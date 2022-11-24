Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/e9d/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/e9da3d5d729fd55d008a401cc585e703.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
10-novyh-vypuskov-na-youtube-tur-po-mangistau-hit-dequine-i-luchshiy-poezd-v-kazahstane
10 новых выпусков на YouTube: тур по Мангистау, хит Dequine и лучший поезд в Казахстане
41
Главная
/
Возможности
/
Арт

Сегодня в 11:45

10 новых выпусков на YouTube: тур по Мангистау, хит Dequine и лучший поезд в Казахстане

Рассказываем, что нового вышло на YouTube в Центральной Азии на этой неделе.

Мангистау | 13 уникальных мест Западного Казахстана: Бозжыра, Сор Тузбаир, Капамсай


На этот раз команда weproject.media вместе с Kazakh Tourism отправились в экспедицию ECO USTYURT по Мангистау, чтобы показать вам неизведанный Запад Казахстана. Мы посетили ту самую Бозжыру, виды которой потрясают туристов со всей планеты. И еще десяток мест, которые настоятельно рекомендуем посетить. Величественный запад Казахстана и пейзажи будто бы не с нашей планеты — все это вы увидите в этом выпуске.


Не Сахар долбооруна спонсор болгон ишкер | НУРСУЛТАН АБДЫМАЛИКОВ | МИРЗАМАТОВ ВЛОГ


MIRZAMATOV VLOG в гостях у молодого предпринимателя, инвестора Нурсултана Абдымаликова. Нурсултан рассказал о своем пути, о том, как пришел к предпринимательству, а также дал советы молодым предпринимателям.


Детские Площадки: ЗАТРАТЫ и ПРИБЫЛЬ


На канале Чынгыза Алканова разбор детских площадок: сколько нужно вложить в этот бизнес, чтобы выйти на стабильный доход. Какие сложности есть в этой нише, откуда берется сырье, как производятся конструкции и насколько они надежны.


React JS & Tailwind CSS bilan o'yin yasaymiz


На канале Frontend-разработчика разбор создания игры с использованием React JS и Tailwind CSS.


Dequine — «Матча чай» | OYU Live


Dequine в гостях у OYU Live со своим новым хитом.


Гүлнұр Мамасарипова: Мен тегін жұмыс істемеймін!


Гульнур Мамасарипова сняла для зрителей телеканала «Хабар» четвертый сезон сериала «Келинжан», который находится в трендах казахстанского YouTube. В этом интервью она рассказала о своей деятельности Динаре Сатжан.


Сергей Лукьянов: IPO «КазМунайГаз» — почему в нем выгодно участвовать?


На канале ALIBEKOVKZ интервью с Сергеем Лукьяновым, главой Freedom Broker, об IPO «КазМунайГаз».


Qora Adam kim? Filmning batafsil tahlili va yangi qahramonlarga nazar @SUSAMBIL


Узбекский YouTube-блогер опубликовал видео с разбором персонажа Черный Адам.


Мир спортивных комментаторов / Исатай и Арман / Замандас


В гостях подкаста два комментатора, которые специализируются на боевых искусствах. Зрители смогут погрузиться в мир комментаторов, разобраться в телетрансляциях, изучить психологию казахстанских бойцов.


Лучший поезд в Казахстане: едем в Люксе!


На популярном канале «808» обзор на самый новый, быстрый и самый дорогой ночной поезд в Казахстане — испанский Talgo 250, который собирают по лицензии в Астане. Обзор стандартного купе, а также двухместного Люкса с душевой кабинкой и туалетом.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#youtube #шоу #чтосмотреть #интервью #подкаст
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Ed Sheeran, Twenty One Pilots , Иван Дорн: концерты, на которые стоит купить билеты в...
8134
20 лучших фильмов 90-х, которые прошли проверку временем
2275
Анчартед, Бэтмен и Дом дракона: 18 фильмов и сериалов, премьеры которых ждем в 2022 году
2257
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.