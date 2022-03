Direct flights from Central Asia: where you can flight from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan

We collected list of international flights for those, who want to travel across Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan.





From Kazakhstan:





According to Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan, international flights from Kazakhstan are carrying out to 23 countries on 80 routes.

To Turkey:





Nur-Sulan — Istanbul: Turkish Airlines, Air Astana

Almaty — Istanbul: Turkish Airlines, Air Astana

Shymkent — Istanbul: SCAT, Pegasus

Aktobe — Istanbul: SCAT

Turkistan — Istanbul: Turkish Airlines, Fly Arystan

Aktau — Istanbul: SCAT, Turkish Airlines.

Almaty — Antalya: Turkish Airlines, Air Astana, Pegasus

Nur-Sultan — Antalya: Air Astana.





To UAE:





Nur-Sultan — Dubai: Air Astana, Fly Dubai

Almaty — Dubai: Air Astana, Fly Dubai

Aktau — Dubai: Fly Arystan

Shymkent — Dubai: Fly Arystan

Nur-Sultan — Abu Dhabi: Wizz Air

Almaty — Abu Dhabi: Wizz Air

Almaty — Shardjah: Air Arabia.

To Uzbekistan:





Nur-Sultan — Tashkent: Air Astana, Uzbekistan Airways

Almaty — Tashkent: Air Astana, Uzbekistan Airways

Turkistan — Tashkent: FlyArystan.

Aktau — Nukus: SCAT, Uzbekistan Airways

Aktobe — Nukus: Uzbekistan Airways

Almaty — Samarkand: Uzbekistan Airways

Aktau — Urgench: SCAT, Uzbekistan Airways.

To Georgia:





Nur-Sultan — Kutaisi: Fly Arystan

Atyrau — Kutaisi: Fly Arystan

Aktau — Kutaisi: Fly Arystan

Almaty — Tbilisi: Air Astana

Aktau — Tbilisi: SCAT

Aktobe — Tbilisi: SCAT.

To Russia:





*Air Astana and FlyArystan have temporarily suspended flights to Russia for operational reasons.

Nur-Sultan — Moscow: Air Astana, SCAT

Almaty — Moscow: Air Astana

Aktau — Moscow: SCAT

Karaganda — Moscow: Fly Arystan

Shymkent — Moscow: SCAT

Nur-Sultan — Saint-Petersburg: Air Astana

Nur-Sultan — Ekaterinburg: Fly Arystan

Almaty — Ekaterinburg: Fly Arystan

Nur-Sultan — Omsk: Air Astana, Fly Arystan

Almaty — Omsk: Fly Arystan

Nur-Sultan — Novosibirsk: Fly Arystan

Aktau — Grozny: SCAT

Aktau — Makhachkala: SCAT

Aktobe — Kazan: Qazaq Air

Atyrau — Sochi: Fly Arystan.

To Tajikistan:





Almaty — Dushanbe: Air Astana, Somon Air.

To Kyrgyzstan:





Almaty — Bishkek: Air Astana

Nur-Sultan — Bishkek: Air Astana.

To Belarus:





Nur-Sultan — Minsk: Belavia

Almaty — Minsk: Belavia.

To Germany:





Nur-Sultan — Frankfurt: Air Astana, Lufthansa

Uralsk — Frankfurt: Air Astana, Lufthansa

Atyrau — Frankfurt: Air Astana.

To Egypt:





Almaty — Sharm-el-Sheikh: Air Astana, SCAT

Nur-Sultan — Sharm-el-Sheikh: Air Astana, SCAT.

To South Korea:





Almaty— Seoul: Air Astana, Asiana Airlines.

To Netherlands:

Atyrau — Amsterdam: Air Astana.

To Poland:

Nur-Sultan — Warsaw: LOT Polish Airlines.

To Armenia:





Aktau — Yerevan: SCAT.

To Hungary:





Budapest — Nur-Sultan: Wizz Air.

To Maldives:





Almaty — Male: Air Astana.

To Thailand:





Almaty — Phuket: Air Astana.

To Azerbaijan:





Almaty — Baku: Air Astana и AZAL

Aktau — Baku: Air Astana и AZAL.

To Saudi Arabia:





Almaty — Jeddah: SCAT

Shymkent — Jeddah: SCAT

Almaty — Medina: SCAT

Shymkent — Medina: SCAT.

To Kuwait:





Kuwait City — Almaty: Jazeera Airways.

To Sri Lanka:





Almaty — Colombo: Air Astana.

To India:





Almaty — Deli: Air Astana

Almaty — Goa: Air Astana.









To Qatar:





Doha — Almaty: Qatar Airways.

From Kyrgyzstan:

To Turkey:





Bishkek — Istanbul: Avia Traffic Company, Pegasus Airlines, Turkish Airlines

Osh — Istanbul: Pegasus Airlines

Bishkek — Antalya: Pegasus Airlines.

