Зумеры и онлайн-знакомства. Подростки из Центральной Азии о том, как заводят друзей в сети и почему это удобно

Пообщались с подростками из Центральной Азии и узнали, как они относятся к онлайн-знакомствам.











Тансулуу Акматалева, 16 лет, город — Бишкек, школьница, @tanu_san6

О себе

Я активно веду блог, снимаю видео в TikTok и Instagram. В качестве хобби занимаюсь косплеем.

Об онлайн-знакомствах

К онлайн-знакомствам я отношусь нормально. Почти что со всеми друзьями я познакомилось в Интернете.

Мне удобно начать знакомство через социальную сеть. Если человек активен в Интернете, ты можешь заранее понять, что он из себя представляет.

О трендах

Онлайн-знакомства сегодня популярны среди молодежи, потому что это удобно.

Онлайн-дружба такая же, как обычная. Большой минус в том, что если человек живет в другом городе, у вас не всегда есть возможность приехать друг к другу. Из-за этого онлайн-отношения и дружба быстро заканчиваются.





Лейла Абишева, 18 лет, город — Каскелен, студентка, @leylaabishevaa

О себе

Я студентка. Учусь на журналиста и занимаюсь фотографией.

Об онлайн-знакомствах

Я отношусь к онлайн-знакомствам положительно. Но считаю, что нужно по максимуму вытягивать информацию из партнера, чтобы в реальной жизни вам было так же комфортно, как и в Direct.

При этом у меня лично нет онлайн-друзей. Я предпочитаю живые знакомства. Для меня это намного интереснее. Несмотря на то, что Интернет давно и прочно вошел в нашу жизнь, не надо стесняться подходить к людям и знакомиться лично.

О трендах

Наше поколение не представляет жизни без Интернета. Из-за этого нам легко и просто общаться в параллельном мире.

Преимущества онлайн-дружбы: экономия времени и денег, возможность расширения кругозора, осознание ценности реальных отношений.

Алина Камчыбек кызы, 21 год, город — Бишкек, студентка, @lampone_k

О себе

Я учусь на третьем курсе по направлению «Графический дизайн». Активно принимаю участие в университетской жизни.

Об онлайн-знакомствах

К онлайн-знакомствам я отношусь хорошо. Но у меня нет друзей в сети. Я предпочитаю знакомиться вживую.

Мы живем в 21 веке, и я точно могу сказать, что многие подростки и не только знакомятся онлайн и находят друзей или даже любовь. Есть люди, которые предпочитают онлайн-общение потому что так они чувствуют себя увереннее.

О трендах

Онлайн-знакомства сегодня популярны, потому что они расширяют ваши горизонты. Вы можете общаться с кем угодно, сколько угодно и где угодно.

Маликахон Султонова, 19 лет, город — Ташкент, студентка, @mika.clarke

О себе

Я веду блог, участвую в мероприятиях в качестве продюсера, а также занимаюсь организацией собственного фотопродакшна.

Об онлайн-знакомствах

К онлайн-знакомствам я отношусь позитивно. Когда я подтягивала английский язык, пользовалась приложениями для общения с носителями и таким образом подружилась с ребятами из США, Великобритании, Германии. Теперь мы редко общаемся, но это был полезный опыт. Таким же способом я познакомилась с одним из моих лучших друзей.

Несмотря на позитивное отношение к онлайн-знакомствам и общению, я предпочитаю знакомиться вживую. Так легче понять, что у человека на душе. Живое общение позволяет прочувствовать эмоции друг друга.

О трендах

Есть ряд причин, по которым молодежь выбирает онлайн-общение. Во-первых, это большая занятость. Иногда бывает сложно выделить время на живые встречи. Во-вторых, развитие социофобии. У меня есть друзья и знакомые, которым действительно сложно выбираться в люди. Именно поэтому мы отлично поддерживаем контакт через социальные сети.

Главное преимущество онлайн-дружбы — это поддержание связи, несмотря на расстояние и время. Это прекрасная возможность общаться с дорогим для тебя человеком, который находится даже на краю света.