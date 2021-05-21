7 казахстанских режиссеров, которые помогут вам снять рекламу

Казахстанских режиссеров ценят по всему миру. Вот список наших ребят, с которыми стоит посотрудничать, чтобы снять классную рекламу для своей компании.
Один из самых востребованных казахстанских режиссеров в России и мире. Айсултан занял лидирующие позиции благодаря большому количеству проектов с зарубежными звездами, в их числе: Travis Scott, 21 Savage, Joji и другие. Вдобавок к этому, он режессировал рекламные ролики для международых брендов, такие как BMW и Nike.
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Жаннат Алшанова, @al_zhannat
Жаннат покорила своими работами Каннский фестиваль, Sundance, TIFF, Locarno и другие престижные зарубежные кинофестивали. Она снимает авторские короткометражные фильмы, принимает участие в масштабных проектах в Европе и США, а также снимает рекламные ролики, один из таких был для бренда Toyota.
Айторе Жолдаскали, @aitore.qazaqbro
Молодой режиссер известен участием в создании фильмов Нуртаса Адамбаева и работой над казахстанским сериалом «Шекер». Также он занимается производством рекламных роликов, к примеру, он уже работал с такими казахстанскими компаниями как Yuframe Burger, Dessange и Shoqan Suits.
Медет – режиссер, клип-мейкер и фотограф, хорошо знаком поклонникам музыкального лейбла Gazgolder. Парень снимал клипы Скриптониту, Элджею, T-Fest и многим другим российским музыкантам, а еще снимал рекламные ролики для компаний Kodak, Telli.kz и другие.
Кыран Талапбек, @kyran_talapbek
Популярный инфлюенсер, фотограф и режиссер Кыран, основал свою компанию @kyranfilms. В качестве режиссера он работал над промо-роликами для Apple, Lexus, Aqua.Rossa, Ritz Carlton и многими другими масштабными брендами.
Основатель собственного лейбла Buginent. Туран занимался съемками разного плана: обзорными видео, социальными роликами и коммерческими клипами. Снимал рекламные видео для Zara, Daryn.Online, Educentre, UtiPuti и клипы для казахстанских музыкантов.
Азамат Дулатов, @azamatdulatov_
Азамат – фотограф, режиссер и кинооператор, который активно занимается казахстанскими проектами. Если перечислить некоторые его рекламные работы, то это сотрудничество с такими брендами как: Technodom, Wolt, Telli.kz.