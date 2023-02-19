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Звездная программа пройдет 5 марта в театре «Астана Балет»
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Сегодня в 11:47

Звездная программа пройдет 5 марта в театре «Астана Балет»

Эталонное мастерство балетного искусства покажут первые звезды Венского государственного балета, Английского национального балета, Национального балета Нидерландов, Государственного балета Берлина и Большого театра.

Звездный состав Freedom Ballet Gala включает:

— Анна Цыганкова, прима-балерина, Национальный балет Нидерландов

— Георгий Поцхишвили, солист, Национальный балет Нидерландов

— Габриэле Фрола, премьер, Английский национальный балет

— Мария Виноградова, ведущая солистка, Большой Театр

— Владислав Лантратов, премьер, Большой Театр.

Гостей ожидает программа, в которой будут представлены классические и современные балетные номера.

Мероприятие пройдет 5 марта в театре «Астана Балет.

Билеты можно приобрести на сайтах: astanaballet.com, ticketon.kz

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#астана #казахстан #балет #астанабалет #спектакль
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.