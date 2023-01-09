10 вакансий с высокой заработной платой в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Подобрали 10 открытых вакансий, где вам предложат заработную плату от тысячи долларов и выше.







Казахстан













Заработная плата: 1 500 000 — 10 000 000 тг или 3250 — 21 700 $



Город: Алматы



Обязанности:



— консультирование клиентов по купле/продаже объектов недвижимости

— работа с клиентской базой, привлечение клиентов, работа со входящими звонками

— работа с клиентами в офисе и на выезде

— проведение просмотров/показов объектов недвижимости

— ведение переговоров, представление интересов клиента.

Требования:



— отличные коммуникативные навыки, способность найти подход к каждому клиенту

— навыки проведения деловых переговоров

— желание самореализоваться материально и профессионально

— навыки самоорганизации.









Заработная плата: 1 000 000 — 1 500 000 тг или 2170 — 3250 $



Город: Алматы



Обязанности:

— выполнение плана продаж и прибыльности на ежемесячной основе, выявление причин недовыполнения или перевыполнения плана, разработка корректирующих действий

— разработка стратегий развития категорий для выполнения общих целей компании

— определение ключевых задач / целей для товарных категорий на основе общей стратегии компании

— аналитика развития всех товарных категорий

— отслеживание KPI каждой товарной категории, внесение корректировок для лучшего управления при необходимости

— ведение сопутствующего документооборота и коммуникации.

Требования:



— высшее образование

— опыт работы КАМ / региональным менеджером /директором по продажам

— хорошие навыки Excel, проведения презентации и аналитики

— навыки успешных деловых переговоров

— эффективные навыки общения и деловой переписки

— опыт управления командой от 15 человек.









Заработная плата: от 1 000 000 тг или от 2170 $



Город: Алматы



Обязанности:

— построение эффективной команды, развитие и рост руководителей подразделений

— рост доли рынка, выполнение планов по росту продаж, росту количества регулярных клиентов

— управление продажами через ценностное предложение клиентам, автоматизация бизнеса клиентов

— анализ финансово-экономических показателей, контроль прибыльности филиала.

Требования:



— высокая скорость обучения и переработки большого объема информации

— опыт принятия решений о найме и увольнении, а также опыт работы с командой высококвалифицированных специалистов, их мотивация и удержание

— опыт продаж сложных продуктов в сфере B2B

— понимание финансового учета.









Заработная плата: от 800 000 тг или от 1700 $



Город: Алматы



Обязанности:

— контроль работы персонала кухни

— контроль правильности эксплуатации оборудования и других основных средств

— подбор персонала кухни

— расстановка поваров и других работников производства

— контроль соблюдения работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности

— ведение отчетной документации

— обучение персонала

— разработка меню вместе с шефом.

Требования:



— желание расти вместе с командой шефа

— владение всеми современными технологиями приготовления блюд

— знание европейской кухни, холодного цеха, пасты, пиццы, суши

— опыт работы в должности су-шефа от трех лет в ресторане.

Узбекистан









Заработная плата: 16 500 000 — 23 000 000 сум или 1470 — 2000 $



Город: Ташкент



Обязанности:

— вести уроки интересно

Требования:



— знание современной методики преподавания

— опыт работы от двух лет

— IELTS 7.0 и выше

— Знание узбекского и русского языков в совершенстве.





Генеральный директор в Overture Technology

Заработная плата: 15 000 000 — 18 000 000 сум или 1300 — 1600 $



Город: Ташкент



Обязанности:

— опыт работы руководителем, работа с персоналом

— автоматизация процессов, внедрение и работа через «Битрикс24»

— создание регламента для персонала и бизнес процессов

— делегирование, обучение персонала

— управление политикой компании

— увелечение прибыли, удержание клиентов.

Требования:



— многозадачность и исполнительность

— умение работать в режиме стартапа

— навык управления digital проектами или продуктам

— стаж работы в крупной компании от трех лет.





Заработная плата: от 18 000 000 сум или от 1600 $



Город: Ташкент



Обязанности:

— формирование и реализация стратегии продвижения и развития продаж в онлайн-канале

— запуск собственной E-Commerce платформы, мобильного приложения

— эффективное управление командой отдела

— увеличение клиентской базы и координация ее ведения, анализ и структурирование

— обучение менеджеров, внедрение новых методик переговоров/скриптов для подчиненного отдела, анализ работы сотрудников по метрикам

— совместно с командой маркетинга анализировать, планировать и запускать маркетинговые активности, согласно трендам.

Требования:



— опыт работы директором E-commerce/ руководителем отдела E-commerce в крупных розничных компаниях

— опыт работы с ведущими интернет-площадками Узбекистана и СНГ

— опыт формирования и реализации digital стратегии

— опыт управления командами фрилансеров и взаимодействия с агентствами

— опыт работы с Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Google AdWords, Google Analytics.

— опыт работы с CRM-системами.

Кыргызстан





PHP Backend разработчик в Vyyer Technologies





Заработная плата: от 2000 $



Город: Бишкек



Обязанности:

— разбираться в существующем коде

— проектировать и реализовывать новую функциональность

— реализовывать REST API по существующим стандартам

— взаимодействовать с продуктологом, frontend разработчиками, аналитиком и другими backend разработчиками

— проводить декомпозицию и оценивать сроки выполнения задач

— документировать результаты работы.

Требования:



— опыт программирования PHP 7* от 5 лет и готовые проекты для ознакомления

— опыт работы с фреймворками типа Symfony, Laravel или Yii2

— знание Docker и Docker-Compose обязательно

— навыки документирования API для Swagger/OpenAPI.





Разработчик 1C в Агентство судебного взыскания





Заработная плата: от 140 000 сомов или 1600$



Город: Бишкек



Обязанности:

— разработка сложных математических моделей

— разработка нового функционала в 1С

— улучшение существующего функционала в 1С

— консультирование тестировщика по работе функционала.

Требования:



— образование высшее техническое

— опыт работы программистом от трех лет

— знание платформы 1С Предприятие, знание SQL

— навыки анализа и оптимизации чужого кода, парсинга сайтов

— знание языков программирования: C#, Java, C, VBA, взаимодействие с БД

— знание принципов работы Web-серверов, протокола TCP/AP, HTML, JavaScript, XML, PHP.





Инженер DevOps в Kanda CA

Заработная плата: 1500 — 5000 $



Город: Бишкек



Обязанности:

— вместе с командой работать над поддержкой дорожных карт

— автоматизация процессов

— поддержка инженерных команд

— помогать команде разработчиков

— мониторинг локальных и облачных инфраструктур с помощью платформ APM.

Требования:



— опыт обслуживания локальных и / или облачных инфраструктур

— опыт системного администрирования с использованием Linux и / или Microsoft Windows Server

— опыт работы с CI / CD.