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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 онлайн-калькуляторов, которые упростят повседневную рутину
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Сегодня в 11:50

10 онлайн-калькуляторов, которые упростят повседневную рутину

Онлайн-калькулятор — это простая в использовании программа, которая размещается в открытом доступе и облегчает проведение рутинных вычислений. Использование сервисов-калькуляторов упрощает ежедневные заботы, экономя ваше время. Мы составили список 10 онлайн-калькуляторов, которые помогут рассчитать бюджет и не только.

Калькулятор семейных расходов


Онлайн-калькулятор рассчитает ваши расходы на жилье, коммунальные услуги, телефонные счета, еду, транспорт, одежду, подарки. Простой и удобный в использовании сайт облегчит жизнь большой семьи.

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Сколько вы можете тратить в день?


Интересный калькулятор, который поможет растратить зарплату за неделю. Вам нужно лишь указать свой доход и необходимые траты, а сервис поможет рассчитать, сколько денег вы можете тратить в день. В конце месяца вам не нужно будет занимать деньги. И, возможно, вы наконец начнете откладывать.


Калькулятор личного и семейного бюджета


Онлайн-программа, которая также поможет более эффективно спланировать семейный или персональный финансовый бюджет. Вы сможете определить свой баланс и процентные соотношения расходов к доходу. Вводите данные, а сайт предоставляет точные расчеты.

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Cost Panel


Cost Panel — калькулятор, который поможет правильно распределить доли расходов между несколькими участниками. Вы сможете быстро понять, как правильно рассчитаться между собой.


Калькулятор Зарплаты


Калькулятор заработной платы преобразует ваши доходы в эквивалентные значения в зависимости от частоты выплат. Удобно для высчитывания каких-либо недочетов.

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Как долго копить?


Этот инструмент помогает рассчитать, сколько времени вам придется работать, чтобы накопить желаемую сумму. При расчетах учитывается ваша часовая ставка. Так вы можете составить эффективный план бюджета и следовать ему для достижения цели.


Сколько стоит мое время?


Еще один интересный инструмент. С помощью такого онлайн-калькулятора вы сможете рассчитать стоимости вашего времени, а именно: стоимость одного часа.

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Авто Кредит Калькулятор


Онлайн-инструмент, который помогает правильно рассчитать ежемесячный платеж по кредиту за автомобиль. Не нужно высчитывать все самому, когда есть такой сервис.


Калькулятор Скидок


Онлайн-калькулятор для тех, кто часто покупает вещи на распродажах. С помощью инструмента вы сможете выяснить, какой будет окончательная цена продукта с предоставленной скидкой.

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Калькулятор НДС в Казахстане


Локальный инструмент, который поможет начинающим предпринимателям. Вы сможете быстро вычислить и начислить налог на основе суммы оборота по сделке.

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