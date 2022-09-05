10 поводов для гордости: домбристы в Голливуде, кыргызский дизайнер в Vogue и другие достижения августа

Сделали список из 10 классных побед и достижений, которых добились выдающиеся спортсмены и творческие люди из Центральной Азии.









Стала первой девушкой из Казахстана, которая прошла сертификацию Apple для преподавателей программирования на Swift, а также самым молодым сертифицированным преподавателем в мире.





Темирлан Олжабай и Наурыз Ернат, @temirlan_yernat_official





Дуэт домбристов из Казахстана покорил Голливуд. Темирлан Олжабай и Наурыз Ернат взяли Гран-при на конкурсе в США. Музыканты покорили жюри в номинации инструментальная музыка на Hollywood international contest.









Казахстанец возглавил рейтинг лучших средневесов по версии ESPN. Экс-чемпион мира в полусреднем весе Тимоти Брэдли составил рейтинг весовых категорий профессионального бокса, в котором поставил Геннадия на первое место.









Всемирно известный DJ представил свою NFT-коллекцию. Идея проекта объединила в себе мечту и творческий путь артиста. Коллекция представлена в виде анимированных роз.





Аиза Желденбаева и Канышай Болотова, @ieezas_space, @kanasimone





Фото кыргызских дизайнера Аизы Желденбаевой и фотографа Канышай Болотовой было опубликовано в итальянском Vogue. Концептуальный снимок был сделан в национальном парке Ала-Арча.









Яна Мун





15-летняя казахстанка стала чемпионкой мира по таэквондо. Она завоевала золотую медаль на Чемпионате мира среди юниоров.





Мади Токтаров, @mdeemusic





Популярный казахстанский певец M’Dee открыл свой лейбл «Закрытый Клуб». Уже состоялся дебют первого артиста данного лейбла — это музыкант Ayau.









Казахстанка стала победительницей конкурса Miss World International. Девушка теперь обладательница титула Miss Universe World International.









Кыргызстанец выиграл три золотых медали на соревновании по джиу-джитсу в США. На счету у спортсмена множество наград, в том числе серебро на открытом чемпионате Европы в Амстердаме 2022, чемпионство Кубка мира в Литве 2019 и другие.