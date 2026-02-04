10 лучших заведении для романтических свиданий в Атырау

Составили подборку из 10 заведений, где романтическая атмосфера, вкусная еда и отличный сервис помогут сделать вечер незабываемым.





Bonasera, @bonasera.atyrau

Адрес: ул. Айтеке Би, 75

Отличный выбор для вкусного ужина и красивых фотографий вдвоем. В ресторане есть терраса, откуда открывается вид на город, что придаст свиданию особый шик.





SamOsh, @samosh.atyrau

Адрес: пр. Бейбитшилик, 76А

Роскошный ресторан европейской кухни с разнообразным меню и приятной обстановкой. Это место станет универсальным выбором для романтического свидания — здесь уютно, вкусно и красиво.





Booblik, @ilovebooblik

Адрес: пр. Азаттык, 17В

Просторное кафе со специальным меню: бенто-торты, шоколадные бомбочки с какао, макароны, оформленные в красные и розовые оттенки. Идеально для сладкого свидания и романтической фотосессии.





Sulo Cafe & Bakery, @sulo_cafe_atyrau

Адрес: пр. Каныша Сатпаева, 36

Кофейня, которая создаст приятное первое впечатление: свежая выпечка, необычные десерты и вкусные завтраки. Отличный выбор для утреннего или дневного свидания в спокойной атмосфере.





The Spot Atyrau, @thespotatyrau

Адрес: пр. Азаттык, 5А/1

Стильная кофейня в Атырау, идеально подходящая для романтического свидания или спокойного вечера вдвоем. В теплое время года можно отдохнуть на летней веранде и насладиться пастой, выпечкой и свежесваренным кофе.





Z48cafe, @z48cafe

Адрес: пр. Исатай Тайманов, 48

Новое барное меню идеально подходит для теплых встреч, которые остаются в памяти. Стильный интерьер и продуманная атмосфера делают это место особенным.





Vokzal Gastrobar, @vokzal.gastrobar

Адрес: ул. Курмангазы, 12

В меню заведения представлены блюда европейской, паназиатской и грузинской кухонь. Гостей ожидает живая музыка и атмосферная летняя терраса — отличное место для романтического ужина с разнообразием вкусов.





Le Chocolat Cafe, @lechocolatcafe_atyrau

Адрес: пр. Тайманова, 48/6

Кафе с продуманным интерьером и разнообразным меню: от классических французских круассанов до пасты и авторских напитков. Вечером действует скидка 20%.





Beef and Brut, @beef_and_brut

Адрес: ул. Кулманова, 111

Ресторан подготовил розыгрыш подарков ко Дню влюбленных, который сделает ваш вечер еще приятнее. Здесь можно попробовать изысканные вина и насладиться качественной кухней в романтической обстановке.





The Tower, @tower.atyrau

Адрес: пр. Азаттык, 48

Ресторан азиатской кухни, после которого можно совершить неспешную прогулку с любимым человеком в парке. Идеальное сочетание хорошего ужина и приятного продолжения вечера.