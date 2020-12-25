10 заведений в Бишкеке с новогодней атмосферой

@oysterbar_morya
Авторский и эксклюзивный устричный ресторан, где подаются средиземноморские и азиатские блюда. Меню ресторана богато морепродуктами с соусами, всевозможными закусками и горячими блюдами.
Адрес: ул. Киевская, 194
Контакты: +0709 999 999
@la_maison_bishkek
В La Maison готовят блюда аутентичной французской кухни. Сыры, масло и сливки, а также другие французские продукты импортируются от лучших производителей прямо из Франции.
Адрес: ул. Матросова, 67/4
Контакты: +0778 579 011, +0312 884 621
@cyclone.bishkek
Это место, где можно ощутить итальянское гостеприимство, дружеское отношение персонала и, конечно, попробовать традиционную итальянскую кухню.
Адрес: пр. Чуй, 136
Контакты: +0700 533 633
@cosmo.socialcoffee
Ресторан предлагает огромное разнообразие американских, европейских и азиатских блюд, авторских десертов, коктейлей и самый ароматный в городе кофе!
Адрес: ул. Юнусалиева, 40а, РЦ «Космопарк», 1 этаж
Контакты: +0553 500 700
@mayramrestoclub.kg
«Майрам ресто-клаб» — это семейный ресторан для красивых и вкусных банкетов. Ресторан вобрал в себя лучшие традиции национальной и юго-восточной кухонь. Уютная, доброжелательная атмосфера и достойный сервис — основные преимущества ресторана.
Адрес: пересечение ул. Пушкина и Тыныстанова
Контакты: +996 700 555 544
@oblako53_bishkek
Уютное место с восхитительной кухней и впечатляющим видом на город.
Адрес: ул. Раззакова, 19
Контакты: +0505 000 053
@kims_restokaraoke
В Resto & Каraoke KIM’S можно отвлечься от будничных забот, уйти подальше от мыслей о делах, дать волю чувствам и расслабиться.
Адрес: ул. Юнусалиева, 98/2
Контакты: +0552 542 222
@monaco_bishkek
В Monaco все создано для того, чтобы посетители растворились в атмосфере отдыха и эйфории.
Адрес: ул. Ахунбаева, 24
Контакты: +0508 248 888
@dubrovski.restaurant
Это элегантное и по-своему простое заведение с блюдами из азербайджанской, европейской, восточной кухонь. Оно подходит как для большой компании, так и для посиделок вдвоем.
Адрес: ул. 7 апреля, 159
Контакты: +0502 910 000
@frunze_restaurant
Ресторан авторской кухни с высоким уровнем обслуживания и индивидуальным подбором блюд.
Адрес: ул. Абдумомунова, 220a
Контакты: +996 551 664 466, +0770 555 456