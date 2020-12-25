10 заведений в Бишкеке с новогодней атмосферой





Авторский и эксклюзивный устричный ресторан, где подаются средиземноморские и азиатские блюда. Меню ресторана богато морепродуктами с соусами, всевозможными закусками и горячими блюдами.







Адрес: ул. Киевская, 194

Контакты: +0709 999 999









В La Maison готовят блюда аутентичной французской кухни. Сыры, масло и сливки, а также другие французские продукты импортируются от лучших производителей прямо из Франции.





Адрес: ул. Матросова, 67/4

Контакты: +0778 579 011, +0312 884 621













Это место, где можно ощутить итальянское гостеприимство, дружеское отношение персонала и, конечно, попробовать традиционную итальянскую кухню.





Адрес: пр. Чуй, 136

Контакты: +0700 533 633









Ресторан предлагает огромное разнообразие американских, европейских и азиатских блюд, авторских десертов, коктейлей и самый ароматный в городе кофе!





Адрес: ул. Юнусалиева, 40а, РЦ «Космопарк», 1 этаж

Контакты: +0553 500 700









«Майрам ресто-клаб» — это семейный ресторан для красивых и вкусных банкетов. Ресторан вобрал в себя лучшие традиции национальной и юго-восточной кухонь. Уютная, доброжелательная атмосфера и достойный сервис — основные преимущества ресторана.





Адрес: пересечение ул. Пушкина и Тыныстанова

Контакты: +996 700 555 544













Уютное место с восхитительной кухней и впечатляющим видом на город.





Адрес: ул. Раззакова, 19

Контакты: +0505 000 053









В Resto & Каraoke KIM’S можно отвлечься от будничных забот, уйти подальше от мыслей о делах, дать волю чувствам и расслабиться.





Адрес: ул. Юнусалиева, 98/2

Контакты: +0552 542 222









В Monaco все создано для того, чтобы посетители растворились в атмосфере отдыха и эйфории.





Адрес: ​ул. Ахунбаева, 24

Контакты: +0508 248 888









Это элегантное и по-своему простое заведение с блюдами из азербайджанской, европейской, восточной кухонь. Оно подходит как для большой компании, так и для посиделок вдвоем.





Адрес: ​ул. 7 апреля, 159

Контакты: +0502 910 000









Ресторан авторской кухни с высоким уровнем обслуживания и индивидуальным подбором блюд.





Адрес: ул. Абдумомунова, 220a

Контакты: +996 551 664 466, +0770 555 456