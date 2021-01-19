10 подкастов про бизнес для предпринимателей и не только

«Заварили бизнес»





Саша Волкова в подкасте рассказывает о том, как запускает свое первое дело — кофейню в Москве — без опыта и степени MBA, но с авантюризмом и стартовым капиталом 400 тысяч рублей: «Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится».

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Travel MBA





Истории о предпринимателях, которые создают и развивают географически свободный бизнес. Гости рассказывают про предпринимательство, жизнь в разных городах и странах мира и управление удаленным бизнесом.

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BIG MONEY





Проект от предпринимателя из Украины Евгения Черняка. Он проводит интервью без воды, политики и цензуры с такими же бизнесменами, как он. Если неудобно смотреть видео, можно слушать подкасты.

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«Сделал сам»





«Сделал сам» — подкаст о бизнесе. Ведущие Даша Черкудинова и Олег Хохлов задают вопросы предпринимателям об их успехах и провалах.

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#НикогдаНеРано





Подкаст от Rusbase о том, как разные поколения делают бизнес в России. В каждом выпуске участвуют два гостя: начинающий и состоявшийся предприниматель из одной сферы. Они делятся своими инсайтами и видением рынка.

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«Несладкий бизнес»





Ведущие подкаста — Аня и Настя, которые в 22 года продали свой первый бизнес — кондитерскую в небольшом городе. Они делятся историями людей, которые тоже начали свое дело с нуля. Берут интервью у предпринимателей разных сфер деятельности и масштаба.

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«Большие планы: умный подкаст»





Подкаст от «Мегаплана». Полезная информация о бизнесе, стартапах, корпоративной культуре, управлении, деньгах, клиентах и счастье.

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«Берись и делай»





Программа о том, как создать бизнес без стартового капитала, связей и опыта. Конкретные рекомендации к действиям и развитие предпринимательского мышления.

Гости — молодые бизнесмены, которые рассказывают, как построили компании с нуля, что ими двигало, какие ошибки они допускали и что в итоге привело их к успеху.

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«Бизнес и немного личного»





Ведущие подкаста — дежурный по российскому бизнесу Александр Зюзяев и предприниматель Дмитрий Потапенко — рассказывают о том, как вести бизнес в России.

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«Клики для бизнеса»





Ведущие обсуждают, как правильно добыть продажи в интернете с точки зрения владельца бизнеса.

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