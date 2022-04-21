10 крупных IT-компаний, которые работают в Узбекистане

Узбекистан быстро развивается, в том числе в области информационных технологий. Рассказываем о лучших IT-компаниях страны.





Белорусская IT-компания EPAM Systems открылась в Узбекистане в 2019 году. Их офис в Ташкенте — резидент местного IT-парка.

EPAM предлагает обучение в тренинг-центре по трендовым технологиям и направлениям для студентов старших курсов и специалистов, которые хотят сменить профессию. После обучения можно получить работу в филиалах бренда.





Образовательный центр, который учит подростков и детей программированию в Ташкенте. Специалисты компании обучают желающих разработке игр, языкам программирования и веб-дизайну. У компании три филиала по Ташкенту, есть онлайн-услуги.





1 сентября 2020 года компания открыла офис в Ташкенте. На данный момент там работает больше 500 сотрудников. Офис находится на территории IT-парка. Среди услуг: техническое обслуживание, безопасность программ, логистика и кредитная задолженность.





Компания основана в 1993 году. На данный момент это один из крупнейших разработчиков и поставщиков информационных систем и технологических решений в Узбекистане. В компании работает около 100 сотрудников.





IT-компания была основана в 2019 году. Cyberspace Development Centre в основном предоставляют услуги установки и обслуживания систем SAP и MES в производстве. Офис находится в Ташкенте, насчитывает более 200 сотрудников.





Это дочерняя компания Alif Holdings Limited, которая находится в Великобритании. Их специализация — финансовые услуги, основанные на благих ценностях и информационных технологиях.





Компания Venkon — лидер на рынке программного обеспечения 1C. Их офис находится в Ташкенте. Бренд занимается автоматизацией бухгалтерского учета, управленческого учета и бизнес процессов.





DataSite Technology — это ташкентская компания, осуществляющая поддержку бизнеса клиентов на долгосрочной основе. Среди услуг: IT-консалтинг, брендинговые технологии, дизайнерские решения, разработка и сопровождение интернет-проектов, интернет-маркетинг, дизайн и разработка сайтов, а также их поддержка и развитие.





Инновационная IT-компания, которая появилась в 2018 году.

Компания предоставляет комплексные новаторские услуги и работу по отраслевой специализации. Также у них долгосрочные партнерские отношения с мировыми компаниями.





Компания занимается разработкой IT-систем для автоматизации рынка фармацевтики.

Объединяет всех игроков цифрового фарм-ритейла в Ташкенте. Предоставляют программы по автоматизации аптек в стране.