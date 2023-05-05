Зумеры о том, почему корейская культура сегодня в тренде и чем она вдохновляет молодежь

Познакомились с подростками из Центральной Азии и узнали, за что они любят корейскую культуру, в чем ее эстетика и как она вдохновляет молодежь.









Альбина Аденова, 19 лет, город — Астана, блогер, @i.thnk.toomch





О себе

Я занимаюсь танцами, блогерством и в целом творчеством.



Корейская культура заинтересовала меня еще в 2015 году, когда я увидела клип на песню Got7. Мне понравилось звучание, качество клипа и танцы.

Это глобально повлияло на мою жизнь. Я начала заниматься танцами. У меня появилось чувство стиля.

О корейской культуре





Корейскую музыку я слушаю редко, но мне нравится, что многие песни несут в себе хороший посыл о любви к себе, принятии себя, раскрытии своих талантов. Исполнители этих песен обычно олицетворяют собой стандарт корейской красоты. Но они часто делятся с фанатами своими переживаниями, говорят, как важно быть собой.

Еще мне нравятся их необычные танцы, различные расстановки. В этом есть что-то цепляющее. Как блогер я следую их примеру, равняясь на них, стараюсь достичь высоких показателей в танце и в вокале.

Корейские дорамы отличаются от американских сериалов своей чистотой. Сцены с поцелуем там длятся всего секунду. Поэтому, если главные герои поцеловались, это всегда вызывает трепет. Еще набирают популярность хорроры, триллеры, дорамы с захватывающим сюжетом.

О трендах

Корейская культура популярна по всему миру. Но именно сегодня эта популярность достигает своего пика. Именно как тренд корейская культура известна не так давно. Раньше для большинства людей это было чем-то плохим, неизвестным. Крашенные волосы и макияж на парнях всегда порицался. Но теперь большинство это обожают.

Многие удивляются, как люди собираются на Random Dance и синхронно танцуют, чувствуют друг друга. Это мероприятия, где рандомно включаются K-Pop, и те, кто знает танец, выходят танцевать.

Тем, кто интересуется корейским стилем, могу порекомендовать новостные порталы, например, сайт YesAsia и аккаунт @bultrne.

Алуа Кенес, 16 лет, город — Астана, танцор, @__.halva__

О себе

Я с ранних лет занимаюсь танцами, в основном K-Pop. Уже полгода преподаю сама и учу других танцевать.

Я интересуюсь корейской культурой более шести лет. В начале это был просто интерес, но постепенно он вырос в нечто большее.

О корейской культуре

В корейской культуре большое разнообразие стилей, жанров, музыки. Меня привлекает не только хореография, но и различные шоу, сериалы. Они затрагивают актуальные, интересные темы и тем самым привлекают большое внимание подростков и не только.

О трендах

Корейский стиль популярен во всем мире. В последнее время им начинают интересоваться не только подростки, но и люди разных возрастов. Это становится широкой темой не только для общения с друзьями, но и для новых знакомств. Например, я благодаря этому стилю нашла много близких друзей.





Тем, кто интересуется корейской культурой, могу порекомендовать страницу @plaanet_kpop. Часто вижу их посты, которые могут заинтересовать поклонников и не только.

Жандос, 19 лет, город — Астана, блогер, @_soul.f_dop_

О себе

Я участник группы Id Family. Увлекся корейской культурой после песни и клипа BTS — Mic drop.

У меня есть друзья, которые тоже изучали Южную Корею, ее культуру. Когда мы собираемся вместе, у нас есть такой корейский вайб: шутки, отсылки, песни и другое.

О корейской культуре

Как и в любой другой культуре, в Корее много ценностей. Они выражаются во всех творческих сферах: музыка, сериалы, танцы, одежда.

Корейская культура привлекает своей эстетикой и подачей. Она может быть и серьезной, и милой, и грубой. Но всегда высокого качества.

О трендах

Сегодня все корейское в тренде. Особенно корейский стиль популярен среди молодежи. Я застал этот тренд на пике его популярности, но и сегодня интерес к нему растет.

Рекомендую послушать группы, которые меня вдохновляют: NCT, EXO, BTS, Seventeen.