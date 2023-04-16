10 образовательных центров в крупных городах США, где можно выучить английский язык

Продолжаем делиться учебными заведениями в разных странах, где вы сможете быстро выучить английский язык.







Нью-Йорк

EC English Language Centre, @ecenglish

Языковая школа EC English была основана в Нью-Йорке в 2009 году. Остается одной из лучших школ в городе и имеет высокие рейтинги.

Помимо этого, у EC English есть филиалы по всему миру, включая другие города США и европейские страны.

OHC English, @ohcenglish

OHC English предлагает курсы общего английского языка. Здесь также обучают деловому английскому и проводят курсы подготовки к Кембриджским экзаменам и TOEFL.

Лос-Анджелес

Kaplan International Languages, @kaplaninternational

Школа находится всего в нескольких минутах езды от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и в нескольких минутах от пляжей Санта-Моники.

Обучаясь здесь английскому языку, можно встретить американских селебрити.

Mentor Language Institute, @mentorlanguageinstitute

Три причины, по которым учащиеся выбирают Mentor Language Institute: удобная локация, приемлемые цены и гибкий график. Школа предоставляет такие программы, как: ESL Program, TOEFL Program, Vacation ESL Program и другие.

Чикаго

GT Educational Center, @gtchicago95

Образовательный центр GT был основан в 1995 году. Преподаватели предлагают студентам со всего мира качественное обучение английскому языку.

UIC Tutorium, @tieuic

Уже более 40 лет опытные сотрудники и преподаватели UIC Tutorium помогают студентам изучать английский язык для достижения их академических, профессиональных и личных целей.

Вашингтон

inLingua, @inlinguadc

Языковая школа предлагает широкий выбор программ и курсов, удобное расположение, славится проверенной репутацией с 1986 года.

International Language Institute

Языковая школа была основана в 1970 году. Здесь обучается сотни учеников. Подойдет тем, кто хочет быстро подтянуть свой уровень английского.

Хьюстон

ELS Language Centers, @ecenglish

Помимо Нью-Йорка, ELS можно найти и в Хьюстоне.

LCI Language Centers

Аккредитованная языковая школа предлагает курсы английского языка и культурные программы для взрослых со всего мира.

В числе услуг: групповые программы, частные занятия, курсы делового английского, онлайн-программы, вечерние занятия ESL и многое другое.