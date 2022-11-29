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10 современных бизнес-центров в Ташкенте, где работают крупные компании и можно построить отличный нетворкинг
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Ташкент

Сегодня в 15:45

10 современных бизнес-центров в Ташкенте, где работают крупные компании и можно построить отличный нетворкинг

Рассказываем про классные бизнес-центры в Ташкенте, если не знаете, где арендовать офис.


Gross Plaza, @grossplaza

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В бизнес-центре объединены современные технологии, удобства размещения и комфортные условия для работы.

Находится в центре Ташкента, а из окон открывается прекрасный вид. Согласно описанию на сайте, здесь много солнечного света и свежего воздуха.

Адрес: ул. Тараса Шевченко, 21а

Контакты: +998 99 760 70 07


Platform, @platform_bc

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Деловое пространство для крупных компаний. Предлагает продуманные планировочные решения для эффективной работы.

Здесь могут работать рестораны, шоурумы, финансовые организации и модные бутики.

Помещения наполнены светом. Высота потолков офисных помещений — 4 метра, а коммерческих — 5 метров.

Есть коворкинг зона, небольшие private офисы, переговорные комнаты, кухонная зона.

Адрес: ул. Туркистон, 12а

Контакты: +998 99 730 70 07


Simurg, @simurg_bc

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Simurg — стильное и комфортное офисное здание в центре столицы. Рядом находятся различные кафе и рестораны.

Здесь просторные и светлые помещения. Можно арендовать как целый этаж, так и один кабинет. Правильная форма здания позволяет применять разнообразные планировочные решения как в открытом пространстве, так и в закрытом виде.

Адрес: пр. Амира Тимура, 88а

Контакты: +998 99 730 70 07


New Level

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New Level идеально подходит для тех, кому важны расположение в центре, постоянная динамика, комфорт и оптимальные условия работы.

В центре широкий выбор офисных помещений разной площади. Планировки открытые, можно менять конфигурацию под свои нужды. Все офисы хорошо освещены и имеют полную чистовую отделку.

Адрес: ул. Тараса Шевченко, 23

Контакты: +998 71 200 08 70


Grand


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Бизнес-центр состоит из двух зданий. В арендную плату входит все: налоговые платежи, стоимость эксплуатационных расходов, коммунальных услуг.

Преимущества центра: удобное расположение, развитое транспортное сообщение, широкая сеть предприятий обслуживания, общественного питания и торговли.

Адрес: ул. Шота Руставели, 12

Контакты: +998 71 252 51 12


Orient, @orient_bc

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Orient Business Center — качественное офисное здание класса «A» и с отличным месторасположением в центре Ташкента.

Здесь удобное разделение офисного пространства. Арендаторам и собственникам предложены конференц румы на 150-300 человек, переговорные комнаты.

Предусмотрены кофейни, рестораны, столовая, минимаркет, вендинговые аппараты, аптека, банк и даже химчистка.

Адрес: ул. Мирабадская, 47б

Контакты: +998 99 899 99 98, +998 99 850 11 11


Alpha, @alphabc.uz

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Alpha Business Center — современное офисное здание класса «B+». Расположено в центре Ташкента и включает в себя 10 этажей.

На каждом этаже просторные и современные переговорные, кухни для сотрудников, кабинеты с естественным освещением. На первом этаже предусмотрена кофейня, ресепшен и зал ожидания.

Бизнес-центр предоставляет возможность аренды как одного кабинета, так и целого этажа.

Адрес: ул. Зульфияханум, 12

Контакты: +998 95 475 55 45


Mercury


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Согласно описанию, здесь вы найдете комфорт и привилегии мирового уровня с интерьером премиум-класса.

Каждое помещение оборудовано панелью единого дистанционного управления удобствами. Для приватных VIP-переговоров предусмотрен отдельный кабинет. Сервис «под ключ» предусматривает обслуживание отеля «пять звезд».

Адрес: ул. Нукус, 2

Контакты: +998 99 829 40 00


The Tower, @thetower_mmg

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Уникальное здание, при проектировании которого были использованы элементы архитектуры Нью-Йорка начала прошлого века и стиля лофт.

В Бизнес-центре есть подземный этаж, который оборудован под столовую для сотрудников. Здание располагает офисными помещениями и конференц-залами.

В Бизнес-центре работает пять компаний: Makro, The Tower MMG, Eurasia group, The Mag и The Beat.

Адрес: ул. Фурката, 191

Контакты: +998 78 147 11 99


Boulevard Business Center, @dreamcity.uz

Boulevard Business Center — это современное продуманное пространство для бизнеса. Первый этаж отведен под ритейл-зоны, а второй — под офисные помещения.

Офисы реализуются с готовым ремонтом. Пространство полностью готово к работе, оборудовано всеми необходимыми коммуникациями и современными инженерными системами.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Контакты: +998 71 202 22 22

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.