10 креативных агентств Центральной Азии, которые классно ведут свои социальные сети





Сервис LiveDune провел небольшое исследование и составил топ-10 SMM-агентств Центральной Азии, которые классно ведут свои страницы в Instagram.Больная мозоль каждой компании по продвижению в социальных сетях — развитие собственных страниц на платформах. Удивительно и парадоксально, что команды, которые «варят» контент для клиентов, часто на собственной кухне, как на гостевой смене.Сервис Live Dune провел небольшое исследование и составил топ-10 SMM-агентств Центральной Азии, которые классно ведут свои страницы в Instagram.Для исследования отобрали SMM-агентства из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, которые опубликовали больше десяти постов с начала года.Другим важным критерием отбора стало качество постов. Оценивали, насколько контент в тренде, хорош с точки зрения дизайна и демонстрирует навыки команды. Количество подписчиков во внимание не брали. Также через функцию «Сравнение» Live Dune проверили и сопоставили ER аккаунтов — индекс вовлеченности аудитории, динамику лайков, комментариев, а также эффективность разных типов постов в период с 1 января по 22 июля 2022 года.Результатами исследования делимся ниже.







Медиакомпания полного цикла Brave Talents , Казахстан





Первое, что бросается в глаза — активный постинг в ленту: за полгода было опубликовано 112 постов. На Qamalladin подписаны чуть больше 20 000 человек. Динамика по ним нулевая: сколько отписалось за семь месяцев, столько и пришло.Сумма лайков за период — 16 222 со средним значением 144 лайка на пост. На 22 июля 2022 года аккаунт собрал 1053 комментария, в среднем — по 9 на каждый пост. ER компании — 0,73%.Страница ведется как сборник кейсов и рекламы собственных интеграций с блогерами и клиентами для обоюдного PR. Агентство рекламирует бренды через лидеров мнений, но самим аккаунтом реально занимается: контент пестрит корпоративными инсайтами, для которых задействуют серфинг по трендовым волнам.В ленте используют все форматы постов. Однако в последнее время предпочтение отдают Reels и видео, что стало эффективным решением, согласно последнему исследованию Live Dune.





Креативное диджитал-агентство Endorphin, Казахстан













SMM-агентство полного цикла Sanber , Казахстан













У агентства Brave Talents среднее количество лайков на постах — 261. Суммарно за 40 записей компания получила 10 479 лайков и 246 комментариев со средним значением в 6 единиц на пост. За 7 месяцев от аккаунта отписалось на 69 человек больше, чем подписалось. Это единственное агентство в исследовании с отрицательной динамикой по количеству фолловеров. ER агентства — 2,76%.Видна четкая работа с инфлюенсерами. Так себя агентство и позиционирует: тестинг и реализация проектов идет в сотрудничестве с лидерами мнений, популярными моделями и прочими аккаунтами с большой аудиторией и доверием. По такому же пути складываются коллаборации с брендами по типу Apple, Oppo, «Активиа».За исследуемый период Endorphin заработал ER в 1,02%, что объясняется следующими показателями: положительная динамика подписок в 582 пользователя, общее количество подписок в 3384 юзера, 1487 лайков со средним значением в 29 оценок на пост и 270 комментариев на 51 публикацию.Во многом агентство «тащат» мемные сторис и публикации. Привлекают пользователей и развлекательные посты с участием членов команды, а также фантазии креативщиков на различные инфоповоды. Команда старается вовлекать фолловеров через игры, подборки плейлистов стаффа и прочие формы общения. Контент Endorphin преимущественно несерьезный и легкий. О рабочих кейсах говорится через гайды и мини-рубрики в карусели.Маркетологи Sanber в своей работе отдают предпочтение Reels и каруселям с текстовыми изображениями и инструкциями. Контент в меру рабочий и легкий за счет забавных интерактивов. Постинг практически ежедневный — 62 публикации за исследуемый период. Общая сумма лайков — 6152, по 99 лайка в среднем. Количество комментариев — 408. На Sanber подписаны чуть больше 18 тысяч человек.При этом динамика подписок-отписок положительная в 413 пользователей. ER smm-агентства — 0,57%.







