10 самых лучших университетов Казахстана

Сделали подборку университетов Казахстана для тех, кто еще не решил, куда поступать в этом году.





Алматы









Казахстанско-Британский технический университет — лучший технический вуз Республики на протяжении последних лет, согласно рейтингу Независимого агентства по обеспечению качества в образовании. 98% выпускников КБТУ находят работу вскоре после окончания университета или продолжают обучение.









Миссия университета — предоставление образования мирового уровня. КИМЭП поддерживает контакты с более чем 150 известными образовательными учреждениями из Европы, Северной Америки и Азии, а также успешно участвует в проектах мобильности обучающихся и преподавателей, в летних программах и в совместных исследованиях. Кроме того, в университете действует более 50 студенческих организаций, дающих студентам возможность выбора из широкого диапазона интересов.





Международный университет информационных технологий, @iitu_kz





МУИТ — единственный вуз в Казахстане, получивший в 2019 году институциональную международную аккредитацию ASIIN и прошедший процедуру официального подтверждения соответствия международным стандартам. Особую гордость у преподавателей Университета вызывает тот факт, что после окончания МУИТ процент трудоустроившихся выпускников всегда стабильно высок: порядка 90 % от общего количества.









Университет имени Сулеймана Демиреля, @sdukz





Университет им. Сулеймана Демиреля — один из первых частных вузов Казахстана. Университет расположен у подножия гор, в 20 километрах от центра Алматы. Обучение осуществляется на трех языках: английском (основной — 81% всех образовательных программ), казахском (16%) и русском (3%).









Университет Нархоз основан в 1963 году. Университет поддерживает своих учеников и предоставляет различные гранты и скидки самым ярким и талантливым студентам. Кроме того, в университете действуют международные программы двойного диплома, позволяющие получить 2 диплома за 4 года обучения.





Нур-Султан













Университет был основан в 2010 году. Ключевые особенности университета: преимущественно международный профессорско-преподавательский состав, английский как основной язык преподавания, строгие академические требования для поступления и дальнейшего обучения, а также интеграция образования и науки, начиная с программ бакалавриата.









Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, @kazguukz





Вуз образован в 1994 году и на сегодняшний день подготовил свыше 30 тысяч квалифицированных кадров. КАЗГЮУ ведет подготовку специалистов в области юриспруденции, экономики, финансов, бизнеса в рамках бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Здесь функционируют 4 школы: Высшая гуманитарная школа, Высшая школа экономики, Высшая школа права и Бизнес-школа.





Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, @enugumilyov_official





С 2000 года ЕНУ им. Л.Н. Гумилева считается вузом международного уровня. В 2001 году на базе ЕНУ открыт казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова. При университете функционирует Центр молодежной политики. Кроме того, здесь созданы все условия для творческого развития личности студента: театр-студия, хореография, вокал, домбра, КВН, имидж-группа.









Казахский национальный университет искусств, @kaznuikz





КазНУИ — отечественный вуз, воспитавший несколько поколений талантливых музыкантов, хореографов, искусствоведов, культурологов и педагогов. В 2019 году Казахский национальный университет искусств занял 1-е место среди лучших вузов искусства Казахстана.









Astana IT University, @astana_it_university





Astana IT University — ведущий центр компетенций по цифровой трансформации в Центральной Азии. В вузе есть все для комфортного обучения: аудитории, оснащенные новейшими моделями техники, лаборатории мировых IT-компаний, а также коворкинг-центры. Преподаватели университета — выпускники ведущих университетов США, Великобритании и Германии.