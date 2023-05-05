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10 главных навыков будущего по версии Всемирного экономического форума
72
Главный

Сегодня в 10:30

10 главных навыков будущего по версии Всемирного экономического форума

По мнению Всемирного экономического форума, в ближайшие годы миллионы должностей могут быть ликвидированы из-за серьезной трансформации рабочих мест. Новые позиции будут требовать особых знаний. Больше всего компании ждут от сотрудников аналитических и творческих навыков.

ВЭФ опубликовал доклад «Будущее рабочих мест» и определил 10 ключевых навыков — некоторые из них актуальны уже сейчас, а некоторые станут таковыми в ближайшие годы. Отчет основан на опросе 803 компаний из 27 отраслей, в 45 странах.

Так называемые soft skills занимают первые пять позиций в топ-10 востребованных навыков будущего. В десятке есть только один пункт, связанный с технологиями, — технологическая грамотность на шестом месте.

Понимание и работа с искусственным интеллектом и big data занимает 15 место — отчасти из-за бурного роста индустрии, что вызывает опасения по поводу того, насколько разрушительным будет влияние технологий на рабочие места.

Вот 10 самых важных профессиональных навыков в 2023 году по версии Всемирного экономического форума:

1. Аналитическое мышление

2. Творческое мышление

3. Устойчивость и гибкость

4. Мотивация

5. Любознательность и обучение на протяжении всей жизни

6. Технологическая грамотность

7. Надежность и внимание к деталям

8. Эмпатия и активное слушание

9. Лидерство и социальное влияние

10. Контроль качества.

Источник: incrussia.ru

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