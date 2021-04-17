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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 казахстанских YouTube-каналов брендов, на которые стоит подписаться
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Сегодня в 17:50

10 казахстанских YouTube-каналов брендов, на которые стоит подписаться

Мы собрали список казахстанских брендов, которые вовремя запустили свои You Tube каналы и создают для них качественный контент.

Kaspi.kz


Команда Kaspi.kz активно развивает YouTube-канал, где можно найти обзоры на функции приложения, разъяснения о том, как пользоваться различными функциями приложения, и найти презентационные видео о компании.


Казахтелеком


В период карантина «Казахтелеком» на своем канале проводил онлайн-концерты и прямые эфиры. Сегодня на странице выходят мини-интервью с абонентами компании, анонсы продуктов, акций и записи боев казахстанских боксеров.


Sulpak


Sulpak активно ведет свой канал, отличительная особенность которого — обзоры техники и туториалы. Например, можно узнать, как заменить фильтр в своем новом пылесосе.


Технодом


На канале «Технодом» вы найдете обзоры на технику, творческие видео и даже клип с участием популярной группы «Ирина Кайратовна», а еще мастер-классы о том, как с помощью техники сделать классную прическу или приготовить обед.


Halyk Bank


На странице банка вы найдете полезные видео о том, как пользоваться приложением Home Bank. Приятная девушка расскажет вам о том, как сделать приложение доверенным, получить кредит онлайн или провести платеж.


Kotex Kazakhstan


Kotex рассказывает о сильных и успешных девушках, на канале вы найдете интервью и краткие обзоры о том, почему девушки — это не слабый пол.


Rixos Borovoe


Команда маркетинга отеля Rixos Borovoe уже давно ведет канал, рассказывает об отеле и его преимуществах, есть выпуски о развлечениях для активного отдыха и обзоры ресторанов. Не так давно на канале запустили кулинарное шоу с участием казахстанских блогеров и селебрити.


Jysan Invest


Если вы только начинаете разбираться в инвестировании в ценные бумаги и задумываетесь о своей финансовой грамотности, вам стоит подписаться на этот канал. Здесь каждую неделю выходят видеоразборы акций, экономических новостей и в целом мирового рынка финансов.


Beeline Казахстан


Канал мобильного оператора полон информации о функциях, тарифах и информации о приложении компании. А также много интересных рекламных интеграций с популярными блогерами и есть серия интервью CEO Beeline Казахстан с сотрудниками компании.


Samsung Kazakhstan


Фанаты Ninety One и «Ирины Кайратовны» должны подписаться на канал, так как с этими ребятами выходит много коллабораций. Samsung помогает казахстанским музыкантам снимать музыкальные видео на их треки, которые затем публикует на своем канале. А еще на канале выходит шоу «Свежие истории», которое нативно рассказывает о паровом шкафе AirDresser.

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