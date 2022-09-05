Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/09a/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/09a1158d9406f86d63b1dbc11eb647e7.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
10-povodov-dlya-gordosti-dombristy-v-gollivude-kyrgyzskiy-dizayner-v-vogue-i-drugie-dostizheniya-avgusta
10 поводов для гордости: домбристы в Голливуде, кыргызский дизайнер в Vogue и другие достижения августа
131
Главная
/
Люди WE
/
Новые люди

Сегодня в 15:45

10 поводов для гордости: домбристы в Голливуде, кыргызский дизайнер в Vogue и другие достижения августа

Сделали список из 10 классных побед и достижений, которых добились выдающиеся спортсмены и творческие люди из Центральной Азии.


Беназир Толеубекова, @benaziration

Беназир Толеубекова

Стала первой девушкой из Казахстана, которая прошла сертификацию Apple для преподавателей программирования на Swift, а также самым молодым сертифицированным преподавателем в мире.


Темирлан Олжабай и Наурыз Ернат, @temirlan_yernat_official

Темирлан Олжабай и Наурыз Ернат

Дуэт домбристов из Казахстана покорил Голливуд. Темирлан Олжабай и Наурыз Ернат взяли Гран-при на конкурсе в США. Музыканты покорили жюри в номинации инструментальная музыка на Hollywood international contest.


Геннадий Головкин, @gggboxing

Геннадий Головкин

Казахстанец возглавил рейтинг лучших средневесов по версии ESPN. Экс-чемпион мира в полусреднем весе Тимоти Брэдли составил рейтинг весовых категорий профессионального бокса, в котором поставил Геннадия на первое место.


Иманбек Зейкенов, @imanbekmusic

Иманбек Зейкенов

Всемирно известный DJ представил свою NFT-коллекцию. Идея проекта объединила в себе мечту и творческий путь артиста. Коллекция представлена в виде анимированных роз.


Аиза Желденбаева и Канышай Болотова, @ieezas_space, @kanasimone

Канышай Болотова

Фото кыргызских дизайнера Аизы Желденбаевой и фотографа Канышай Болотовой было опубликовано в итальянском Vogue. Концептуальный снимок был сделан в национальном парке Ала-Арча.

Аиза Желденбаева


Яна Мун

Яна Мун.jpeg

15-летняя казахстанка стала чемпионкой мира по таэквондо. Она завоевала золотую медаль на Чемпионате мира среди юниоров.


Мади Токтаров, @mdeemusic

Мади Токтаров

Популярный казахстанский певец M’Dee открыл свой лейбл «Закрытый Клуб». Уже состоялся дебют первого артиста данного лейбла — это музыкант Ayau.


Кристина Менисова, @kristinamenissov

Кристина Менисова

Казахстанка стала победительницей конкурса Miss World International. Девушка теперь обладательница титула Miss Universe World International.


Абдылдабек Кекенов, @kekenov.a

Абдылдабек Кекенов

Кыргызстанец выиграл три золотых медали на соревновании по джиу-джитсу в США. На счету у спортсмена множество наград, в том числе серебро на открытом чемпионате Европы в Амстердаме 2022, чемпионство Кубка мира в Литве 2019 и другие.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #кыргызстан #спорт #центральнаяазия #достижения
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Подростки об отношении к спорту и здоровому образу жизни
2063
Подростки о том, как формируют окружение и с какими людьми никогда не будут общаться
2000
Как найти дело жизни? 6 историй соотечественников, которые меняют мир вокруг себя
1078
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.