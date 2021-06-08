10 фотографов из Казахстана, которых ищут все бренд-менеджеры

Визуальные коммуникации - это не только логотип и шрифт, это еще и фото, и видео. Мы уже делали подборку режиссеров, которые могут снять рекламу для вашего бренда, она по этой ссылке.

В этот раз мы собрали список фотографов, которые сделают качественные фото для вашей рекламной кампании.





Дархан Жагипаров, @m1dwaaay





Дархан - казахстанский фотограф, впервые попавший на официальную страницу @apple. Занимался концертной и коммерческой сьемкой, работал с брендами Vivo, Realme.kz.

Стоимость услуг: от 35 000 тг/час

Айнура Мусина, @photoart_space





Предметный и портретный фотограф из Казахстана, работает с казахстанскими брендами одежды и занималается food-съемкой.

Стоимость услуг: от 3500 тг/кадр

Бауыржан Бисмилдин, @bismildin





Бауржан работает в Алматы и специализируется на портретной съемке, в его работах есть уникальный стиль. Снимал для таких изданий, как Harper’s Bazaar, Florentina Light, L’Official, Esquire и другие.

Стоимость услуг: от 500$/съемка

Руслан Муратов, @himark.kz





Фотограф из Астаны, который специализируеться на предметной фотографии. В портфолио есть работы для бренда Borjomi.

Стоимость услуг: от 1700 тг/кадр

Нурлыбек Нурселинов, @von__rou





Нурлыбек – портретный фотограф с большим портфолио, работал с творческим объединением Irina Kairatovna, в портфолио есть снимки для ювелирного мульти-бренда VILED, Bibota и Mersedes Bens Fashion Week Kazakhstan.

Стоимость услуг: от 50 000 тг/час

Мирас Байанов, @__bayanov__





Мирас – fashion-фотограф, специализируется на портретных-концепт съемках для брендов и создании лукбуков. Его работы были опубликованы в изданиях Harper’s Bazaar, ELLE, Vintage.

Стоимость услуг: от 300$/съемка

Тимур Утешбеков, @timuruteshbekov





Портретный и фасадный фотограф из Казахстана, который работет с крупными отелями премиум-класса, такие как Ritz Carlton, Sheraton и также Talan Towers.

Стоимость услуг: от 500$/час

Айони Хауст, @aiony





Молодой фотограф, известный в сфере fashion-retail фотографии, занимается портретной и рекламной съемкой. Сотрудничал с ювелирными и люксовыми брендами, публиковался в Harper’s Bazaar.

Стоимость услуг: от 500$/съемка

Жомарт Дауир, @zhomartdauir





Фотограф из Алматы, который специализируется на портнерной и предметной съемках. Сотрудничает с такими брендами как ASU, АО Jusan Bank, Salamsu, Saks, Kotex и другие.

Стоимость услуг: от 4000 тг/кадр

Дамир Отеген, @damirski





Дамир специализируеться на архитектурной фотографии, снимает интерьеры и здания. Работал с брендом Samsung, дизайн-компанией «Сделаем ремонт», фотографировал многих известных личностей: политиков, олимийских чемпионов и поэтов.

Стоимость услуг: по запросу







