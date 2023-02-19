Звездная программа пройдет 5 марта в театре «Астана Балет»

Эталонное мастерство балетного искусства покажут первые звезды Венского государственного балета, Английского национального балета, Национального балета Нидерландов, Государственного балета Берлина и Большого театра.
Звездный состав Freedom Ballet Gala включает:
— Анна Цыганкова, прима-балерина, Национальный балет Нидерландов
— Георгий Поцхишвили, солист, Национальный балет Нидерландов
— Габриэле Фрола, премьер, Английский национальный балет
— Мария Виноградова, ведущая солистка, Большой Театр
— Владислав Лантратов, премьер, Большой Театр.
Гостей ожидает программа, в которой будут представлены классические и современные балетные номера.
Мероприятие пройдет 5 марта в театре «Астана Балет.
Билеты можно приобрести на сайтах: astanaballet.com, ticketon.kz