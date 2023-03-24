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11 бизнес-конференций, марафонов и IT-форумов, которые пройдут в апреле в Центральной Азии
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Главный

Сегодня в 12:23

11 бизнес-конференций, марафонов и IT-форумов, которые пройдут в апреле в Центральной Азии

Собрали самые интересные мероприятия, которые можно будет посетить в апреле.

Рассказываем подробнее о каждом в материале.


Казахстан


COPA ALMATY RUN 2023


Дата: 2 апреля

Где: Алматы, Центральный Стадион

COPA ALMATY RUN — старт для любителей на 100 метров, 400 метров, 1500 метров и 3000 метров. Каждый участник сможет бежать в двух и более дистанциях.


Scholarium Conference


Дата: 8 апреля

Где: Астана

Первая офлайн-конференция для учителей языковых предметов в Казахстане.

На мероприятии вы встретите экспертов в методике и образовательном бизнесе, готовых поделиться своим опытом.


BILLIE JEAN KING CUP


Дата: 14-15 апреля

Где: Астана, Национальный теннисный центр Beeline Arena

Billie Jean King Cup — это международные командные соревнования по теннису среди женщин под эгидой ITF. В этом году нашу страну будут представлять: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова и Жанель Рустемова.


beetech conf 2023


Дата: 22 апреля

Где: Алматы, Narxoz University

beetech conf — ежегодная IT-конференция от Beeline Казахстан для инженеров, разработчиков, product-менеджеров, QA-специалистов, agile-коучей, скрам-мастеров и других dev-специалистов.

В этом году программа строится вокруг обсуждения насущных болей казахстанского IT и локальных особенностей рынка. Также через реальные кейсы будут обсуждаться тренды, инструменты и подходы в работе.
На конференции ожидается 800 участников офлайн и более 5000 онлайн.


«Креаторий» 3.0


Дата: 22 апреля

Где: Алматы, Цирк

Очередное мероприятие «Креаторий» пройдет в цирке. Организаторы планирует собрать 1200 человек: маркетологов, предпринимателей, фрилансеров, экспертов, продюсеров.


Алматинский полумарафон 2023


Дата: 23 апреля

Где: Алматы, Парк Первого Президента

23 апреля в Алматы пройдет ежегодный Алматинский полумарафон. В этом году старт пройдет уже в шестой раз. Организатором выступает корпоративный фонд «Смелость быть первым».

В полумарафоне могут принять участие все желающие старше 18 лет. На остальные дистанции соревнования допускаются участники с 15 лет. Всего будет представлено четыре дистанции: 21,1 километр, 10 километров, 10 километров скандинавская ходьба и командная эстафета Экиден.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте almaty-marathon.kz и внести оплату за стартовый слот.


PROFIT Construction Day


Дата: 28 апреля

Где: Алматы, InterContinental Almaty

Конференция по цифровизации строительства в Казахстане. Вы получите информацию о том, как информационные технологии развиваются в строительной сфере Казахстана, какие решения применяются отечественными компаниями и какие проблемы существуют в отрасли.


Кыргызстан


BIT-2023


Дата: 5 апреля

Где: Бишкек, Jannat Regency Hotel Bishkek

Международный форум BIT-2023. Здесь обсудят облачные технологии, корпоративные коммуникации, дата-центры и информационную безопасность.


JAZ DEMI


Дата: 23 апреля

Где: Бишкек, «Аска-Таш»

Jaz-Demi — весенний забег. Ежегодный традиционный марафон ждет покорителей беговых дистанций. В рамках забега предусмотрены четыре дистанции: 5, 10, 21.1 километр.


VISA DUATHLON BISHKEK 2023


Дата: 30 апреля

Где: Бишкек

Дуатлон — соревнование, которое включает в себя бег, велогонку и снова бег. Принять участие в нем могут все желающие от 18 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте.


Узбекистан


Чемпионат Узбекистана по дуатлону


Дата: 1 апреля

Где: Ташкент, парк Yangi O’zbekiston

Первый старт этого года в Ташкенте пройдет 1 апреля 2023 года. Дистанция: 5 километров бег, 20 километров велогонка и бег 3 километра.

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