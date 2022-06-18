10 новых фильмов и сериалов от Netflix, HBO Max и Apple TV, которые стоит посмотреть

Рассказываем о самых интересных новинках, которые представили стриминговые сервисы Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video и другие.





Сериалы





«Острые козырьки», 6 сезон





Netflix

Новые серии захватывающего сериала. В центре сюжета Томас Шелби, его семья, Англия в начале ХХ века, нелегальный бизнес и бандитские разборки.





«Любовь, смерть и роботы», 3 сезон





Netflix

3 сезон анимационного сериала порадовал поклонников. 9 серий, 9 новых историй, достойных восхищения.





«Очень странные дела», 4 сезон





Netflix

Сериал о подростках, которые защищают город и весь мир от чудовищ из «Изнанки». Успели посмотреть новые серии?





«Пацаны», 3 сезон





Amazon Prime Video

Сериал основан на комиксах Гарта Энниса. 3 сезона подряд группа «пацанов» вылавливает и наказывает плохих «супергероев».





« Нулевой пациент»





«Кинопоиск»

Российский сериал, действия которого происходят в 1988 году. Сельский врач сталкивается с болезнью ВИЧ сразу у нескольких пациентов. Вместе с московским специалистом они обязаны предотвратить распространение болезни.





«Лестница»

HBO Max

Сюжет мини-сериала основан на истории, которая произошла в реальной жизни. Счастливая жизнь Питерсонов закончилась: Майкла обвиняют в убийство жены Кэтлин. С каждым этапом расследования открываются все новые тайны счастливой, на первый взгляд, семьи.





«Медленные лошади»

Apple TV

Новый сериал о команде агентов британской разведки, которые проводят свои рабочие будни, спасая Британию и весь мир заодно. Группой руководит неподражаемый Гэри Олдман, ради которого и стоит посмотреть сериал.

Фильмы





«Прорваться в НБА»

Netflix

Вдохновляющая новинка от Netflix с Адамом Сендлером в главной роли. Любителя баскетбола и тренера общая цель — стать частью НБА. И они готовы пойти на все ради ее достижения.





«Дженнифер Лопес. Половина»

Netflix

Документальный фильм об иконе современной музыки, талантливой певице и актрисе Джей Ло.





«Чрезвычайная ситуация»





Amazon Prime Video

Два темнокожих студента сталкиваются с чрезвычайной ситуацией: в их комнате появилась девушка, предположительно, школьница. Ребята решают самостоятельно помочь девушке, не привлекая ничье внимание.