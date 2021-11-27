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100 000 IT-кадров в Казахстане к 2025 году: как Huawei готовит молодых ИКТ специалистов
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Вчера в 18:45

100 000 IT-кадров в Казахстане к 2025 году: как Huawei готовит молодых ИКТ специалистов

Беспроводные и облачные технологии, анализ данных, выделенные сети и острая нехватка специалистов в области LTE — эти и многие другие темы обсуждались в ходе Public Talk на церемонии открытия программы Seeds for the Future в Казахстане, которую компания Huawei ежегодно проводит для студентов по всему миру.

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Андрей Проскурин, менеджер по продажам и развитию IT-решений Huawei Kazakhstan


В Казахстане сейчас идет развитие частных отдельных сетей LTE. Но на рынке по ним специалистов практически нет. Нет специалистов, которые понимают, что такое LTE и что делать с его оборудованием. У Казахстана сейчас есть все возможности развить рынок IT, но это все зависит от студентов. Huawei и многие вендоры дают возможность развиваться, идти вперед и узнавать что-то новое.

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За время отборочного тура в Казахстане в этом году было собрано больше 100 заявок от студентов, из которых 43 стали участниками проекта. Основными критериями при отборе были лучшая академическая успеваемость, интерес к индустрии ИКТ и мотивационное письмо. В течение программы студенты проходят недельное онлайн-обучение в системе iLearning, где узнают новое о 5G, искусственном интеллекте, облачных технологиях.

На церемонии открытия программы Seeds for the Future в Казахстане выступили Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жамбакин, руководитель аппарата генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Фарида Толеубаева и PR-менеджер Huawei Technologies Айман Сахова.

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Аскар Жамбакин, Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан


Министерство ставит большую цель — развить 100 000 квалифицированных IT-кадров до 2025 года. Хорошо, что существует подобная инициатива, направленная на развитие человеческого капитала и навыков.

Развитие и поддержка начинающих специалистов позволит им получить новые возможности для профессионального развития, повышения конкурентоспособности и карьерного роста на основе знаний и международного опыта.

Айман Сахова, PR-менеджер Huawei Technologies


Компания Huawei очень поддерживает молодые таланты, чтобы они не только развивались в сфере ИКТ, но и строили мир будущего через технологии, обучаясь на каждой сессии по 5G, AI, интернету вещей и другим телекоммуникационным решениям. Миссия нашей компании — через технологии сделать мир ближе и лучше.

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В качестве приглашенных экспертов казахстанского рынка информационно-коммуникационных технологий выступили представитель управления цифровизации г. Алматы Баян Конирбаев, выпускник Seeds for the Future 2019 года Алдияр Агишев и менеджер по продажам и развитию IT-решений Huawei Kazakhstan Андрей Проскурин.

Баян Конирбаев, представитель управления цифровизации г. Алматы


Уровень ожидания рынка и уровень возможностей, инноваций и конкретных прикладных решений со стороны талантов — неограничены. Цифровизация в городе Алматы пришла к тому, что два года назад мы были третьи в стране. Сегодня мы первые. Мы были на 16-ом месте в СНГ два года назад, теперь мы вторые после Москвы. Основной фокус заключается в том, что, развиваясь, город будет пропорционально «поглощать» новые таланты.

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