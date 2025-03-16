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10 корейских дорам, которые вызовут в вас весь спектр эмоций
Искусство

10.03.2025

10 корейских дорам, которые вызовут в вас весь спектр эмоций

Рассказываем про 10 сериалов из Южной Кореи, которые заставят вас сопереживать героям, смеяться над их жизненными ситуациями и влюбляться вместе с ними. От классических дорам до корейских новинок.


«Мальчики краше цветов», 2009


Жанр: комедия, мелодрама, драма

Культовая дорама, основанная на японской манге Hana Yori Dango, рассказывает о простой девушке Гым Джан Ди, которая поступает в престижную школу и сталкивается с элитной группой студентов F4, что приводит к сложным взаимоотношениям и любовным треугольникам.


«Фея тяжелой атлетики», 2016-2017


Жанр: комедия, мелодрама

Южнокорейская дорама, рассказывающая о жизни молодой девушки Ким Бок Чжу, которая стремится к успеху в спорте и сталкивается с первой любовью. Сюжет вдохновлен реальной историей тяжелоатлетки Чан Ми Ран.


«Потомки солнца», 2016-2017


Жанр: боевик, драма, мелодрама

Романтическая драма о любви между капитаном спецподразделения Ю Си Джином и врачом Кан Мо Ён, которые встречаются в зоне военного конфликта. Сериал получил широкое признание за захватывающий сюжет и химию между главными героями.


«Отряд Хваран», 2016-2017


Жанр: комедия, мелодрама, история, драма

Историческая драма, повествующая о группе молодых воинов Хваран в древнем королевстве Силла. Сериал сочетает в себе элементы приключений, романтики и дружбы, показывая становление молодых людей как защитников своего государства.


«Учитель Ким, доктор Романтик», 2016-2023


Жанр: драма, мелодрама

Медицинская драма о талантливом хирурге Бу Ён Чжу, известном как Учитель Ким, который после травматического инцидента начинает работать в небольшой провинциальной больнице Долдам, наставляя молодых врачей и передавая им не только профессиональные навыки, но и жизненные уроки.


«Что случилось с секретарем Ким?», 2018


Жанр: мелодрама

Романтическая комедия о самовлюбленном вице-президенте крупной компании Ли Ён Джуне и его преданной секретарше Ким Ми Со, которая решает уволиться после девяти лет работы. Сюжет развивается вокруг их взаимоотношений и раскрытия прошлых тайн.


«Отель дель Луна», 2019


Жанр: мелодрама, фэнтези

Мистическая драма о необычном отеле, который обслуживает души умерших перед их переходом в загробный мир. Владелица отеля, Чан Ман Воль, проклята за свои прошлые грехи и вынуждена управлять этим заведением на протяжении тысячелетий.


«Мышь», 2021


Жанр: триллер, детектив, преступление

Триллер о молодом полицейском Чон Ба Рыме, чья жизнь меняется после встречи с жестоким серийным убийцей. Сериал поднимает вопросы о природе зла и генетической предрасположенности к насилию.


«Падающая звезда», 2022


Жанр: мелодрама, комедия

Комедийная драма, показывающая закулисную жизнь индустрии развлечений через призму работы PR-агентов, менеджеров и звезд. Сериал освещает трудности и комичные ситуации, с которыми сталкиваются сотрудники агентства по работе с талантами.


«Игра смерти», 2023


Жанр: фэнтези, драма, боевик

Южнокорейский телесериал, основанный на одноименном вебтуне, рассказывает о Чхве Иджэ, который после неудачной попытки самоубийства сталкивается с ангелом смерти и получает шанс прожить 12 разных жизней, пытаясь избежать попадания в ад.

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