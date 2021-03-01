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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 самых лучших университетов Казахстана
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Сегодня в 19:33

10 самых лучших университетов Казахстана

Сделали подборку университетов Казахстана для тех, кто еще не решил, куда поступать в этом году.


Алматы


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Казахстанско-Британский технический университет, @kbtu_official


Казахстанско-Британский технический университет — лучший технический вуз Республики на протяжении последних лет, согласно рейтингу Независимого агентства по обеспечению качества в образовании. 98% выпускников КБТУ находят работу вскоре после окончания университета или продолжают обучение.


Университет КИМЭП, @kimep_university


Миссия университета — предоставление образования мирового уровня. КИМЭП поддерживает контакты с более чем 150 известными образовательными учреждениями из Европы, Северной Америки и Азии, а также успешно участвует в проектах мобильности обучающихся и преподавателей, в летних программах и в совместных исследованиях. Кроме того, в университете действует более 50 студенческих организаций, дающих студентам возможность выбора из широкого диапазона интересов.


Международный университет информационных технологий, @iitu_kz


МУИТ — единственный вуз в Казахстане, получивший в 2019 году институциональную международную аккредитацию ASIIN и прошедший процедуру официального подтверждения соответствия международным стандартам. Особую гордость у преподавателей Университета вызывает тот факт, что после окончания МУИТ процент трудоустроившихся выпускников всегда стабильно высок: порядка 90 % от общего количества.


LSC Group in collaboration with Suleyman Demirel University, Kazakhstan | LSC Connect

Университет имени Сулеймана Демиреля, @sdukz


Университет им. Сулеймана Демиреля — один из первых частных вузов Казахстана. Университет расположен у подножия гор, в 20 километрах от центра Алматы. Обучение осуществляется на трех языках: английском (основной — 81% всех образовательных программ), казахском (16%) и русском (3%).


Университет Нархоз, @narxozkz


Университет Нархоз основан в 1963 году. Университет поддерживает своих учеников и предоставляет различные гранты и скидки самым ярким и талантливым студентам. Кроме того, в университете действуют международные программы двойного диплома, позволяющие получить 2 диплома за 4 года обучения.



Нур-Султан


Как поступить в Назарбаев Университет — все, что нужно знать абитуриенту | Стиль жизни на WEproject

Назарбаев Университет, @nuedukz


Университет был основан в 2010 году. Ключевые особенности университета: преимущественно международный профессорско-преподавательский состав, английский как основной язык преподавания, строгие академические требования для поступления и дальнейшего обучения, а также интеграция образования и науки, начиная с программ бакалавриата.


В КазГЮУ пройдет день открытых дверей - статьи, истории, публикации | WEproject

Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, @kazguukz


Вуз образован в 1994 году и на сегодняшний день подготовил свыше 30 тысяч квалифицированных кадров. КАЗГЮУ ведет подготовку специалистов в области юриспруденции, экономики, финансов, бизнеса в рамках бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Здесь функционируют 4 школы: Высшая гуманитарная школа, Высшая школа экономики, Высшая школа права и Бизнес-школа.


Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, @enugumilyov_official


С 2000 года ЕНУ им. Л.Н. Гумилева считается вузом международного уровня. В 2001 году на базе ЕНУ открыт казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова. При университете функционирует Центр молодежной политики. Кроме того, здесь созданы все условия для творческого развития личности студента: театр-студия, хореография, вокал, домбра, КВН, имидж-группа.


Казахский Национальный Университет Искусств (КазНУИ), Тәуелсіздік проспект, 50 в Нур-Султане — 2ГИС

Казахский национальный университет искусств, @kaznuikz


КазНУИ — отечественный вуз, воспитавший несколько поколений талантливых музыкантов, хореографов, искусствоведов, культурологов и педагогов. В 2019 году Казахский национальный университет искусств занял 1-е место среди лучших вузов искусства Казахстана.


Astana IT University | Портал для абитуриентов и школьников

Astana IT University, @astana_it_university


Astana IT University — ведущий центр компетенций по цифровой трансформации в Центральной Азии. В вузе есть все для комфортного обучения: аудитории, оснащенные новейшими моделями техники, лаборатории мировых IT-компаний, а также коворкинг-центры. Преподаватели университета — выпускники ведущих университетов США, Великобритании и Германии.


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