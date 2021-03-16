10 страниц в Instagram, на которые стоит подписаться, чтобы быть в повестке дня Казахстана

@forbes_kz
159 тысяч подписчиков
Издание о бизнесе, экономике, финансах, карьере и стиле жизни. Как и во всем мире, ежегодно составляет рейтинг самых состоятельных казахстанцев.
@zakon.kz
413 тысяч подписчиков
Информационный̆ портал, где можно узнать последние новости о Казахстане.
@we_project
100 тысяч подписчиков
Главное медиа о людях Центральной Азии. Издание пишет о бизнесе, технологиях, образовании, путешествиях и современном образе жизни.
Рамиль Мухоряпов
@rrm777
27,8 тысячи подписчиков
Основатель и совладелец Chocofamily Holding, куда входят Chocolife.me, объединенная тревел-компания Aviata/Chocotravel, интернет-магазины Chocomart.kz, Lensmark.kz, сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz, сервис по поиску врачей iDoctor.kz и мобильное приложение «Рахмет». Холдинг Рамиля — один из лидеров в казахстанской электронной коммерции.
Динара Сатжан
@dinarasatzhan
1,3 миллиона подписчиков
Казахстанская журналистка, телеведущая, предпринимательница, fashion-продюсер, владелица сети казахстанских мультибрендовых магазинов, а также бренда Dinara Satzhan, блогер.
Бейбит Алибеков
@alibekovkz
931 тысяча подписчиков
Известный казахстанский блогер, основатель бренда Alibekov, под которым выпускается одежда казахстанского производства, парфюм, кофе и аксессуары.
Айдын Рахимбаев
@rakhimbaevaidyn
164 тысячи подписчиков
Предприниматель, акционер строительного холдинга BI Group. Бизнесмен пишет посты на двух языках: русском и казахском. Часто делится поучительными историями из жизни и вдохновляет читателей̆ на занятия спортом.
Багдат Мусин
@bagdatmussin
52,6 тысячи подписчиков
Эксперт в области цифровизации и оцифровке государственных и бизнес-продуктов. В Instagram делится опытом и наблюдениями из жизни, дополняет аккаунт милыми семейными фотографиями.
Арман Юсупов
@yussupov21
1 миллион подписчиков
Известный казахстанский блогер, создатель YUFRAME, продюсер казахстанских контентных проектов, сооснователь 2any1 agency.
Карина Сыздыкова
@karisha.syzdykova
335 тысяч подписчиков
Популярная в Instagram мама, на своей странице рассказывает о воспитании детей, семейных ценностях, делится в сторис интересными моментами из жизни, а также снимает много интересного юмористического контента.