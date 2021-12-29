10 рекламных интеграций, которыми мы гордимся в 2021 году

В 2021 году многие познакомились с изданием weproject.media через нашу страницу в Instagram @we_project. Мы с вами смеялись над «казахским словарем» и репостили вдохновляющие цитаты в свои stories. У нас на странице 163 000 подписчиков, которые каждый день потребляют контент и поддерживают своими лайками и комментариями. Спасибо.

А еще в 2021 году мы делали рекламные интеграции с брендами в Instagram. Мы делали не просто рекламу, а в первую очередь, интересный контент для наших подписчиков.





10 самых «залайканых» рекламных интеграций за 2021 год:





Банк ЦентрКредит





Dostyk Plaza

Банк ВТБ (Казахстан)





Альфа Банк





Coca-Cola Icecek Казахстан





Tele2





World Class

Asbis Kazakhstan









City Business School





Спасибо брендам за доверие и поддержку.