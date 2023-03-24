11 бизнес-конференций, марафонов и IT-форумов, которые пройдут в апреле в Центральной Азии

Рассказываем подробнее о каждом в материале.
Казахстан
COPA ALMATY RUN 2023
Дата: 2 апреля
Где: Алматы, Центральный Стадион
COPA ALMATY RUN — старт для любителей на 100 метров, 400 метров, 1500 метров и 3000 метров. Каждый участник сможет бежать в двух и более дистанциях.
Scholarium Conference
Дата: 8 апреля
Где: Астана
Первая офлайн-конференция для учителей языковых предметов в Казахстане.
На мероприятии вы встретите экспертов в методике и образовательном бизнесе, готовых поделиться своим опытом.
BILLIE JEAN KING CUP
Дата: 14-15 апреля
Где: Астана, Национальный теннисный центр Beeline Arena
Billie Jean King Cup — это международные командные соревнования по теннису среди женщин под эгидой ITF. В этом году нашу страну будут представлять: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова и Жанель Рустемова.
beetech conf 2023
Дата: 22 апреля
Где: Алматы, Narxoz University
beetech conf — ежегодная IT-конференция от Beeline Казахстан для инженеров, разработчиков, product-менеджеров, QA-специалистов, agile-коучей, скрам-мастеров и других dev-специалистов.
В этом году программа строится вокруг обсуждения насущных болей казахстанского IT и локальных особенностей рынка. Также через реальные кейсы будут обсуждаться тренды, инструменты и подходы в работе.
На конференции ожидается 800 участников офлайн и более 5000 онлайн.
«Креаторий» 3.0
Дата: 22 апреля
Где: Алматы, Цирк
Очередное мероприятие «Креаторий» пройдет в цирке. Организаторы планирует собрать 1200 человек: маркетологов, предпринимателей, фрилансеров, экспертов, продюсеров.
Алматинский полумарафон 2023
Дата: 23 апреля
Где: Алматы, Парк Первого Президента
23 апреля в Алматы пройдет ежегодный Алматинский полумарафон. В этом году старт пройдет уже в шестой раз. Организатором выступает корпоративный фонд «Смелость быть первым».
В полумарафоне могут принять участие все желающие старше 18 лет. На остальные дистанции соревнования допускаются участники с 15 лет. Всего будет представлено четыре дистанции: 21,1 километр, 10 километров, 10 километров скандинавская ходьба и командная эстафета Экиден.
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте almaty-marathon.kz и внести оплату за стартовый слот.
PROFIT Construction Day
Дата: 28 апреля
Где: Алматы, InterContinental Almaty
Конференция по цифровизации строительства в Казахстане. Вы получите информацию о том, как информационные технологии развиваются в строительной сфере Казахстана, какие решения применяются отечественными компаниями и какие проблемы существуют в отрасли.
Кыргызстан
BIT-2023
Дата: 5 апреля
Где: Бишкек, Jannat Regency Hotel Bishkek
Международный форум BIT-2023. Здесь обсудят облачные технологии, корпоративные коммуникации, дата-центры и информационную безопасность.
JAZ DEMI
Дата: 23 апреля
Где: Бишкек, «Аска-Таш»
Jaz-Demi — весенний забег. Ежегодный традиционный марафон ждет покорителей беговых дистанций. В рамках забега предусмотрены четыре дистанции: 5, 10, 21.1 километр.
VISA DUATHLON BISHKEK 2023
Дата: 30 апреля
Где: Бишкек
Дуатлон — соревнование, которое включает в себя бег, велогонку и снова бег. Принять участие в нем могут все желающие от 18 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте.
Узбекистан
Чемпионат Узбекистана по дуатлону
Дата: 1 апреля
Где: Ташкент, парк Yangi O’zbekiston
Первый старт этого года в Ташкенте пройдет 1 апреля 2023 года. Дистанция: 5 километров бег, 20 километров велогонка и бег 3 километра.