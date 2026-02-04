10 лучших заведении для романтических свиданий в Атырау

Составили подборку из 10 заведений, где романтическая атмосфера, вкусная еда и отличный сервис помогут сделать вечер незабываемым.
Bonasera, @bonasera.atyrau
Адрес: ул. Айтеке Би, 75
Отличный выбор для вкусного ужина и красивых фотографий вдвоем. В ресторане есть терраса, откуда открывается вид на город, что придаст свиданию особый шик.
SamOsh, @samosh.atyrau
Адрес: пр. Бейбитшилик, 76А
Роскошный ресторан европейской кухни с разнообразным меню и приятной обстановкой. Это место станет универсальным выбором для романтического свидания — здесь уютно, вкусно и красиво.
Booblik, @ilovebooblik
Адрес: пр. Азаттык, 17В
Просторное кафе со специальным меню: бенто-торты, шоколадные бомбочки с какао, макароны, оформленные в красные и розовые оттенки. Идеально для сладкого свидания и романтической фотосессии.
Sulo Cafe & Bakery, @sulo_cafe_atyrau
Адрес: пр. Каныша Сатпаева, 36
Кофейня, которая создаст приятное первое впечатление: свежая выпечка, необычные десерты и вкусные завтраки. Отличный выбор для утреннего или дневного свидания в спокойной атмосфере.
The Spot Atyrau, @thespotatyrau
Адрес: пр. Азаттык, 5А/1
Стильная кофейня в Атырау, идеально подходящая для романтического свидания или спокойного вечера вдвоем. В теплое время года можно отдохнуть на летней веранде и насладиться пастой, выпечкой и свежесваренным кофе.
Z48cafe, @z48cafe
Адрес: пр. Исатай Тайманов, 48
Новое барное меню идеально подходит для теплых встреч, которые остаются в памяти. Стильный интерьер и продуманная атмосфера делают это место особенным.
Vokzal Gastrobar, @vokzal.gastrobar
Адрес: ул. Курмангазы, 12
В меню заведения представлены блюда европейской, паназиатской и грузинской кухонь. Гостей ожидает живая музыка и атмосферная летняя терраса — отличное место для романтического ужина с разнообразием вкусов.
Le Chocolat Cafe, @lechocolatcafe_atyrau
Адрес: пр. Тайманова, 48/6
Кафе с продуманным интерьером и разнообразным меню: от классических французских круассанов до пасты и авторских напитков. Вечером действует скидка 20%.
Beef and Brut, @beef_and_brut
Адрес: ул. Кулманова, 111
Ресторан подготовил розыгрыш подарков ко Дню влюбленных, который сделает ваш вечер еще приятнее. Здесь можно попробовать изысканные вина и насладиться качественной кухней в романтической обстановке.
The Tower, @tower.atyrau
Адрес: пр. Азаттык, 48
Ресторан азиатской кухни, после которого можно совершить неспешную прогулку с любимым человеком в парке. Идеальное сочетание хорошего ужина и приятного продолжения вечера.