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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 фотографов из Казахстана, которых ищут все бренд-менеджеры
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Сегодня в 17:00

10 фотографов из Казахстана, которых ищут все бренд-менеджеры

Визуальные коммуникации - это не только логотип и шрифт, это еще и фото, и видео. Мы уже делали подборку режиссеров, которые могут снять рекламу для вашего бренда, она по этой ссылке.

В этот раз мы собрали список фотографов, которые сделают качественные фото для вашей рекламной кампании.


Дархан Жагипаров, @m1dwaaay

photo_2021-06-08_17-01-08.jpg

Дархан - казахстанский фотограф, впервые попавший на официальную страницу @apple. Занимался концертной и коммерческой сьемкой, работал с брендами Vivo, Realme.kz.

Стоимость услуг: от 35 000 тг/час


Айнура Мусина, @photoart_space

photo_2021-06-08_17-01-12.jpg

Предметный и портретный фотограф из Казахстана, работает с казахстанскими брендами одежды и занималается food-съемкой.

Стоимость услуг: от 3500 тг/кадр


Бауыржан Бисмилдин, @bismildin

photo_2021-06-08_17-01-16.jpg

Бауржан работает в Алматы и специализируется на портретной съемке, в его работах есть уникальный стиль. Снимал для таких изданий, как Harper’s Bazaar, Florentina Light, L’Official, Esquire и другие.

Стоимость услуг: от 500$/съемка


Руслан Муратов, @himark.kz

photo_2021-06-08_17-00-59.jpg

Фотограф из Астаны, который специализируеться на предметной фотографии. В портфолио есть работы для бренда Borjomi.

Стоимость услуг: от 1700 тг/кадр


Нурлыбек Нурселинов, @von__rou

photo_2021-06-08_17-01-20.jpg

Нурлыбек – портретный фотограф с большим портфолио, работал с творческим объединением Irina Kairatovna, в портфолио есть снимки для ювелирного мульти-бренда VILED, Bibota и Mersedes Bens Fashion Week Kazakhstan.

Стоимость услуг: от 50 000 тг/час


Мирас Байанов, @__bayanov__

photo_2021-06-08_17-01-24.jpg

Мирас – fashion-фотограф, специализируется на портретных-концепт съемках для брендов и создании лукбуков. Его работы были опубликованы в изданиях Harper’s Bazaar, ELLE, Vintage.

Стоимость услуг: от 300$/съемка


Тимур Утешбеков, @timuruteshbekov

photo_2021-06-08_17-01-28.jpg

Портретный и фасадный фотограф из Казахстана, который работет с крупными отелями премиум-класса, такие как Ritz Carlton, Sheraton и также Talan Towers.

Стоимость услуг: от 500$/час


Айони Хауст, @aiony

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Молодой фотограф, известный в сфере fashion-retail фотографии, занимается портретной и рекламной съемкой. Сотрудничал с ювелирными и люксовыми брендами, публиковался в Harper’s Bazaar.

Стоимость услуг: от 500$/съемка


Жомарт Дауир, @zhomartdauir

photo_2021-06-08_17-01-37.jpg

Фотограф из Алматы, который специализируется на портнерной и предметной съемках. Сотрудничает с такими брендами как ASU, АО Jusan Bank, Salamsu, Saks, Kotex и другие.

Стоимость услуг: от 4000 тг/кадр


Дамир Отеген, @damirski

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Дамир специализируеться на архитектурной фотографии, снимает интерьеры и здания. Работал с брендом Samsung, дизайн-компанией «Сделаем ремонт», фотографировал многих известных личностей: политиков, олимийских чемпионов и поэтов.

Стоимость услуг: по запросу


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