10 романтических комедий 2020 года

«Под откос»

«Всем парням: P.S. Я люблю тебя»



«Ассистент звезды»



«Ты даже не представляешь!»



«Эмма»

«Зависнуть в Палм-Спрингс»



«Сладкая парочка»

«Не та девушка»



«Любовь. Свадьба. Повтор»

«Будка поцелуев 2»







Фильм о паре, пытающейся найти путь друг к другу после того, как обнаружили, что они не будут инстинктивно пытаться спасти друг друга в катастрофе, звучит как сюжет грустной драмы. И хотя фильм держит эту печальную ситуацию в своей основе, Джулия Луи-Дрейфус и Уилл Феррелл гарантируют, что вы, по крайней мере, будете смеяться сквозь боль.Лара Джин и Питер только что превратили свой любовный роман из притворства в реальность, но неожиданно Джон Амброуз, еще один получатель любовных писем Лары, снова входит в ее жизнь. Лара сталкивается со своей первой настоящей дилеммой: может ли девушка влюбиться в двух парней сразу?С самого детства музыка играла важную роль в жизни Мэгги, и вот уже три года девушка работает личным ассистентом одного их своих кумиров — певицы Грэйс Дэвис. Та без своей помощницы как без рук. Сама же Мэгги внезапно понимает, что всю жизнь хотела заниматься продюсированием музыки, и когда судьба случайно сводит ее с начинающим певцом, девушка представляется ему продюсером и, не сказав Грэйс, начинает с ним работать.Школьный спортсмен нанимает отличницу Элли, чтобы она помогла ему добиться руки и сердца местной красавицы. Ситуация заметно осложняется, когда Элли понимает, что сама испытывает к ней романтические чувства.Англия, XIX век. 21-летняя провинциалка Эмма Вудхаус красива, богата, остроумна и считает, что прекрасно разбирается в людях. Девушка решила, что никогда не выйдет замуж и не оставит отца одного. Когда ее подруга в связи с собственным замужеством переезжает в дом супруга, Эмма находит себе новую компаньонку — сироту Гарриет Смит — и теперь, используя все свои хитрости, пытается устроить девушке личную жизнь.Неподалеку от Палм-Спрингс идет подготовка к свадьбе. Найлз впечатляет старшую сестру невесты Сару, и вот уже девушка оказывается с Найлзом наедине под звездным небом. Но тут события принимают неожиданный поворот, и Сара вслед за своим новым приятелем заходит в загадочную пещеру, а на следующий день обнаруживает, что на календаре снова 9 ноября.Супруги на грани развода во время поездки в Новый Орлеан оказываются подозреваемыми в убийстве и, чтобы спастись, теперь вынуждены работать сообща.Когда Тим Моррис случайно знакомится с очаровательной Мисси, то понимает, что встретил девушку своей мечты. Чтобы покорить ее сердце, герой решает пригласить красавицу провести с ним уикенд на шикарном курорте, где его компания проводит корпоратив. Но Тим ошибается и отправляет сообщение другой Мисси — взбалмошной, эксцентричной особе, которая не стесняется демонстрировать свои недостатки.Джек изо всех сил пытается сделать все, чтобы женитьба младшей сестры прошла без лишних сложностей. Однако, когда в дело вмешиваются незваный гость, обозленная бывшая и успокоительное, все планы моментально идут прахом.Теперь главной героине придется решать, что для нее важнее — отношения с любимым или учеба в колледже.