To Russia:





Bishkek — Moscow: Avia Traffic Company, Air Manas

Osh — Moscow: Avia Traffic Company

Bishkek — Saint Petersburg: Avia Traffic Company

Osh — Saint Petersburg: Avia Traffic Company

Bishkek — Novosibirsk: Avia Traffic Company

Osh — Novosibirsk: Avia Traffic Company

Bishkek — Krasnoyarsk: Avia Traffic Company

Osh — Krasnoyarsk: Avia Traffic Company

Bishkek — Kazan: Avia Traffic Company

Bishkek — Yekaterinburg: Air Manas

Osh — Yekaterinburg: Avia Traffic Company

Bishkek — Grozny: Avia Traffic Company

Bishkek — Irkutsk: Avia Traffic Company

Osh — Irkutsk: Avia Traffic Company

To Kazakhstan:





Bishkek — Almaty: Air Astana

Bishkek — Nur-Sultan: Air Astana

Bishkek — Shymkent: Air Manas

To UAE:

Bishkek — Dubai: Fly Dubai

To Saudi Arabia:





Bishkek — Jeddah: Air Manas

Osh — Jeddah: Air Manas

To Uzbekistan:





Bishkek — Tashkent: Air Manas, Uzbekistan Airways

To Belarus:





Bishkek — Minsk: Avia Traffic Company

To Kuwait:





Bishkek — Kuwait City: Jazeera Airways

Osh — Kuwait City: Jazeera Airways.

From Uzbekistan:

To Russia:





Tashkent — Moscow: Uzbekistan Airways, Qanot Sharq

Samarkand — Moscow: Uzbekistan Airways

Bukhara — Moscow: Uzbekistan Airways

Namangan — Moscow: Uzbekistan Airways

Nukus — Moscow: Uzbekistan Airways

Urgench — Moscow: Uzbekistan Airways

Termez — Moscow: Uzbekistan Airways

Navoiy — Moscow: Uzbekistan Airways

Fergana — Moscow: Uzbekistan Airways

Tashkent — Saint Petersburg: Uzbekistan Airways

Samarkand — Saint Petersburg: Uzbekistan Airways

Tashkent — Kazan: Uzbekistan Airways

Samarkand — Kazan: Uzbekistan Airways

Fergana — Kazan: Uzbekistan Airways

Tashkent — Novosibirsk: Uzbekistan Airways​

Namangan — Novosibirsk: Uzbekistan Airways​

Tashkent — Irkutsk: Uzbekistan Airways

Namangan — Irkutsk: Uzbekistan Airways

There are also flights to Perm, Orenburg, Omsk, Samar, Yekaterinburg, Ufa.





To Saudi Arabia:





Tashkent — Jeddah: Uzbekistan Airways

To Kuwait:





Tashkent — Kuwait City: Uzbekistan Airways

To India:





Tashkent — Deli: Uzbekistan Airways

To Turkey:





Tashkent — Istanbul: Uzbekistan Airways

To UAE:





Tashkent — Dubai: Uzbekistan Airways

Tashkent — Sharjah: Uzbekistan Airways, Qanot Sharq

To Egypt:





Tashkent — Sharm-el-Sheikh: Qanot Sharq

To Kazakhstan:





Tashkent — Almaty: Uzbekistan Airways, Air Astana

Samarkand — Almaty: Uzbekistan Airways

Tashkent — Nur-Sultan: Uzbekistan Airways, Air Astana

Tashkent — Turkistan: Fly Arystan

Nukus — Aktobe: Uzbekistan Airways

Nukus — Aktau: Uzbekistan Airways, SCAT

Urgench — Актаu: Uzbekistan Airways, SCAT

To Georgia:





Tashkent — Tbilisi: Uzbekistan Airways

To Azerbaijan:





Tashkent — Baku: Uzbekistan Airways

To Israel:





Tashkent — Tel Aviv: Uzbekistan Airways​​

To Latvia:





Tashkent — Riga: Uzbekistan Airways​​

To Germany:

Tashkent — Frankfurt: Uzbekistan Airways

To Great Britain:





Tashkent — London: Uzbekistan Airways

To USA:





Tashkent — New-York: Uzbekistan Airways





To Tajikistan:





Tashkent — Dushanbe: Somon Air

To Kyrgyzstan:





Tashkent — Bishkek: Air Manas, Uzbekistan Airways

From Tajikistan:

To Kazakhstan:





Dushanbe — Almaty: Air Astana, Somon Air

To Russia:

Dushanbe — Moscow: Somon Air

Khujand — Moscow: Somon Air

Kulob — Moscow: Somon Air

Khujand — Surgut: Somon Air

Dushanbe — Yekaterinburg: Somon Air

To Turkey:





Dushanbe — Istanbul: Somon Air



To UAE:

Dushanbe — Dubai: Somon Air





To Uzbekistan:

Dushanbe — Tashkent: Somon Air