10 приложений, которые пригодятся в Таиланде: где искать еду, развлечения и трансфер

Собрали для вас список сервисов и сайтов, с которыми удобно будет путешествовать в Таиланде.







Это приложение называют официальным путеводителем по Таиланду. Оно наполнено полезными сервисами: бронирование гостиниц, советы туристам, афиша мероприятий, гиды по ресторанам и магазинам. В приложение встроены карта и навигатор, которые позволяют найти дорогу до нужного места.





Удобная платформа для бронирования развлечений, разных вариантов отдыха, ресторанов, экскурсий. Чаще всего услуги здесь предлагают с большими скидками.





Приложение службы такси. Grab прост и удобен в использовании. Клиенту не придется разговаривать с водителем, стоимость поездки известна заранее. Платеж автоматически спишется с вашей карты после завершения поездки, а цены на них одни из самых дешевых.











Мобильный гид по тайской уличной еде. Внутри представлена информация и фото о большом количестве блюд. На карте можно найти ближайшие заведения, где их можно попробовать.





Тайская онлайн-платформа для продажи товаров. Отличное место для шоппинга, не выходя из дома. Доставка осуществляется в течение нескольких дней.





Сайт с огромным выбором ресторанов. Здесь находится подробная информация о ближайших точках питания, их расположение, телефоны, отзывы и не только. Есть возможность заказать еду на дом.





Google Translate

Незаменимый помощник в общении с местными жителями. Сервис избавляет от трудностей перевода и помогает легко изъясняться.





Знаменитый сервис бронирования отелей и апартаментов в Азии, в том числе в Таиланде.

Онлайн-бронирование происходит без комиссии.





Мессенджер для общения и знакомства. Показывает активных пользователей в определенном радиусе от вас. Есть возможность звонков.





Сервис бронирования билетов. В базу внесено большое количество автобусных компаний, информация всегда актуальна. Требуется просто ввести пункт отправления и назначения, и вы увидите расписание маршрутов.