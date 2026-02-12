Собрали 10 фильмов в жанре тру-крайм, основанных на реальных событиях. В подборке — истории настоящих преступлений, расследования и шокирующие открытия, которые держат зрителя в напряжении от начала до конца.

«Воспоминания об убийстве», 2003

В 1986 году в южнокорейской провинции происходит серия жестоких убийств. Местные детективы безуспешно пытаются выйти на след преступника, пока к делу не подключается следователь Тхэ Ён Co из Сеула.

«Подмена», 2008

Фильм «Подмена» с Анджелиной Джоли в главной роли основан на реальной истории, произошедшей в Лос-Анджелесе в 1928 году. Сюжет повествует о матери-одиночке Кристин Коллинз, чей сын пропал, а полиция подсунула ей другого ребенка. Вместо помощи полиция начинает давить на нее, скрывая собственные ошибки. История превращается в борьбу одного человека против коррумпированной системы.

«Зодиак», 2007

Подлинная история одного из самых интригующих нераскрытых преступлений прошлого века. В конце шестидесятых годов в Сан-Франциско появляется серийный убийца, который не только лишает людей жизни, но и ведет изощренную игру с полицией и прессой. Он рассылает зашифрованные письма, угрожает новыми преступлениями и превращает расследование в публичное испытание. К поискам подключаются детективы, журналист и художник-карикатурист, каждый из которых по-своему одержим разгадкой тайны.

«Тоня против всех», 2017

Фильм рассказывает историю американской фигуристки Тони Хардинг и скандала с нападением на ее соперницу Нэнси Керриган. Он показывает сложное детство Тони, напряженные отношения с матерью и борьбу за успех в мире фигурного катания. Картина сочетает драму и черный юмор, раскрывая личную жизнь героини и давление медиа.

«Монстр», 2003

Фильм основан на реальной истории жизни Эйлин Уорнос, одной из первых в Америке женщин-серийных убийц, выросшей в условиях насилия и отчуждения. Фильм рассказывает о девяти месяцах ее жизни в период с 1989 по 1990 год. Картина показывает, как формируется монстр в мире, где нет защиты и поддержки.

«Девочка на снимке», 2022

Таинственная смерть молодой женщины становится началом расследования, которое вскрывает шокирующую правду о ее прошлом. За внешне простой историей скрываются похищение, подмена личности и человек, который годами уходил от правосудия. Документальный фильм шаг за шагом собирает фрагменты жизни женщины, превращая их в тревожный пазл. Каждая новая деталь делает происходящее еще более пугающим.

«3096 дней», 2013

Фильм рассказывает о похищении десятилетней Наташи Кампуш, совершенное бывшим техником Вольфгангом Приклопилом. В его плену она провела более восьми лет — 3096 дней. История сосредоточена на ее внутренней борьбе и попытках сохранить надежду в нечеловеческих условиях.

«Красивый, плохой, злой», 2019

Фильм рассказывает о серийном убийце Теде Банди, который убил 36 девушек. Сюжет сосредоточен на событиях после 1969 года, когда Тед встретил Элизабет Кендалл. На первый взгляд он кажется умным, обаятельным мужчиной, но его обвиняют в жестоких преступлениях. История показана глазами близкого человека, который постепенно понимает правду о своем партнере.

«Безумен, но не болен», 2020

Документальный фильм посвящен работе Дороти Льюис, десятилетиями изучавшей мышление убийц. Она брала интервью у знаменитых маньяков Теда Банди и Джоэла Рифкина, а также выступала свидетелем-экспертом в судах по нескольким резонансным делам. Зритель получает редкую возможность заглянуть в логику людей, совершивших тяжкие преступления.

«Я люблю тебя, теперь умри» 2019

История начинается с трагической смерти молодого парня летом 2014 года. В ходе расследования внимание полиции привлекает переписка с его девушкой — Мишель, которая пыталась убедить его покончить с собой. Сообщения становятся ключевым доказательством в деле, изменившем отношение общества к кибербуллингу.