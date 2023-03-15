10 правил жизни и быта, к которым должны быть готовы иммигранты при переезде в США

Рассказываем об интересных правилах жизни в США, которые стоит знать туристам и приезжим.
Рыболовство
В каждом штате Америки свои законы о правилах рыболовства. На ловлю рыбы требуется лицензия. Каждый штат индивидуально определяет стоимость лицензии и какую рыбу можно ловить. За нарушение законодательства грозит штраф и даже наказание в виде ограничения свободы.
Частная территория
В США, если вы припаркуетесь на территории чужой частной собственности, вашу машину могут эвакуировать, а вас оштрафовать и вызвать полицию.
Правила выгула питомцев
Если вы не убираете на улице за своим питомцем, вам тоже выпишут немаленький штраф. Человеку, который гуляет со своей собакой, советуем брать с собой небольшой рулон с пакетиками, чтобы сразу все убирать.
Съемка
В США разрешено фотографировать и снимать людей до тех пор, пока они находятся в общественном месте. Когда человек переместился в место не массового скопления, фото и видео съемка будет расцениваться как нарушение прав.
Курение в общественных местах
Курение в США запрещено в общественных местах: рестораны, кафе, бары, служебные помещения и не только. Тут так же, как и с рыбалкой, у каждого штата свои правила. Например, в штате Нью-Йорк запрещено курить в парках, скверах, на пляжах, а также на набережных.
Small talk
Постарайтесь улыбаться и быть вежливыми при общении с людьми. В США принято спрашивать у встречных людей: «Как дела?». Вам не обязательно пересказывать весь ваш день, можно просто кратко ответить: «Хорошо, спасибо». Главное быть приветливым.
Пиратский контент
В США запрещено приобретение или распространение нелицензионного софта. За скачивание пиратских фильмов или музыки вы, скорее всего, отделаетесь просто предупреждением. А вот за распространение грозит штраф.
Культура чаевых
Культ чаевых в США стала обязательным элементом сервиса. Общепринятая норма — от 15 до 20%. В заведениях высокой кухни обычно оставляют 20-25%. В такси, если поездка дольше пяти или десяти минут, таксист будет ждать 10-15% от стоимости поездки. Также чаевые предполагается оставлять в гостиницах, отелях и сервисах доставки еды.
Уважение
Тщательно подбирайте слова, общаясь с американцами. Темы расы и политики лучше не затрагивать. Будьте уважительны и тактичны к собеседнику.
Общественный транспорт
Основным средством передвижения в большинстве штатов считается личный автотранспорт.
Общественный транспорт в США развит слабо. Чаще всего в американских городах встречается подземно-наземный скоростной трамвай. Самым распространенным общественным транспортом остаются автобусы.