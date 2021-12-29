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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 рекламных интеграций, которыми мы гордимся в 2021 году
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Сегодня в 12:00

10 рекламных интеграций, которыми мы гордимся в 2021 году

В 2021 году многие познакомились с изданием weproject.media через нашу страницу в Instagram @we_project. Мы с вами смеялись над «казахским словарем» и репостили вдохновляющие цитаты в свои stories. У нас на странице 163 000 подписчиков, которые каждый день потребляют контент и поддерживают своими лайками и комментариями. Спасибо.

А еще в 2021 году мы делали рекламные интеграции с брендами в Instagram. Мы делали не просто рекламу, а в первую очередь, интересный контент для наших подписчиков.


10 самых «залайканых» рекламных интеграций за 2021 год:


Банк ЦентрКредит


Dostyk Plaza



Банк ВТБ (Казахстан)



Альфа Банк


Coca-Cola Icecek Казахстан


Tele2



World Class



Asbis Kazakhstan



City Business School



Спасибо брендам за доверие и поддержку.


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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #реклама #маркетинг #коммуникации
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