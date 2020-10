10 лучших реалити-шоу на Netflix

The Circle



В The Circle участники изолированы в своих квартирах и могут общаться с другими участниками только через приложение для социальных сетей. Каждого периодически просят оценить своих товарищей по конкурсу, при этом те, кто получают наибольшее количество голосов, становятся «влиятельными лицами», а участники с низким рейтингом исключаются.На Nailed It! три повара-любителя соревнуются, чтобы выиграть 10 000 долларов. Задача — создать подходящую для Pinterest выпечку, насколько это возможно.Cheer взорвал социальные сети, когда был выпущен в январе этого года, и серия из шести частей показывает команду группы поддержки Texan Navarro College Bulldogs, готовящуюся к участию в ежегодном национальном чемпионате по чирлидингу. В настоящее время у сериала рейтинг 96% от критиков и 94% от аудитории на RottenTomatoes.Группа пекарей-любителей соревнуются друг с другом в серии раундов, пытаясь произвести впечатление на группу судей своими навыками выпечки, при этом в каждом раунде отбирается участник, а победитель выбирается из участников, выходящих в финал.На шоу, которое судили Cardi B, Chance the Rapper и T.I., три рэпера путешествовали по США для прослушивания подающих надежды музыкантов. Участникам пришлось пройти через испытания, рэп-баттлы, фристайл и другие препятствия, чтобы выиграть денежный приз 250 000 долларов.Как объясняют ведущие Ник и Ванесса Лаши, эксперимент по сватовству начинается с того, что группа участников знакомится друг с другом через «капсулы», смежные комнаты, где они могут говорить сколько душе угодно, но никогда не видят, с кем встречаются. Если они согласны обручиться, участникам разрешается встретиться лицом к лицу, где могут проявиться и их личности, и внешность.В каждом эпизоде один человек идет на свидание вслепую с пятью людьми и выбирает, с кем он хотел бы провести второе свидание. Если вам нравятся шоу о свиданиях из-за интриги и неловкости, то это оно.В этом реалити-шоу люди посещают скромные здания, которые скрывают захватывающие секреты внутри. От дома, который служит аквариумом, до страны чудес в стиле стим-панк — места, представленные в этом шоу, захватывают дух и запоминаются.Главная героиня и ведущая этого шоу Мари Кондо обожает проводить уборку. В своем шоу она делится хитростями в вопросе уборки квартиры. Каждый новый выпуск проекта — интересная инструкция к применению, которая обязательно понравится всем тем, кто давно мечтал провести генеральную уборку и не устать за этим процессом.Floor Is Lava превращает всеми любимую игру детства в душераздирающее соревнование, в котором участники преодолевают полосу препятствий в комнате, заполненной 80 000 галлонами искусственной лавы. Победители получают 10 000 долларов.