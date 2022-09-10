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Звезда «Игры в кальмара» Ли Чжон Чжэ сыграет в сериале «Звездные войны: Аколит»
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Сегодня в 10:42

Звезда «Игры в кальмара» Ли Чжон Чжэ сыграет в сериале «Звездные войны: Аколит»

Звезда южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Ли Чжон Чжэ сыграет главную роль в сериале «Звездные войны: Аколит».

Серал выпустит студия Lucasfilm для стримингового сервиса Disney+. В актерский состав проекта войдут Амандла Стенберг и Джоди Тернер-Смит. Шоураннером, режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером станет Лесли Хедленд.

Какую роль исполнит Ли Чжон Чжэ, пока не раскрывается. Известно, что сериал расскажет о событиях, происходящих в последние дни эры Великой Республики, когда темные силы набирали свою силу.

Источник: daily.afisha.ru

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