10 фотографов из Казахстана, которых ищут все бренд-менеджеры

Визуальные коммуникации - это не только логотип и шрифт, это еще и фото, и видео. Мы уже делали подборку режиссеров, которые могут снять рекламу для вашего бренда, она по этой ссылке.
В этот раз мы собрали список фотографов, которые сделают качественные фото для вашей рекламной кампании.
Дархан Жагипаров, @m1dwaaay
Дархан - казахстанский фотограф, впервые попавший на официальную страницу @apple. Занимался концертной и коммерческой сьемкой, работал с брендами Vivo, Realme.kz.
Стоимость услуг: от 35 000 тг/час
Айнура Мусина, @photoart_space
Предметный и портретный фотограф из Казахстана, работает с казахстанскими брендами одежды и занималается food-съемкой.
Стоимость услуг: от 3500 тг/кадр
Бауыржан Бисмилдин, @bismildin
Бауржан работает в Алматы и специализируется на портретной съемке, в его работах есть уникальный стиль. Снимал для таких изданий, как Harper’s Bazaar, Florentina Light, L’Official, Esquire и другие.
Стоимость услуг: от 500$/съемка
Руслан Муратов, @himark.kz
Фотограф из Астаны, который специализируеться на предметной фотографии. В портфолио есть работы для бренда Borjomi.
Стоимость услуг: от 1700 тг/кадр
Нурлыбек Нурселинов, @von__rou
Нурлыбек – портретный фотограф с большим портфолио, работал с творческим объединением Irina Kairatovna, в портфолио есть снимки для ювелирного мульти-бренда VILED, Bibota и Mersedes Bens Fashion Week Kazakhstan.
Стоимость услуг: от 50 000 тг/час
Мирас Байанов, @__bayanov__
Мирас – fashion-фотограф, специализируется на портретных-концепт съемках для брендов и создании лукбуков. Его работы были опубликованы в изданиях Harper’s Bazaar, ELLE, Vintage.
Стоимость услуг: от 300$/съемка
Тимур Утешбеков, @timuruteshbekov
Портретный и фасадный фотограф из Казахстана, который работет с крупными отелями премиум-класса, такие как Ritz Carlton, Sheraton и также Talan Towers.
Стоимость услуг: от 500$/час
Айони Хауст, @aiony
Молодой фотограф, известный в сфере fashion-retail фотографии, занимается портретной и рекламной съемкой. Сотрудничал с ювелирными и люксовыми брендами, публиковался в Harper’s Bazaar.
Стоимость услуг: от 500$/съемка
Жомарт Дауир, @zhomartdauir
Фотограф из Алматы, который специализируется на портнерной и предметной съемках. Сотрудничает с такими брендами как ASU, АО Jusan Bank, Salamsu, Saks, Kotex и другие.
Стоимость услуг: от 4000 тг/кадр
Дамир Отеген, @damirski
Дамир специализируеться на архитектурной фотографии, снимает интерьеры и здания. Работал с брендом Samsung, дизайн-компанией «Сделаем ремонт», фотографировал многих известных личностей: политиков, олимийских чемпионов и поэтов.
Стоимость услуг: по запросу