Рекламное агентство Red! , Кыргызстан





Лента компании из Кыргызстана усилена корпоративным блоком, где сотрудники делятся рабочими инструментами по острым темам. На постоянной основе публикуют и отзывы клиентов.Динамика подписок у Zigzag положительная и опережает отписки на 1270 юзера. За 7 месяцев агентство опубликовало 45 постов, которые набрали 2476 лайков со средним значением в 55 оценок. Общее количество фолловеров агентства на момент исследования составляет чуть больше 8000 пользователей. Общая сумма комментариев под постами — 64. ER компании — 0,69%







Коммуникационное агентство Aliens , Кыргызстан





Количество фолловеров агентства — чуть больше 13 000, динамика подписок-отписок нулевая. За исследуемый период SMM-щики Red! опубликовали 51 пост, которые собрали всего 741 лайк со средним значением в 14 оценок на публикацию. С комментариями ситуация следующая: их 70 и по одному на каждый пост в среднем. ER компании — 0,12%Агентство еще ни разу не постило Reels на своей странице. Низкая статистика в том числе вытекает из-за проблем с визуалом. Стилистика теряется на фоне остальных.







Рекламное агентство Rocket , Узбекистан





Ребята из Aliens имеют следующую статистику на период исследования: 5225 фолловеров с нулевой динамикой подписок-отписок, 40 публикаций, которые набрали 913 лайков, по 22 оценки в среднем. Общее количество комментариев — 71, среднее значение близко к единице. ER компании равен 0,47%.Видны интеграции с подписчиками в каруселях, видео с TikTok на рабочий лад, советы команды и простые life-истории в ленте.

Рекламное агентство полного цикла Latmedia, Узбекистан







Первый пост компании из Узбекистана был опубликован в начале 2020 года, а самому агентству исполняется в этом году 7 лет. В 2021 году Rocket получил премию TAF в номинации «Лучшее агентство года». Однако у компании самое маленькое количество подписчиков — всего лишь 837.За 7 месяцев на аккаунте было опубликовано 50 постов, которые собрали 2104 лайка и 173 комментария со средними значениями — 42 и 3. Динамика подписок-отписок положительная и равна 132 юзерам. ER компании составляет 5,37%. Примечательно, что ребята стараются выдерживать посты в едином корпоративном стиле.



Независимое креативное агентство Locals , Узбекистан

У компании самое маленькое количество публикаций за период анализа — 10 постов. Суммы по лайкам и комментариям — 84 и 10 соответственно. Средние значения по лайкам и комментариям — 8 и 1. ER компании составляет 0,41%.На Latmedia подписаны 2270 человек, подписок за анализируемый период было больше на 162 пользователя.





Итоги





Маркетинговое агентство, которое получило главную награду на фестивале TAF!, имеет показатель ER, равный 6,04%. За 21 пост агентство собрало 3857 лайков и 238 комментариев, со средними значениями по 183 и 11 единиц.Качество контента креативщиков Lokals — одно из самых приятных. Сама лента насыщена презентациями коллабораций с клиентами, блицами с командой. Основной формат публикаций — видео или карусель с видео.Показатель ER в общепринятой практике — один из ключевых для анализа соцсетей. Но сравнивать их сугубо между собой при совершенно несопоставимых цифрах по фолловерам следует аккуратно, понимая, что значения ER для каждой сетки совершенно разное.Что случится, если SMM-агентство «забьет» на свои социальные сети? Самый вероятный ответ — потеря клиентов. Потенциальные клиенты часто оценивают компетентность компании не только по портфолио, но и по ведению аккаунтов компании.Live Dune может помочь понять, как ваше агентство, а особенно социальные сети выглядят со стороны.