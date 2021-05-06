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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 аккаунтов казахстанских компаний в TikTok, на которые стоит подписаться
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04.05.2021

10 аккаунтов казахстанских компаний в TikTok, на которые стоит подписаться

Вы уже зарегистрировались в TikTok? Если нет, тогда пора это сделать. А пока смотрите подборку казахстанских компаний, которые создают интересный контент на этой платформе.

MAGNUM

@magnum.kz

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88,1 тысячи подписчиков

Magnum задает высокую планку в розничной торговле и развитии своих страниц в социальных сетях. Magmun одними из первых завели аккаунт в TikTok и активно его развивают. Контент от Magnum с участием сотрудников ничем не уступает контенту популярных блогеров. Успех аккаунта в том, что команда Magnum забавно адаптирует тренды платформы под жизнедеятельность супермаркета.


«Меломан»

@meloman_marwin

2.jpg

37,2 тысячи подписчиков

Контент сети магазинов «Меломан» соответствует развлекательному ассортименту товаров магазина. На странице вы найдете: обзоры новинок, рекомендации книг, акции и много юмора.


Esentai Mall

@esentai.mall

3.jpg

241 тысяча подписчиков

Аккаунт @esentai.mall будет интересен тем, кто увлекается модой, ищет идеи для своих образов и любит эстетику во всех ее проявлениях. Компания сотрудничает с популярными казахстанскими TikTok-блогерами для создания контента.


Miniso

@minisokz

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178 тысяч подписчиков

Яркие краски, японский шарм, забавный дизайн — все это про товары Miniso и их видеоконтент. Бренд активно сотрудничает с несколькими популярными лицами казахстанского TikTok, участниками BIP House и YOLO HOUSE.


Mon Amie

@monamie.kz

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161,5 тысяч подписчиков

Beauty-туториалы, танцы, гороскопы и жизненные истории — все это есть в TikTok Mon Amie. Консультанты магазина совместно с участниками BIP House творчески подошли к продвижению бренда на платформе. Выбрать подарки близким, узнать об акциях и хорошенько посмеяться можно, заглянув на страницу Mon Amie.


DodoPizza

@dodopizza.kz

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2,9 миллиона подписчиков

Популярная пиццерия DodoPizza заполнит вашу ленту пиццей и веселым контентом, который они создают совместно с популярной TikTok-блогером ХОМЯКОМ.


Zapis.kz

@zapis.kz

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40,5 тысяч подписчиков

Сервис Zapis.kz помогает клиентам и партнерам находить друг друга, а еще создает увлекательный, веселый и жизненный контент о красоте и индустрии услуг. Компания сотрудничает с популярным TikTok-домом YOLO House.


Dostyk Plaza

@dostykplaza

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7972 подписчика

Один из ведущих торговых центров Алматы ведет страницу так, что может заинтересовать любого. Вашим проводником на этой странице будет TikTok-блогер Карина Колд, а еще компания активно привлекает сотрудников к созданию контента.


MEGA

@megawithyou

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40,3 тысячи подписчиков

Самая крупная сеть торгово-развлекательных центров в TikTok открывает вам свой мир за занавесом. Танцы, игры, подборки нарядов — такими сотрудников центра вы еще не видели.


Marmelad Bar

@marmelad.bar

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962,2 тысячи подписчиков

На странице Marmelad Bar, возможно, самая высокая концентрация сладостей, ярких красок и блогеров. Страница насыщена обзорами и ASMR-видео с мармеладом, зефиром, леденцом и другими снеками в главной роли. Сладкий и смешной контент от популярных блогеров, таких как Алина Ким, участники KEX House, и других Instagram-блогеров.

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#казахстан #бизнес #маркетинг #smm #tiktok
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