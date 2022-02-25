10 онлайн-калькуляторов, которые упростят повседневную рутину

Онлайн-калькулятор — это простая в использовании программа, которая размещается в открытом доступе и облегчает проведение рутинных вычислений. Использование сервисов-калькуляторов упрощает ежедневные заботы, экономя ваше время. Мы составили список 10 онлайн-калькуляторов, которые помогут рассчитать бюджет и не только.

Калькулятор семейных расходов





Онлайн-калькулятор рассчитает ваши расходы на жилье, коммунальные услуги, телефонные счета, еду, транспорт, одежду, подарки. Простой и удобный в использовании сайт облегчит жизнь большой семьи.





Сколько вы можете тратить в день?





Интересный калькулятор, который поможет растратить зарплату за неделю. Вам нужно лишь указать свой доход и необходимые траты, а сервис поможет рассчитать, сколько денег вы можете тратить в день. В конце месяца вам не нужно будет занимать деньги. И, возможно, вы наконец начнете откладывать.





Калькулятор личного и семейного бюджета





Онлайн-программа, которая также поможет более эффективно спланировать семейный или персональный финансовый бюджет. Вы сможете определить свой баланс и процентные соотношения расходов к доходу. Вводите данные, а сайт предоставляет точные расчеты.





Cost Panel





Cost Panel — калькулятор, который поможет правильно распределить доли расходов между несколькими участниками. Вы сможете быстро понять, как правильно рассчитаться между собой.





Калькулятор Зарплаты





Калькулятор заработной платы преобразует ваши доходы в эквивалентные значения в зависимости от частоты выплат. Удобно для высчитывания каких-либо недочетов.





Как долго копить?





Этот инструмент помогает рассчитать, сколько времени вам придется работать, чтобы накопить желаемую сумму. При расчетах учитывается ваша часовая ставка. Так вы можете составить эффективный план бюджета и следовать ему для достижения цели.





Сколько стоит мое время?





Еще один интересный инструмент. С помощью такого онлайн-калькулятора вы сможете рассчитать стоимости вашего времени, а именно: стоимость одного часа.





Авто Кредит Калькулятор





Онлайн-инструмент, который помогает правильно рассчитать ежемесячный платеж по кредиту за автомобиль. Не нужно высчитывать все самому, когда есть такой сервис.





Калькулятор Скидок





Онлайн-калькулятор для тех, кто часто покупает вещи на распродажах. С помощью инструмента вы сможете выяснить, какой будет окончательная цена продукта с предоставленной скидкой.





Калькулятор НДС в Казахстане





Локальный инструмент, который поможет начинающим предпринимателям. Вы сможете быстро вычислить и начислить налог на основе суммы оборота по сделке.