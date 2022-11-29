10 современных бизнес-центров в Ташкенте, где работают крупные компании и можно построить отличный нетворкинг

Рассказываем про классные бизнес-центры в Ташкенте, если не знаете, где арендовать офис.
В бизнес-центре объединены современные технологии, удобства размещения и комфортные условия для работы.
Находится в центре Ташкента, а из окон открывается прекрасный вид. Согласно описанию на сайте, здесь много солнечного света и свежего воздуха.
Адрес: ул. Тараса Шевченко, 21а
Контакты: +998 99 760 70 07
Деловое пространство для крупных компаний. Предлагает продуманные планировочные решения для эффективной работы.
Здесь могут работать рестораны, шоурумы, финансовые организации и модные бутики.
Помещения наполнены светом. Высота потолков офисных помещений — 4 метра, а коммерческих — 5 метров.
Есть коворкинг зона, небольшие private офисы, переговорные комнаты, кухонная зона.
Адрес: ул. Туркистон, 12а
Контакты: +998 99 730 70 07
Simurg — стильное и комфортное офисное здание в центре столицы. Рядом находятся различные кафе и рестораны.
Здесь просторные и светлые помещения. Можно арендовать как целый этаж, так и один кабинет. Правильная форма здания позволяет применять разнообразные планировочные решения как в открытом пространстве, так и в закрытом виде.
Адрес: пр. Амира Тимура, 88а
Контакты: +998 99 730 70 07
New Level идеально подходит для тех, кому важны расположение в центре, постоянная динамика, комфорт и оптимальные условия работы.
В центре широкий выбор офисных помещений разной площади. Планировки открытые, можно менять конфигурацию под свои нужды. Все офисы хорошо освещены и имеют полную чистовую отделку.
Адрес: ул. Тараса Шевченко, 23
Контакты: +998 71 200 08 70
Grand
Бизнес-центр состоит из двух зданий. В арендную плату входит все: налоговые платежи, стоимость эксплуатационных расходов, коммунальных услуг.
Преимущества центра: удобное расположение, развитое транспортное сообщение, широкая сеть предприятий обслуживания, общественного питания и торговли.
Адрес: ул. Шота Руставели, 12
Контакты: +998 71 252 51 12
Orient Business Center — качественное офисное здание класса «A» и с отличным месторасположением в центре Ташкента.
Здесь удобное разделение офисного пространства. Арендаторам и собственникам предложены конференц румы на 150-300 человек, переговорные комнаты.
Предусмотрены кофейни, рестораны, столовая, минимаркет, вендинговые аппараты, аптека, банк и даже химчистка.
Адрес: ул. Мирабадская, 47б
Контакты: +998 99 899 99 98, +998 99 850 11 11
Alpha, @alphabc.uz
Alpha Business Center — современное офисное здание класса «B+». Расположено в центре Ташкента и включает в себя 10 этажей.
На каждом этаже просторные и современные переговорные, кухни для сотрудников, кабинеты с естественным освещением. На первом этаже предусмотрена кофейня, ресепшен и зал ожидания.
Бизнес-центр предоставляет возможность аренды как одного кабинета, так и целого этажа.
Адрес: ул. Зульфияханум, 12
Контакты: +998 95 475 55 45
Mercury
Согласно описанию, здесь вы найдете комфорт и привилегии мирового уровня с интерьером премиум-класса.
Каждое помещение оборудовано панелью единого дистанционного управления удобствами. Для приватных VIP-переговоров предусмотрен отдельный кабинет. Сервис «под ключ» предусматривает обслуживание отеля «пять звезд».
Адрес: ул. Нукус, 2
Контакты: +998 99 829 40 00
Уникальное здание, при проектировании которого были использованы элементы архитектуры Нью-Йорка начала прошлого века и стиля лофт.
В Бизнес-центре есть подземный этаж, который оборудован под столовую для сотрудников. Здание располагает офисными помещениями и конференц-залами.
В Бизнес-центре работает пять компаний: Makro, The Tower MMG, Eurasia group, The Mag и The Beat.
Адрес: ул. Фурката, 191
Контакты: +998 78 147 11 99
Boulevard Business Center, @dreamcity.uz
Boulevard Business Center — это современное продуманное пространство для бизнеса. Первый этаж отведен под ритейл-зоны, а второй — под офисные помещения.
Офисы реализуются с готовым ремонтом. Пространство полностью готово к работе, оборудовано всеми необходимыми коммуникациями и современными инженерными системами.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City
Контакты: +998 71 202 22 22