11 бизнесвумен Узбекистана, чьи истории успеха вдохновляют









Основатель сети магазинов Parfum Gallery, первая женщина-предприниматель в Узбекистане, кандидат искусствоведческих наук, писатель, сценарист, продюсер.

30 лет назад стала официальным дистрибьютором Ив Сен Лорана в Узбекистане, основала компанию Begim и первый магазин ароматов Parfum Gallery. На сегодняшний день в сети 10 филиалов, представлена продукция 150 всемирно известных брендов.

В 2015 году вместе с партнерами и инвесторами Гульчехра-бегим запустила производство собственного парфюма — Treasure Collection made in France, ароматы: Samarkand Spirit, Bukhara Spirit, Ruby of Temur, KohiNur Diamond и Silk Road.

Азиза Умарова, facebook









Общественный деятель, исполнительный директор консалтинговой компании Smartgov Consulting, несколько дней назад вошла в состав наблюдательного совета Uzbekistan Airports.

Начинала свою карьеру в качестве руководителя портфеля проектов в сфере эффективного управления ПРООН в Узбекистане, продолжила работу в Глобальном центре по госуправлению ПРООН в Сингапуре. С 2017 года после возвращения из Сингапура руководит своей бутиковой консалтинговой компанией, с фокусом на реформирование госуправления.









Известная актриса театра «Ильхом», управляющий партнер и основатель сети «Чайкоф». Кофейни «Чайкоф» — первый опыт Алины Цимерман в предпринимательстве. Из скромного начинания кофейня переросла в новый формат заведений и широко полюбилась горожанам.

Мавлюда Салихова





Источник фотографии spot.uz



Основатель компании Nuteco Premium, которая была создана в 2015 году. До начала предпринимательской деятельности 18 лет Мавлюда посвятила преподаванию русского языка и литературы в школе, была старшим тренером международного образовательного проекта USAID, затем редактором детского журнала. Бизнес начался с приготовления арахисовой пасты для внуков. Сейчас предприятие производит до пяти тысяч банок полезного лакомства. В 2017 году ореховая паста Nuteco была названа лучшим инновационным проектом в Узбекистане.



Саида Юсупова, facebook









Источник фотографии: uzdaily.uz

Основательница консалтингового агентства Green Business Innovation. Саида Юсупова стала одним из победителей международного конкурса среди женщин-предпринимателей, который ежегодно проводится при поддержке Группы Всемирного банка и ООН. Для участия в конкурсе 2019 года было подано более 1200 заявок от женщин-предпринимателей со всего мира.









Основатель свадебного салона La Sposa и проекта по раннему развитию детей Smart Kid. La Sposa была создана девять лет назад, является представителем нескольких иностранных брендов, также планируется запуск собственного производства.









Основатель и руководитель консалтингового агентства Burott, управляющий партнер Quantum Inc, в прошлом управляющий партнер сети кофеен ECORN. Развивает сеть мобильных кофеен и полезных перекусов ZЁRNA. Ее погружение в отрасль HoReCa произошло благодаря работе в качестве руководителя над проектом BON!, первой сети кофеен в Узбекистане. Принимала партнерское участие в проектах: школа кулинарных искусств «Казан», магазин товаров для дома «Квартира».









Основатель агентства Yes for Zoom, партнер группы компаний Orange group, организатор проекта Selfmama Uzbekistan.

Yes for Zoom оказывает теоретическое и практическое содействие компаниям-импортерам, которые планируют зайти на рынок Узбекистана. Группа компаний Orange group была создана восемь лет назад. Сегодня это одно из топовых агентств в стране, которое выросло из агентства по наружной рекламе до агентства полного цикла, сотрудничает с местными и международными партнерами.

Selfmama Uzbekistan — это международный образовательный и поддерживающий проект для женщин, стремящихся к совмещению материнства и самореализации. 24 октября SelfMama Uzbekistan организовали первый SelfMama Forum Tashkent, получивший международный статус, объединившись с ежегодным российским форумом SelfMama Москвы, городами Алматы, Амстердам, Бишкек, Бостон, Душанбе, Лондон, Новосибирск, Рига, Токио, Штутгарт, Утрехт, Якутск и др.









Источник фотографии: spot.uz

Отечественный шоколатье, основательница Viva Maria Chocolaterie. Первая шоколадная мастерская в столице Узбекистана, которая была открыта в 2013 году, произвела фурор и стала любимым местом почитателей бельгийского шоколада. Мария продолжает совершенствоваться и учиться у лучших мастеров Бельгии, Франции и России, а также проводит мастер-классы по кондитерскому мастерству.









Основатель школы-студии и бренда косметики BEAUTY PASTE. Начала бизнес с продажи небольших объемов пасты для домашнего использования. Сейчас ее компания производит 10-15 тонн продукции в месяц. Поставляют продукцию не только в торговые точки Узбекистана, но и в Казахстан и Россию.









Работает в модельном бизнесе с 15 лет в Малайзии, Сингапуре, Турции. В 2011 году открыла в Ташкенте модельное агентство Jmodels, а также модельную школу. Участие в чемпионате мира по муай-тай, в чемпионате Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу и на многих других мероприятиях сделало агентство популярным как в Узбекистане, так и за его пределами.