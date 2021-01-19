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10 подкастов про бизнес для предпринимателей и не только
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Сегодня в 11:10

10 подкастов про бизнес для предпринимателей и не только

«Заварили бизнес»


Саша Волкова в подкасте рассказывает о том, как запускает свое первое дело — кофейню в Москве — без опыта и степени MBA, но с авантюризмом и стартовым капиталом 400 тысяч рублей: «Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится».

Где слушать:

На сайте

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YouTube

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подкасты


Travel MBA


Истории о предпринимателях, которые создают и развивают географически свободный бизнес. Гости рассказывают про предпринимательство, жизнь в разных городах и странах мира и управление удаленным бизнесом.

Где слушать:

На сайте

Apple Podcasts

Google Подкасты

YouTube

Яндекс.Музыка


BIG MONEY


Проект от предпринимателя из Украины Евгения Черняка. Он проводит интервью без воды, политики и цензуры с такими же бизнесменами, как он. Если неудобно смотреть видео, можно слушать подкасты.

Где слушать:

Apple Podcasts

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бизнес


«Сделал сам»


«Сделал сам» — подкаст о бизнесе. Ведущие Даша Черкудинова и Олег Хохлов задают вопросы предпринимателям об их успехах и провалах.

Где слушать:

На сайте

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка


#НикогдаНеРано


Подкаст от Rusbase о том, как разные поколения делают бизнес в России. В каждом выпуске участвуют два гостя: начинающий и состоявшийся предприниматель из одной сферы. Они делятся своими инсайтами и видением рынка.

Где слушать:

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка


интервью


«Несладкий бизнес»


Ведущие подкаста — Аня и Настя, которые в 22 года продали свой первый бизнес — кондитерскую в небольшом городе. Они делятся историями людей, которые тоже начали свое дело с нуля. Берут интервью у предпринимателей разных сфер деятельности и масштаба.

Где слушать:

На сайте

Apple Podcasts

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YouTube

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«Большие планы: умный подкаст»


Подкаст от «Мегаплана». Полезная информация о бизнесе, стартапах, корпоративной культуре, управлении, деньгах, клиентах и счастье.

Где слушать:

Apple Podcasts


предприниматели


«Берись и делай»


Программа о том, как создать бизнес без стартового капитала, связей и опыта. Конкретные рекомендации к действиям и развитие предпринимательского мышления.

Гости — молодые бизнесмены, которые рассказывают, как построили компании с нуля, что ими двигало, какие ошибки они допускали и что в итоге привело их к успеху.

Где слушать:

На сайте

Apple Podcasts

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YouTube


«Бизнес и немного личного»


Ведущие подкаста — дежурный по российскому бизнесу Александр Зюзяев и предприниматель Дмитрий Потапенко — рассказывают о том, как вести бизнес в России.

Где слушать:

На сайте


подкаст


«Клики для бизнеса»


Ведущие обсуждают, как правильно добыть продажи в интернете с точки зрения владельца бизнеса.

Где слушать:

На сайте

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#бизнес #предприниматель #саморазвитие #подкасты #подкаст
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