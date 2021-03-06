10 женщин-СЕО из Центральной Азии, которые руководят крупными компаниями

Казахстан

Умут Шаяхметова





Председатель правления АО «Народный банк Казахстана». По версии Forbes, лучший СЕО 2018 года.

«Народный банк Казахстана» попал на 1682 место в рейтинге крупных компаний мира Global 2000 журнала Forbes. В группу «Народного» входят как сам банк, так и страховое, лизинговое, брокерское подразделения, телекоммуникационная и инкассаторская компании.





Ляззат Ибрагимова







Источник фотографии: wfin.kz

Председатель правления АО «Отбасы банк». Кандидат экономических наук, занимается изучением проблем эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса, у нее более 30 научных публикаций и 3 учебно-методических пособия. Более шести лет была председателем правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», а также заместителем председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

«Отбасы банк» — единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. За этот год банк предоставил 3700 займов на 48,4 миллиарда тенге.





Алина Алдамберген





Председатель правления Казахстанской фондовой биржи KASE. Занимала должности генерального директора ТОО «Самрук-Казына Финанс», заместителя председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». В разные годы входила в состав советов директоров казахстанских финансовых организаций. В 2018 году награждена орденом «Құрмет».





Валерия Ким

Член совета директоров, генеральный директор АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания». Много лет работала в финансовой сфере Казахстана. Занимала руководящие должности в АО «Банк «Каспийский» и «Евразийский банк развития».

«Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» объединяет предприятия различных отраслей экономики, основные — энергетическая и финансовая, в том числе АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Виктория Торгунакова







Генеральный директор сервиса «Тикетон». Команда, возглавляемая Викторией, получала награды «Лучшая бизнес-модель» от Forbes Kazakhstan и «Лучшая команда» от PricewaterhouseCoopers.

«Тикетон» — лидер на рынке билетных операторов в Казахстане. По версии Forbes, компания занимает 6 место среди 30 крупнейших торговых интернет-площадок за 2019 год.

Галина Зкрияева







Генеральный директор торгово-развлекательного комплекса Keruen и создатель бренда Galmart — первого супермаркета класса premium в Центрально-Азиатском регионе. В ТРЦ Keruen был открыт первый кинотеатр IMAX в Казахстане.

В 2019 году открыла Talan Gallery — первое на столичном рынке пространство, где в формате монобутиков представлены мировые бренды: Dolce&Gabbana, Valentino, Loro Piano, MaxMara, Escada, Chopard, Tiffany&Co.

Нина Быченко







Генеральный директор HeadHunter Казахстан. Начала карьеру в компании с менеджера по работе с клиентами. На данный момент возглавляет компанию шестой год.

Сейчас HeadHunter — лидер интернет-рекрутинга в Казахстане и в Центральной Азии. С 2015 года компания также представлена локальными сайтами в Кыргызстане и Узбекистане.





Кыргызстан

Алия Чыныбаева





Источник фотографии: facebook

Председатель правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан». Более 25 лет работает в банковской сфере Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России. Также имеет опыт корпоративного управления, в разное время входила в состав совета директоров различных финансовых организаций.

До назначения председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» работала в международной компании Visa в качестве генерального директора по странам Центральной Азии.





Узбекистан

Ольга Понкратова

Первый заместитель генерального директора «Навоийский горно-металлургический комбинат». Выпускница Высшей школы экономики и Гарвардской школы бизнеса, член Экспертного совета МННО «Буюк Келажак», которое занимается поддержкой и содействием реформам в политической, экономической и социальной сферах Узбекистана.

Много лет работала в горнодобывающем секторе экономики. Была руководителем проектов трансформации для ЕВРАЗ, НЛМК, Уралкалий, ERG/ENRC, в подразделении консультационных услуг Ernst & Young, советником председателя совета директоров горнодобывающего холдинга IMR B.V в Нидерландах.





Наргиса Баймирзаева





Источник фотографии: davinci.uz

HR-директор компании Anglesey Food, торговая марка korzinka.uz. По версии DaVinci Management Consulting, в 2019 году «HR-директор года». Работает в HR на протяжении 17 лет. С 2017 года преподает модуль HRM в Международном Вестминстерском университете в Ташкенте. В 2019 году основала собственную школу по управлению персоналом.

Anglesey Food — первая сеть супермаркетов, появившаяся на рынке розничной торговли в Узбекистане. В 2001 году в результате ребрендинга компании сформировался бренд korzinka.uz.