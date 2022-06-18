10 новых фильмов и сериалов от Netflix, HBO Max и Apple TV, которые стоит посмотреть

Рассказываем о самых интересных новинках, которые представили стриминговые сервисы Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video и другие.
Сериалы
«Острые козырьки», 6 сезон
Netflix
Новые серии захватывающего сериала. В центре сюжета Томас Шелби, его семья, Англия в начале ХХ века, нелегальный бизнес и бандитские разборки.
«Любовь, смерть и роботы», 3 сезон
Netflix
3 сезон анимационного сериала порадовал поклонников. 9 серий, 9 новых историй, достойных восхищения.
«Очень странные дела», 4 сезон
Netflix
Сериал о подростках, которые защищают город и весь мир от чудовищ из «Изнанки». Успели посмотреть новые серии?
«Пацаны», 3 сезон
Amazon Prime Video
Сериал основан на комиксах Гарта Энниса. 3 сезона подряд группа «пацанов» вылавливает и наказывает плохих «супергероев».
«Нулевой пациент»
«Кинопоиск»
Российский сериал, действия которого происходят в 1988 году. Сельский врач сталкивается с болезнью ВИЧ сразу у нескольких пациентов. Вместе с московским специалистом они обязаны предотвратить распространение болезни.
«Лестница»
HBO Max
Сюжет мини-сериала основан на истории, которая произошла в реальной жизни. Счастливая жизнь Питерсонов закончилась: Майкла обвиняют в убийство жены Кэтлин. С каждым этапом расследования открываются все новые тайны счастливой, на первый взгляд, семьи.
«Медленные лошади»
Apple TV
Новый сериал о команде агентов британской разведки, которые проводят свои рабочие будни, спасая Британию и весь мир заодно. Группой руководит неподражаемый Гэри Олдман, ради которого и стоит посмотреть сериал.
Фильмы
«Прорваться в НБА»
Netflix
Вдохновляющая новинка от Netflix с Адамом Сендлером в главной роли. Любителя баскетбола и тренера общая цель — стать частью НБА. И они готовы пойти на все ради ее достижения.
«Дженнифер Лопес. Половина»
Netflix
Документальный фильм об иконе современной музыки, талантливой певице и актрисе Джей Ло.
«Чрезвычайная ситуация»
Amazon Prime Video
Два темнокожих студента сталкиваются с чрезвычайной ситуацией: в их комнате появилась девушка, предположительно, школьница. Ребята решают самостоятельно помочь девушке, не привлекая ничье внимание.