10 малоизвестных приложений для путешествий, о которых стоит знать
Путешествия и туризм

21.04.2026

Google Maps, Booking и Google Translate знают все. Но есть приложения, которые закрывают куда более конкретные задачи: понять, откуда дует ветер в горах, спланировать маршрут между странами без авиабилета, найти туалет в чужом городе или определить сорт вина по этикетке. Собрали десять нишевых инструментов для тех, кто хочет путешествовать подготовленным.


Стандартный набор приложений давно у всех одинаковый. Офлайн-карты — Google Maps, отели — Booking или Airbnb, переводчик — Google Translate. Но эти инструменты не решают задачи, с которыми сталкиваешься уже в дороге: как добраться из маленького города в другую страну без самолета, где найти туалет, когда ты в центре Берлина без навигации, или как понять, что за вино стоит перед тобой на полке супермаркета в Португалии. Вот десять приложений, которые закрывают эти пробелы.

OsmAnd


Офлайн-карты на основе OpenStreetMap — в нетуристических регионах подробнее, чем Google Maps. Показывает горные тропы, грунтовые дороги, границы заповедников, высотные профили маршрутов. Незаменимо в Центральной Азии, горах и вообще там, где мобильный интернет нестабилен. Карты скачиваются заранее по странам и регионам и потом работают полностью офлайн.

Rome2rio


Сервис показывает все возможные способы добраться из точки А в точку Б — самолет, поезд, автобус, паром, машина, пешком. Работает для маршрутов между странами, городами и даже небольшими населенными пунктами. Полезно, когда нужно понять, реально ли вообще добраться без авиабилета: например, из Алматы в Ош или из Стамбула в Тбилиси. Показывает примерные цены и время в пути.

Windy

Погодное приложение для тех, кому важны детали: направление и скорость ветра, волнение на море, температура воды, осадки по часам. Работает на основе нескольких метеомоделей одновременно и позволяет их сравнивать. Особенно полезно для горных походов, серфинга, парапланеризма и любых поездок, где погода — это вопрос безопасности, а не просто удобства.

iOverlander


База данных кемпингов, мест для стоянки, источников воды, автосервисов и полезных точек, собранная путешественниками. Особенно полезна для тех, кто едет на машине, мотоцикле или велосипеде по не совсем туристическим маршрутам. Незаменима в Центральной Азии, Латинской Америке и Африке.

PeakFinder


Наводишь камеру на горизонт, и приложение распознает вершины и подписывает их прямо поверх изображения. Работает офлайн, база данных включает более 950 тысяч вершин по всему миру. Полезно в горных поездках по Кыргызстану, Таджикистану, Грузии или Непалу — и как практичный инструмент навигации, и просто чтобы понять, на что именно смотришь.

Flush — Public Toilet Finder


200 тысяч туалетов по всему миру с отметками на карте. Работает офлайн, показывает режим работы, доступность для людей с ограниченными возможностями, платный вход или бесплатный. База пополняется самими пользователями.

What3Words


Система разбивает всю поверхность Земли на квадраты три на три метра и присваивает каждому уникальный адрес из трех слов. Удобно там, где нет точных названий улиц и номеров домов — юрточные лагеря в степи, пляжи, горные маршруты, фестивальные площадки. Некоторые экстренные службы уже принимают такие адреса. Работает офлайн после загрузки карты страны.

Vivino

Сканируешь этикетку бутылки, и приложение определяет вино, показывает рейтинг, отзывы и среднюю цену. Более 50 миллионов вин в базе. Полезно в супермаркетах Грузии, Армении, Португалии или Италии, когда хочется взять хорошее местное вино. Дополнительно показывает, где купить конкретную бутылку в текущем городе.

PackPoint

Генерирует список вещей для поездки на основе направления, длины поездки, погоды и запланированных активностей. Учитывает, например, что в Дубае в мечети нужна закрытая одежда, а в горах — треккинговые ботинки. Подходит тем, кто собирается в последний момент или часто берет лишнее.

Skyscanner — функция Explore


Skyscanner знают как агрегатор билетов, но мало кто использует режим «Везде»: вводишь город вылета и бюджет — приложение показывает все направления, куда можно улететь за эти деньги в выбранные даты. Удобно, когда нет конкретного плана, но есть неделя отпуска и желание куда-нибудь поехать. Работает для вылетов из Алматы, Ташкента, Бишкека и других городов региона.

#путешествия #лайфхаки #приложения #карты #маршрут
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Почему вам тоже нужно во Вьетнам: что посмотреть и где поесть в Нячанге
5 маршрутов по Казахстану, которых нет в путеводителях
Молодые казахстанцы о том, как посетили больше 30 стран, и хотят ли жить на родине
5 турфирм в Оше, которые помогут организовать идеальное путешествие по Кыргызстану
Маршрут по Тбилиси: 33 локации, где вы найдете еду, вино и вдохновение
