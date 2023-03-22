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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 приложений, которые пригодятся в Таиланде: где искать еду, развлечения и трансфер
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Главный

18.03.2023

10 приложений, которые пригодятся в Таиланде: где искать еду, развлечения и трансфер

Собрали для вас список сервисов и сайтов, с которыми удобно будет путешествовать в Таиланде.

Amazing Thailand

Это приложение называют официальным путеводителем по Таиланду. Оно наполнено полезными сервисами: бронирование гостиниц, советы туристам, афиша мероприятий, гиды по ресторанам и магазинам. В приложение встроены карта и навигатор, которые позволяют найти дорогу до нужного места.


Klook.com

Удобная платформа для бронирования развлечений, разных вариантов отдыха, ресторанов, экскурсий. Чаще всего услуги здесь предлагают с большими скидками.


Grab

Приложение службы такси. Grab прост и удобен в использовании. Клиенту не придется разговаривать с водителем, стоимость поездки известна заранее. Платеж автоматически спишется с вашей карты после завершения поездки, а цены на них одни из самых дешевых.


Bangkok Street Food

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Мобильный гид по тайской уличной еде. Внутри представлена информация и фото о большом количестве блюд. На карте можно найти ближайшие заведения, где их можно попробовать.


Lazada

Тайская онлайн-платформа для продажи товаров. Отличное место для шоппинга, не выходя из дома. Доставка осуществляется в течение нескольких дней.


Wongnai

Сайт с огромным выбором ресторанов. Здесь находится подробная информация о ближайших точках питания, их расположение, телефоны, отзывы и не только. Есть возможность заказать еду на дом.


Google Translate

Незаменимый помощник в общении с местными жителями. Сервис избавляет от трудностей перевода и помогает легко изъясняться.


Agoda

Знаменитый сервис бронирования отелей и апартаментов в Азии, в том числе в Таиланде.

Онлайн-бронирование происходит без комиссии.


Beetalk

Мессенджер для общения и знакомства. Показывает активных пользователей в определенном радиусе от вас. Есть возможность звонков.


12Go

Сервис бронирования билетов. В базу внесено большое количество автобусных компаний, информация всегда актуальна. Требуется просто ввести пункт отправления и назначения, и вы увидите расписание маршрутов.

Узнайте первыми:

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#туризм #технологии #таиланд #онлайн #путешествие
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