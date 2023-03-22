10 приложений, которые пригодятся в Таиланде: где искать еду, развлечения и трансфер

Собрали для вас список сервисов и сайтов, с которыми удобно будет путешествовать в Таиланде.
Amazing Thailand
Это приложение называют официальным путеводителем по Таиланду. Оно наполнено полезными сервисами: бронирование гостиниц, советы туристам, афиша мероприятий, гиды по ресторанам и магазинам. В приложение встроены карта и навигатор, которые позволяют найти дорогу до нужного места.
Klook.com
Удобная платформа для бронирования развлечений, разных вариантов отдыха, ресторанов, экскурсий. Чаще всего услуги здесь предлагают с большими скидками.
Grab
Приложение службы такси. Grab прост и удобен в использовании. Клиенту не придется разговаривать с водителем, стоимость поездки известна заранее. Платеж автоматически спишется с вашей карты после завершения поездки, а цены на них одни из самых дешевых.
Bangkok Street Food
Мобильный гид по тайской уличной еде. Внутри представлена информация и фото о большом количестве блюд. На карте можно найти ближайшие заведения, где их можно попробовать.
Lazada
Тайская онлайн-платформа для продажи товаров. Отличное место для шоппинга, не выходя из дома. Доставка осуществляется в течение нескольких дней.
Wongnai
Сайт с огромным выбором ресторанов. Здесь находится подробная информация о ближайших точках питания, их расположение, телефоны, отзывы и не только. Есть возможность заказать еду на дом.
Незаменимый помощник в общении с местными жителями. Сервис избавляет от трудностей перевода и помогает легко изъясняться.
Agoda
Знаменитый сервис бронирования отелей и апартаментов в Азии, в том числе в Таиланде.
Онлайн-бронирование происходит без комиссии.
Beetalk
Мессенджер для общения и знакомства. Показывает активных пользователей в определенном радиусе от вас. Есть возможность звонков.
12Go
Сервис бронирования билетов. В базу внесено большое количество автобусных компаний, информация всегда актуальна. Требуется просто ввести пункт отправления и назначения, и вы увидите расписание маршрутов.