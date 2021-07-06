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10 казахстанцев, которые внесли вклад в развитие страны и культуры
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Удивительный Казахстан

Сегодня в 11:45

10 казахстанцев, которые внесли вклад в развитие страны и культуры

Казахстан — Родина множества талантливых людей. Мы собрали список тех, кто внес большой вклад в развитие разных сфер нашей страны.


Олжас Сулейменов

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Народный поэт и Герой труда Олжас Сулейменов внес большой вклад в развитие Казахстана. Благодаря его деятельности был инициирован запрет на испытание ядерного оружия. Большую известность в тюркском мире получили и лингвинистические исследования Олжаса Сулейменова, а поэма «Земля, поклонись человеку», стала известной во всем мире.


Оразак Исмагулов

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Оразак Исмагулов — первый казахский антрополог и исследователь генетической структуры казахского народа. Ученый организовал первую в Казахстане лабораторию этнической антропологии. Оразак Исмагулов, автор около 100 научных работ, основная тема которых — генетическая преемственность между древним и современным населением Казахстана.


Раиса Кузденбаева


Доктор медицинских наук, профессор Раиса Кузденбаева внесла большой вклад в развитие фармакологической науки в Казахстане. Ею было написано более 500 научных работ и открыта собственная школа фармакологов. Раиса Салмаганбетова и сейчас проводит семинары и лекции по правильному применению лекарственных средств.


Сабит Досанов


Имя Сабита Досанова золотыми буквами вписано в казахскую прозу. Писатель и драматург, он издал несколько десятков художественных произведений, многие из которых переводились на мировые языки. Сабит Досанов достойно представлял казахскую культуру на мероприятиях в Индии, Англии, Германии, Китае, Греции и многих других странах.


Денис Тен

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Заслуженный мастер спорта Денис Тен внес большой вклад в развитие фигурного катания в Казахстане. Он стал единственным спортсменом, которому удалось завоевать награды на Олимпийских и Азиатских играх. В 2013 году фигурист начал продюсировать шоу «Денис Тен и друзья», в котором принимали участие звезды мирового масштаба. Именно благодаря Денису Тену фигурное катание получило популярность в нашей стране.


Жансая Абдумалик

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Жансая Абдумалик завоевала свой первый титул в шесть лет. В последующие годы она одержала победу на турнирах в Украине, Турции и Иране. Титул международного гроссмейстера шахматистка получила в возрасте 14 лет. С открытием в 2014 году Академии шахмат, Жансая Абдумалик начала вносить вклад в развитие шахматной культуры в Казахстане. В этом году шахматистка добилась новой высоты — звания международного гроссмейстера, среди мужчин.


Димаш Кудайбергенов

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Казахстанский певец и композитор Димаш Кудайбергенов завоевал мировую популярность, приняв участие в вокальном конкурсе Singer 2017 в Китае. В следующие несколько лет Димаш выступил с концертами в Москве, Токио, Киеве и Нью-Йорке. Благодаря певцу люди по всему миру узнают о Казахстане и учат казахский язык.


Иманбек Зейкенов

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Популярность Иманбеку Зейкенову принес ремикс на песню Saint Jhn. Диджей и музыкальный продюсер, он стал первым музыкантом из Казахстана, получившим престижные премии «Грэмми» и Billboard Awards.

Геннадий Головкин

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин — действующий чемпион мира по версиям IBF и IBO. Мастер спорта и победитель множества турниров Геннадий Головкин — источник вдохновения для множества молодых спортсменов.


Данияр Алшинов

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Данияр Алшинов, актер кино международного уровня. На его счету роли в фильмах «Районы», «Я — жених» и «Жаным, ты не поверишь». За роль следователя Бекзата Данияр получил награду как «лучший актер» от European Cinematography Awards, а за главную роль в фильме «Бой Атбая» он был награжден как «лучший драматический актер» на конкурсе IMDb в Нью-Йорке.


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