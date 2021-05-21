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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 казахстанских режиссеров, которые помогут вам снять рекламу
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Вчера в 20:50

7 казахстанских режиссеров, которые помогут вам снять рекламу

Казахстанских режиссеров ценят по всему миру. Вот список наших ребят, с которыми стоит посотрудничать, чтобы снять классную рекламу для своей компании.

Айсултан Сейтов, @aisultan

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Один из самых востребованных казахстанских режиссеров в России и мире. Айсултан занял лидирующие позиции благодаря большому количеству проектов с зарубежными звездами, в их числе: Travis Scott, 21 Savage, Joji и другие. Вдобавок к этому, он режессировал рекламные ролики для международых брендов, такие как BMW и Nike.

Посмотреть рекламу.


Жаннат Алшанова, @al_zhannat

photo_2021-05-20_20-47-14.jpg

Жаннат покорила своими работами Каннский фестиваль, Sundance, TIFF, Locarno и другие престижные зарубежные кинофестивали. Она снимает авторские короткометражные фильмы, принимает участие в масштабных проектах в Европе и США, а также снимает рекламные ролики, один из таких был для бренда Toyota.

Посмотреть рекламу.


Айторе Жолдаскали, @aitore.qazaqbro

photo_2021-05-20_20-47-10.jpg

Молодой режиссер известен участием в создании фильмов Нуртаса Адамбаева и работой над казахстанским сериалом «Шекер». Также он занимается производством рекламных роликов, к примеру, он уже работал с такими казахстанскими компаниями как Yuframe Burger, Dessange и Shoqan Suits.

Посмотреть рекламу.


Медет Шаяхметов, @medet.pbc

photo_2021-05-20_20-47-06.jpg

Медет – режиссер, клип-мейкер и фотограф, хорошо знаком поклонникам музыкального лейбла Gazgolder. Парень снимал клипы Скриптониту, Элджею, T-Fest и многим другим российским музыкантам, а еще снимал рекламные ролики для компаний Kodak, Telli.kz и другие.

Посмотреть рекламу.


Кыран Талапбек, @kyran_talapbek

photo_2021-05-20_20-47-01.jpg

Популярный инфлюенсер, фотограф и режиссер Кыран, основал свою компанию @kyranfilms. В качестве режиссера он работал над промо-роликами для Apple, Lexus, Aqua.Rossa, Ritz Carlton и многими другими масштабными брендами.

Посмотреть рекламу.


Туран Мурал, @turankz

photo_2021-05-20_20-46-55.jpg

Основатель собственного лейбла Buginent. Туран занимался съемками разного плана: обзорными видео, социальными роликами и коммерческими клипами. Снимал рекламные видео для Zara, Daryn.Online, Educentre, UtiPuti и клипы для казахстанских музыкантов.

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Азамат Дулатов, @azamatdulatov_

photo_2021-05-20_20-46-49.jpg

Азамат – фотограф, режиссер и кинооператор, который активно занимается казахстанскими проектами. Если перечислить некоторые его рекламные работы, то это сотрудничество с такими брендами как: Technodom, Wolt, Telli.kz.

Посмотреть рекламу.

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