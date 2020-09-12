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10 новых вариантов для тех, кто видел все природные локации Алматы
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Сегодня в 18:50

10 новых вариантов для тех, кто видел все природные локации Алматы

Водопад Текес


Водопад Текес.jpg

Река Текес — приток реки Или начинается на казахстанской территории, затем переходит в Китай. Местами река образует причудливые участки, один из которых — водопад. Он ниспадает в компактную чашу, дорога к водопаду проходит через альпийские луга.

Что посмотреть: альпийские луга, разнообразную фауну, ущелье Текес, понаблюдать за бурлящей воронкой водопада

Где находится: 250 км от Алматы, юго-восток Казахстана, Кегенский район, граница с Кыргызстаном и Китаем.


Кайракский водопад


Кайракский водопад.jpg

Тургеньское ущелье богато количеством достопримечательностей. Кайракский — самый большой из семи водопадов на склонах ущелья.

Что посмотреть: Тургеньское ущелье, деревянный мостик, моховые ельники, водопад высотой в 75 м.

Где находится: 80 км от Алматы, Иле-Алатауский национальный парк, дальше пос. Батан.


Озеро Тузколь


Озеро Тузколь.jpg

Горное озеро находится на левобережье верховий реки Чарын. Главная достопримечательность — панорама на хребты Центрального Тянь-Шаня. Концентрация соли в озере меняется в зависимости от времени года и может достигать таких показателей, что может сравниться с Мертвым морем в Израиле и Большим Соленым озером в США.

Что посмотреть: хребты Тянь-Шаня и пик Хан-Тенгри, серых журавлей, лебедей, лечебные грязи

Где находится: 330 км от Алматы, юго-восток Алматинской области, Райымбекский район, левобережье верховий реки Чарын.


Черный водопад


Черный водопад.jpg

Черный Водопад находится в ущелье Туюк-Су. Свое название он получил из-за цвета скал, по которым он стекает.

Что посмотреть: ледяной грот, скальные ниши, горные пейзажи

Где находится: 3,2 км от горнолыжного курорта «Шымбулак», левобережье реки Малая Алматинка.


Урочище Жаман Уй


Урочище Жаман Уй.jpg

Урочище располагается за платом Асы в Заилийском Алатау. На правом берегу реки Асы находятся останцы, сложенные из глины и песка, — основная достопримечательность местности. На левой стороне реки находятся наскальные изображения.

Что посмотреть: наскальные рисунки, скалы необычных форм, пустынные растения

Где находится: 285 км от Алматы, Алматинская область, Енбекшиказахский район, долина реки Асы.


Пик Букреева


Пик Букреева.jpg

Пик Букреева — одна из вершин Заилийского Алатау с панорамным видом на город, горы и пик Талгар. Пик назван в честь известного казахстанского альпиниста Анатолия Букреева.

Что посмотреть: пик Талгар, Бутаковское ущелье, альпийские луга, горные панорамы, памятную табличку альпинисту Анатолию Букрееву

Где находится: 34 км от Алматы, Заилийский Алатау.


Коринское ущелье


Коринское ущелье.jpg

Коринское ущелье — самое известное ущелье Джунгарского Алатау. В трех километрах выше спуска находится необычный водопад, называемый «Плачущие скалы».

Что посмотреть: самый высокий водопад в Центральной Азии — Бурхан-Булак, Аулие тас, изображение Будды

Где находится: 300 км от Алматы, близ города Текели, подножье северо-западного Джунгарского Алатау.


Река Осек


Река Осек.jpg

Река Осек образуется за счет трех притоков. Бассейн реки местами напоминает ландшафты гор национального парка Алтын-Эмель.

Что посмотреть: восточную мечеть, бассейн реки, степные пейзажи

Где находится: 244 км от Алматы, Алматинская область, Панфиловский район.


Медвежий водопад


Медвежий водопад.jpg

Высота падения потока Медвежьего водопада — около 40 метров. Это один из самых легкодоступных для туристов и пеших прогулок водопад.

Что посмотреть: скалы урочища, горный родник, форелевое хозяйство

Где находится: 92 км от Алматы, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тургеньское ущелье.


Плато Ассы


Плато Ассы.jpg

Плато расположено в Иле-Алатауском национальном парке. Алматинцам хорошо известны знаменитые Тургеньские водопады, обсерватория с одним из крупнейших в мире телескопов. Также здесь растет альпийское разнотравье.

Что посмотреть: жайляу, обсерваторию Ассы-Тургень, альпийские луга

Где находится: 113 км от Алматы, дальше пос. Батан.


Источники фотографий:@live_feel_travel, @alimbek_ulan, @vd_rod, @a.nataly.s, @zabugorshiki, @zh.kuanyshbaev, @yuriyyu88, @goryzont_almaty.

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