Звезды «Скотта Пилигрима» воссоединились в честь 10-летия фильма

Entertainment Weekly устроил ностальгическое воссоединение актеров фильма «Скотт Пилигрим против всех», премьера которого состоялась 10 лет назад.





В прямом эфире собрались Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Анна Кендрик, Крис Эванс, Джейсон Шварцман и другие актеры. Актеры при участии режиссера Эдгара Райта и сценариста Майкла Бэколла зачитали сценарий фильма. В это время создатель оригинальных комиксов Брайан Ли О’Мэлли рисовал персонажей.

Воссоединение состоялось в рамках благотворительности и получило название «Скотт Пилигрим против водного кризиса». Каждый зритель может пожертвовать любую сумму денег на нужды фонда, который обеспечивает водой жителей планеты. Также каждый сделавший пожертвование может выиграть рисунок О’Мэлли.

Источник: film.ru