 $ в месяц) или Platform (999 $ в месяц).

10. Storyclash





С помощью Storyclash вы можете отслеживать в TikTok: свой бренд, кампании лидеров мнений и конкурентов, а также узнавать последние тренды. Для получения информации о ценах, вам нужно будет связаться с Storyclash, как и Quintly, они предлагают только полностью персонализированные планы.

Ключевые фичи: сравнение вашего бренда с отраслевыми конкурентами, отчёты о ваших рекламных кампаниях с инфлюенсерами, упоминания бренда в TikTok.

11. Аккаунт TikTok Pro

Тоже вариант — просто зарегистрироваться в TikTok Pro, вместо того, чтобы вкладывать средства в стороннее программное обеспечение. С TikTok Pro, вы сможете просматривать разную аналитику, например, когда (дата и время) ваше видео просматривали чаще. Это бесплатно. Чтобы подключиться, в настройках конфиденциальности просто войдите в раздел управления учетной записью и переключитесь на аккаунт TikTok Pro. Вуаля!

Источник: www.cossa.ru