10 новых выпусков на YouTube: тур по Мангистау, хит Dequine и лучший поезд в Казахстане

Рассказываем, что нового вышло на YouTube в Центральной Азии на этой неделе.







Мангистау | 13 уникальных мест Западного Казахстана: Бозжыра, Сор Тузбаир, Капамсай





На этот раз команда weproject.media вместе с Kazakh Tourism отправились в экспедицию ECO USTYURT по Мангистау, чтобы показать вам неизведанный Запад Казахстана. Мы посетили ту самую Бозжыру, виды которой потрясают туристов со всей планеты. И еще десяток мест, которые настоятельно рекомендуем посетить. Величественный запад Казахстана и пейзажи будто бы не с нашей планеты — все это вы увидите в этом выпуске.





Не Сахар долбооруна спонсор болгон ишкер | НУРСУЛТАН АБДЫМАЛИКОВ | МИРЗАМАТОВ ВЛОГ





MIRZAMATOV VLOG в гостях у молодого предпринимателя, инвестора Нурсултана Абдымаликова. Нурсултан рассказал о своем пути, о том, как пришел к предпринимательству, а также дал советы молодым предпринимателям.





Детские Площадки: ЗАТРАТЫ и ПРИБЫЛЬ





На канале Чынгыза Алканова разбор детских площадок: сколько нужно вложить в этот бизнес, чтобы выйти на стабильный доход. Какие сложности есть в этой нише, откуда берется сырье, как производятся конструкции и насколько они надежны.





React JS & Tailwind CSS bilan o'yin yasaymiz





На канале Frontend-разработчика разбор создания игры с использованием React JS и Tailwind CSS.





Dequine — «Матча чай» | OYU Live





Dequine в гостях у OYU Live со своим новым хитом.





Гүлнұр Мамасарипова: Мен тегін жұмыс істемеймін!





Гульнур Мамасарипова сняла для зрителей телеканала «Хабар» четвертый сезон сериала «Келинжан», который находится в трендах казахстанского YouTube. В этом интервью она рассказала о своей деятельности Динаре Сатжан.





Сергей Лукьянов: IPO «КазМунайГаз» — почему в нем выгодно участвовать?





На канале ALIBEKOVKZ интервью с Сергеем Лукьяновым, главой Freedom Broker, об IPO «КазМунайГаз».





Qora Adam kim? Filmning batafsil tahlili va yangi qahramonlarga nazar @SUSAMBIL





Узбекский YouTube-блогер опубликовал видео с разбором персонажа Черный Адам.





Мир спортивных комментаторов / Исатай и Арман / Замандас





В гостях подкаста два комментатора, которые специализируются на боевых искусствах. Зрители смогут погрузиться в мир комментаторов, разобраться в телетрансляциях, изучить психологию казахстанских бойцов.





Лучший поезд в Казахстане: едем в Люксе!





На популярном канале «808» обзор на самый новый, быстрый и самый дорогой ночной поезд в Казахстане — испанский Talgo 250, который собирают по лицензии в Астане. Обзор стандартного купе, а также двухместного Люкса с душевой кабинкой и туалетом.