Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/656/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/6568f2dd82c2f0a2b0707ff42f3a2cce.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
10-zavedeniy-v-bishkeke-s-novogodney-atmosferoy
10 заведений в Бишкеке с новогодней атмосферой
102
/
/

Вчера в 21:10

10 заведений в Бишкеке с новогодней атмосферой

@oysterbar_morya


127690361_132196766_718501479042764_264595385970846904_n.jpg

Авторский и эксклюзивный устричный ресторан, где подаются средиземноморские и азиатские блюда. Меню ресторана богато морепродуктами с соусами, всевозможными закусками и горячими блюдами.


Адрес: ул. Киевская, 194

Контакты: +0709 999 999



@la_maison_bishkek


127690361_128976252_406248377402640_9166305004863747926_n.jpg

В La Maison готовят блюда аутентичной французской кухни. Сыры, масло и сливки, а также другие французские продукты импортируются от лучших производителей прямо из Франции.


Адрес: ул. Матросова, 67/4

Контакты: +0778 579 011, +0312 884 621



@cyclone.bishkek


127690361_130988142_417586972835525_5041351657580313403_n.jpg

Это место, где можно ощутить итальянское гостеприимство, дружеское отношение персонала и, конечно, попробовать традиционную итальянскую кухню.


Адрес: пр. Чуй, 136

Контакты: +0700 533 633



@cosmo.socialcoffee


Ресторан предлагает огромное разнообразие американских, европейских и азиатских блюд, авторских десертов, коктейлей и самый ароматный в городе кофе!


Адрес: ул. Юнусалиева, 40а, РЦ «Космопарк», 1 этаж

Контакты: +0553 500 700



@mayramrestoclub.kg


«Майрам ресто-клаб» — это семейный ресторан для красивых и вкусных банкетов. Ресторан вобрал в себя лучшие традиции национальной и юго-восточной кухонь. Уютная, доброжелательная атмосфера и достойный сервис — основные преимущества ресторана.


Адрес: пересечение ул. Пушкина и Тыныстанова

Контакты: +996 700 555 544



@oblako53_bishkek


Уютное место с восхитительной кухней и впечатляющим видом на город.


Адрес: ул. Раззакова, 19

Контакты: +0505 000 053



@kims_restokaraoke


В Resto & Каraoke KIM’S можно отвлечься от будничных забот, уйти подальше от мыслей о делах, дать волю чувствам и расслабиться.


Адрес: ул. Юнусалиева, 98/2

Контакты: +0552 542 222



@monaco_bishkek


В Monaco все создано для того, чтобы посетители растворились в атмосфере отдыха и эйфории.


Адрес: ​ул. Ахунбаева, 24

Контакты: +0508 248 888



@dubrovski.restaurant


Это элегантное и по-своему простое заведение с блюдами из азербайджанской, европейской, восточной кухонь. Оно подходит как для большой компании, так и для посиделок вдвоем.


Адрес: ​ул. 7 апреля, 159

Контакты: +0502 910 000



@frunze_restaurant


Ресторан авторской кухни с высоким уровнем обслуживания и индивидуальным подбором блюд.


Адрес: ул. Абдумомунова, 220a

Контакты: +996 551 664 466, +0770 555 456

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #бишкек #рестораны #общепит #бишкекчане
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
7 частных школ Бишкека: сколько стоит обучение и чем отличаются учебные программы
18250
Ректор Американского университета в Бишкеке о жизни в Кыргызстане
2445
10 навыков жителей Бишкека: выделяться из толпы, уважать специалистов, быть открытым
3073