10 вакансий с высокой заработной платой в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Подобрали 10 открытых вакансий, где вам предложат заработную плату от тысячи долларов и выше.
Казахстан
Менеджер по работе с VIP клиентами в «Этажи»
Город: Алматы
Обязанности:
— консультирование клиентов по купле/продаже объектов недвижимости
— работа с клиентской базой, привлечение клиентов, работа со входящими звонками
— работа с клиентами в офисе и на выезде
— проведение просмотров/показов объектов недвижимости
— ведение переговоров, представление интересов клиента.Требования:
— отличные коммуникативные навыки, способность найти подход к каждому клиенту
— навыки проведения деловых переговоров
— желание самореализоваться материально и профессионально
— навыки самоорганизации.
Исполнительный директор Сommodity products в EUROPHARMA
Город: Алматы
Обязанности:
— выполнение плана продаж и прибыльности на ежемесячной основе, выявление причин недовыполнения или перевыполнения плана, разработка корректирующих действий
— разработка стратегий развития категорий для выполнения общих целей компании
— определение ключевых задач / целей для товарных категорий на основе общей стратегии компании
— аналитика развития всех товарных категорий
— отслеживание KPI каждой товарной категории, внесение корректировок для лучшего управления при необходимости
— ведение сопутствующего документооборота и коммуникации.Требования:
— высшее образование
— опыт работы КАМ / региональным менеджером /директором по продажам
— хорошие навыки Excel, проведения презентации и аналитики
— навыки успешных деловых переговоров
— эффективные навыки общения и деловой переписки
— опыт управления командой от 15 человек.
Директор филиала в международную IT-компанию «Первый БИТ»
Город: Алматы
Обязанности:
— построение эффективной команды, развитие и рост руководителей подразделений
— рост доли рынка, выполнение планов по росту продаж, росту количества регулярных клиентов
— управление продажами через ценностное предложение клиентам, автоматизация бизнеса клиентов
— анализ финансово-экономических показателей, контроль прибыльности филиала.Требования:
— высокая скорость обучения и переработки большого объема информации
— опыт принятия решений о найме и увольнении, а также опыт работы с командой высококвалифицированных специалистов, их мотивация и удержание
— опыт продаж сложных продуктов в сфере B2B
— понимание финансового учета.
Су-шеф в ресторан «У Афанасича»
Заработная плата: от 800 000 тг или от 1700 $
Город: Алматы
Обязанности:
— контроль работы персонала кухни
— контроль правильности эксплуатации оборудования и других основных средств
— подбор персонала кухни
— расстановка поваров и других работников производства
— контроль соблюдения работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности
— ведение отчетной документации
— обучение персонала
— разработка меню вместе с шефом.Требования:
— желание расти вместе с командой шефа
— владение всеми современными технологиями приготовления блюд
— знание европейской кухни, холодного цеха, пасты, пиццы, суши
— опыт работы в должности су-шефа от трех лет в ресторане.
Узбекистан
Учитель Английского языка в INTER NATION
Заработная плата: 16 500 000 — 23 000 000 сум или 1470 — 2000 $
Город: Ташкент
Обязанности:
— вести уроки интересноТребования:
— знание современной методики преподавания
— опыт работы от двух лет
— IELTS 7.0 и выше
— Знание узбекского и русского языков в совершенстве.
Генеральный директор в Overture Technology
Заработная плата: 15 000 000 — 18 000 000 сум или 1300 — 1600 $
Город: Ташкент
Обязанности:
— опыт работы руководителем, работа с персоналом
— автоматизация процессов, внедрение и работа через «Битрикс24»
— создание регламента для персонала и бизнес процессов
— делегирование, обучение персонала
— управление политикой компании
— увелечение прибыли, удержание клиентов.Требования:
— многозадачность и исполнительность
— умение работать в режиме стартапа
— навык управления digital проектами или продуктам
— стаж работы в крупной компании от трех лет.
Руководитель отдела E-Commerce в ISHONCH KREDIT SAVDO
Заработная плата: от 18 000 000 сум или от 1600 $
Город: Ташкент
Обязанности:
— формирование и реализация стратегии продвижения и развития продаж в онлайн-канале
— запуск собственной E-Commerce платформы, мобильного приложения
— эффективное управление командой отдела
— увеличение клиентской базы и координация ее ведения, анализ и структурирование
— обучение менеджеров, внедрение новых методик переговоров/скриптов для подчиненного отдела, анализ работы сотрудников по метрикам
— совместно с командой маркетинга анализировать, планировать и запускать маркетинговые активности, согласно трендам.Требования:
— опыт работы директором E-commerce/ руководителем отдела E-commerce в крупных розничных компаниях
— опыт работы с ведущими интернет-площадками Узбекистана и СНГ
— опыт формирования и реализации digital стратегии
— опыт управления командами фрилансеров и взаимодействия с агентствами
— опыт работы с Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Google AdWords, Google Analytics.
— опыт работы с CRM-системами.
Кыргызстан
PHP Backend разработчик в Vyyer Technologies
Заработная плата: от 2000 $
Город: Бишкек
Обязанности:
— разбираться в существующем коде
— проектировать и реализовывать новую функциональность
— реализовывать REST API по существующим стандартам
— взаимодействовать с продуктологом, frontend разработчиками, аналитиком и другими backend разработчиками
— проводить декомпозицию и оценивать сроки выполнения задач
— документировать результаты работы.Требования:
— опыт программирования PHP 7* от 5 лет и готовые проекты для ознакомления
— опыт работы с фреймворками типа Symfony, Laravel или Yii2
— знание Docker и Docker-Compose обязательно
— навыки документирования API для Swagger/OpenAPI.
Разработчик 1C в Агентство судебного взыскания
Город: Бишкек
Обязанности:
— разработка сложных математических моделей
— разработка нового функционала в 1С
— улучшение существующего функционала в 1С
— консультирование тестировщика по работе функционала.Требования:
— образование высшее техническое
— опыт работы программистом от трех лет
— знание платформы 1С Предприятие, знание SQL
— навыки анализа и оптимизации чужого кода, парсинга сайтов
— знание языков программирования: C#, Java, C, VBA, взаимодействие с БД
— знание принципов работы Web-серверов, протокола TCP/AP, HTML, JavaScript, XML, PHP.
Инженер DevOps в Kanda CA
Заработная плата: 1500 — 5000 $
Город: Бишкек
Обязанности:
— вместе с командой работать над поддержкой дорожных карт
— автоматизация процессов
— поддержка инженерных команд
— помогать команде разработчиков
— мониторинг локальных и облачных инфраструктур с помощью платформ APM.Требования:
— опыт обслуживания локальных и / или облачных инфраструктур
— опыт системного администрирования с использованием Linux и / или Microsoft Windows Server
— опыт работы с CI / CD.