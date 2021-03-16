10 страниц в Instagram, на которые стоит подписаться, чтобы быть в повестке дня Казахстана





Рамиль Мухоряпов



Динара Сатжан



Бейбит Алибеков



Айдын Рахимбаев



Багдат Мусин



Арман Юсупов



Карина Сыздыкова



Издание о бизнесе, экономике, финансах, карьере и стиле жизни. Как и во всем мире, ежегодно составляет рейтинг самых состоятельных казахстанцев.Информационный̆ портал, где можно узнать последние новости о Казахстане.Главное медиа о людях Центральной Азии. Издание пишет о бизнесе, технологиях, образовании, путешествиях и современном образе жизни.Основатель и совладелец Chocofamily Holding, куда входят Chocolife.me, объединенная тревел-компания Aviata/Chocotravel, интернет-магазины Chocomart.kz, Lensmark.kz, сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz, сервис по поиску врачей iDoctor.kz и мобильное приложение «Рахмет». Холдинг Рамиля — один из лидеров в казахстанской электронной коммерции.Казахстанская журналистка, телеведущая, предпринимательница, fashion-продюсер, владелица сети казахстанских мультибрендовых магазинов, а также бренда Dinara Satzhan, блогер.Известный казахстанский блогер, основатель бренда Alibekov, под которым выпускается одежда казахстанского производства, парфюм, кофе и аксессуары.Предприниматель, акционер строительного холдинга BI Group. Бизнесмен пишет посты на двух языках: русском и казахском. Часто делится поучительными историями из жизни и вдохновляет читателей̆ на занятия спортом.Эксперт в области цифровизации и оцифровке государственных и бизнес-продуктов. В Instagram делится опытом и наблюдениями из жизни, дополняет аккаунт милыми семейными фотографиями.Известный казахстанский блогер, создатель YUFRAME, продюсер казахстанских контентных проектов, сооснователь 2any1 agency.Популярная в Instagram мама, на своей странице рассказывает о воспитании детей, семейных ценностях, делится в сторис интересными моментами из жизни, а также снимает много интересного юмористического контента.