Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/b0f/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/b0f7132ebeb49300471438e44b3452e9.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
zumery-o-tom-pochemu-koreyskaya-kul-tura-segodnya-v-trende-i-chem-ona-vdohnovlyaet-molodezh
Зумеры о том, почему корейская культура сегодня в тренде и чем она вдохновляет молодежь
407
Главный

Сегодня в 16:00

Зумеры о том, почему корейская культура сегодня в тренде и чем она вдохновляет молодежь

Познакомились с подростками из Центральной Азии и узнали, за что они любят корейскую культуру, в чем ее эстетика и как она вдохновляет молодежь.



Альбина Аденова, 19 лет, город — Астана, блогер, @i.thnk.toomch

WhatsApp Image 2023-05-04 at 19.34.40.jpg

О себе

Я занимаюсь танцами, блогерством и в целом творчеством.

Корейская культура заинтересовала меня еще в 2015 году, когда я увидела клип на песню Got7. Мне понравилось звучание, качество клипа и танцы.

Это глобально повлияло на мою жизнь. Я начала заниматься танцами. У меня появилось чувство стиля.

О корейской культуре


Корейскую музыку я слушаю редко, но мне нравится, что многие песни несут в себе хороший посыл о любви к себе, принятии себя, раскрытии своих талантов. Исполнители этих песен обычно олицетворяют собой стандарт корейской красоты. Но они часто делятся с фанатами своими переживаниями, говорят, как важно быть собой.

Еще мне нравятся их необычные танцы, различные расстановки. В этом есть что-то цепляющее. Как блогер я следую их примеру, равняясь на них, стараюсь достичь высоких показателей в танце и в вокале.

Корейские дорамы отличаются от американских сериалов своей чистотой. Сцены с поцелуем там длятся всего секунду. Поэтому, если главные герои поцеловались, это всегда вызывает трепет. Еще набирают популярность хорроры, триллеры, дорамы с захватывающим сюжетом.

О трендах

Корейская культура популярна по всему миру. Но именно сегодня эта популярность достигает своего пика. Именно как тренд корейская культура известна не так давно. Раньше для большинства людей это было чем-то плохим, неизвестным. Крашенные волосы и макияж на парнях всегда порицался. Но теперь большинство это обожают.

Многие удивляются, как люди собираются на Random Dance и синхронно танцуют, чувствуют друг друга. Это мероприятия, где рандомно включаются K-Pop, и те, кто знает танец, выходят танцевать.

Тем, кто интересуется корейским стилем, могу порекомендовать новостные порталы, например, сайт YesAsia и аккаунт @bultrne.

Алуа Кенес, 16 лет, город — Астана, танцор, @__.halva__

WhatsApp Image 2023-05-04 at 18.34.15.jpg

О себе

Я с ранних лет занимаюсь танцами, в основном K-Pop. Уже полгода преподаю сама и учу других танцевать.

Я интересуюсь корейской культурой более шести лет. В начале это был просто интерес, но постепенно он вырос в нечто большее.

О корейской культуре

В корейской культуре большое разнообразие стилей, жанров, музыки. Меня привлекает не только хореография, но и различные шоу, сериалы. Они затрагивают актуальные, интересные темы и тем самым привлекают большое внимание подростков и не только.

О трендах

Корейский стиль популярен во всем мире. В последнее время им начинают интересоваться не только подростки, но и люди разных возрастов. Это становится широкой темой не только для общения с друзьями, но и для новых знакомств. Например, я благодаря этому стилю нашла много близких друзей.

WhatsApp Image 2023-05-04 at 18.34.18 (1).jpg

Тем, кто интересуется корейской культурой, могу порекомендовать страницу @plaanet_kpop. Часто вижу их посты, которые могут заинтересовать поклонников и не только.

Жандос, 19 лет, город — Астана, блогер, @_soul.f_dop_

WhatsApp Image 2023-05-04 at 19.44.09 (1).jpg

О себе

Я участник группы Id Family. Увлекся корейской культурой после песни и клипа BTS — Mic drop.

У меня есть друзья, которые тоже изучали Южную Корею, ее культуру. Когда мы собираемся вместе, у нас есть такой корейский вайб: шутки, отсылки, песни и другое.

О корейской культуре

Как и в любой другой культуре, в Корее много ценностей. Они выражаются во всех творческих сферах: музыка, сериалы, танцы, одежда.

Корейская культура привлекает своей эстетикой и подачей. Она может быть и серьезной, и милой, и грубой. Но всегда высокого качества.

О трендах

Сегодня все корейское в тренде. Особенно корейский стиль популярен среди молодежи. Я застал этот тренд на пике его популярности, но и сегодня интерес к нему растет.

Рекомендую послушать группы, которые меня вдохновляют: NCT, EXO, BTS, Seventeen.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#подростки #корея #зумеры #интересы #корейскийстиль
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Мишель Обама, Джеки Чан и Кыран Талапбек: подростки о людях, которые их вдохновляют
1980
13 поводов для гордости: приз на кинофестивале в Венеции, новый рекорд Гиннеса и друг...
2019
Бизнес, маркетинг, медиа — подростки о современных увлечениях, которые приносят деньги
3083
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.