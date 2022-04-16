10 подкастов для тех, кому интересна тема экологии

Собрали подкасты об экологии для тех, кто хочет лучше разобраться в актуальных темах.





«Куда смотрит Гринпис?»





Сотрудники Гринпис создали подкаст, где рассказывают об экологических проблемах, их решениях, о своем и чужом опыте работы. В подкасте участвуют эксперты в области экологии. Специалисты предлагают, как решать проблемы с отходами, природными пожарами и рассуждают о выходе из климатического кризиса.

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка

«Зеленый подкаст»





«РБК Тренды» создали собственный подкаст об экологии и ее проблемах.

Журналисты отвечают на вопросы об экологии, которые волнуют окружающих, чтобы сделать повседневную жизнь комфортнее и сохранить дружеские отношения с планетой. В выпусках участвуют эксперты из разных областей.

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка

«Еще теплее»





«Еще теплее» — подкаст Школы ECOIDEA об экологии и жизни.

ECOIDEA — это онлайн-журнал об экологии, который прививает читателям полезные знания и эко привычки. В выпуски приглашаются те, кто заботится об окружающей среде на рабочем месте: эксперты в сфере урбанистики, транспорта и текстиля.

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка

«С ЭГО на ЭКО»





Ведущая подкаста приглашает в гости экоактивистов, авторов книг. Они рассказывают об интересных проектах на тему окружающей среды. У подкаста 2 сезона и 45 выпусков.

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка





«Грета была права»





Подкаст о сложных проблемах в экологии. Ведущие обращают внимание на важные явления: цифровое слабоумие, прогрессивные экологические проблемы и цели ООН.

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка

«CO2-free подкаст о меняющемся климате»





Ведущая подкаста Даша — инженер-эколог из Финляндии. Девушка переехала в Северную Европу, чтобы изучать экологические проблемы. Обсуждает в выпусках с коллегами и экспертами волнующие всех проблемы.

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка

Pokolenie Zero





Pokolenie Zero — подкаст про экологичный и творческий подход во всем: в бизнесе, в инновациях, в культуре и образовании, в общении и в жизненных приоритетах.

Ася Мицкевич — художница и автор блога, подкаста и книги «Ася и пластиковый мир». В трех сезонах подкаста участники рассуждают о переработке, альтруизме, этичной моде, пандемии, экофеминизме и многом другом.

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка





«Непросто экология / Просто жизнь»





Подкаст координатора движения волонтеров «РазДельный Сбор» Софьи Климовой и руководителя Центра экономии ресурсов Алины Кольовска. Здесь рассказывают об активистах и для активистов — как сделать жизнь экологичнее, почему полезно сортировать мусор и отказаться от пластиковых стаканчиков.

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка

«Дом Солнце»





Подкаст от студии «Послушайте!» о веганстве и экологии. Ведущие объясняют, как экология связана с веганством и говорят про экологичное поведение. Каждая тема раскрывается с гостями, специалистами в своей сфере.

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка

«Растительный подкаст»





Это подкаст от Тимофея Дубровских с теми, кто перешел на растительное питание.

Уникальные истории людей, отказавшихся от продукции животного происхождения или выбравших растительную диету. Они объясняют причины перехода за веганский стол и особенностях растительных диет.

Apple Podcasts

Google Подкасты

Яндекс.Музыка



