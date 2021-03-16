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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 страниц в Instagram, на которые стоит подписаться, чтобы быть в повестке дня Казахстана
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Сегодня в 11:50

10 страниц в Instagram, на которые стоит подписаться, чтобы быть в повестке дня Казахстана

Сегодня, чтобы что-то узнать о стране, достаточно подписаться на правильные страницы в социальных сетях. Вот 10 страниц, за которыми точно нужно следить, чтобы знать, чем живет Казахстан.

@forbes_kz

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159 тысяч подписчиков
Издание о бизнесе, экономике, финансах, карьере и стиле жизни. Как и во всем мире, ежегодно составляет рейтинг самых состоятельных казахстанцев.

@zakon.kz
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413 тысяч подписчиков
Информационный̆ портал, где можно узнать последние новости о Казахстане.

@we_project

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100 тысяч подписчиков
Главное медиа о людях Центральной Азии. Издание пишет о бизнесе, технологиях, образовании, путешествиях и современном образе жизни.

Рамиль Мухоряпов

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@rrm777
27,8 тысячи подписчиков
Основатель и совладелец Chocofamily Holding, куда входят Chocolife.me, объединенная тревел-компания Aviata/Chocotravel, интернет-магазины Chocomart.kz, Lensmark.kz, сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz, сервис по поиску врачей iDoctor.kz и мобильное приложение «Рахмет». Холдинг Рамиля — один из лидеров в казахстанской электронной коммерции.

Динара Сатжан

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@dinarasatzhan
1,3 миллиона подписчиков
Казахстанская журналистка, телеведущая, предпринимательница, fashion-продюсер, владелица сети казахстанских мультибрендовых магазинов, а также бренда Dinara Satzhan, блогер.

Бейбит Алибеков

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@alibekovkz
931 тысяча подписчиков
Известный казахстанский блогер, основатель бренда Alibekov, под которым выпускается одежда казахстанского производства, парфюм, кофе и аксессуары.

Айдын Рахимбаев

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@rakhimbaevaidyn
164 тысячи подписчиков
Предприниматель, акционер строительного холдинга BI Group. Бизнесмен пишет посты на двух языках: русском и казахском. Часто делится поучительными историями из жизни и вдохновляет читателей̆ на занятия спортом.

Багдат Мусин

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@bagdatmussin
52,6 тысячи подписчиков
Эксперт в области цифровизации и оцифровке государственных и бизнес-продуктов. В Instagram делится опытом и наблюдениями из жизни, дополняет аккаунт милыми семейными фотографиями.

Арман Юсупов

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@yussupov21
1 миллион подписчиков
Известный казахстанский блогер, создатель YUFRAME, продюсер казахстанских контентных проектов, сооснователь 2any1 agency.

Карина Сыздыкова

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@karisha.syzdykova
335 тысяч подписчиков
Популярная в Instagram мама, на своей странице рассказывает о воспитании детей, семейных ценностях, делится в сторис интересными моментами из жизни, а также снимает много интересного юмористического контента.

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