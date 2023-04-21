Зумеры и образование за рубежом. Подростки об участии в летних кемпах в разных странах

Познакомились с подростками из Казахстана и Кыргызстана и узнали, как поехать в летний кемп в США, как такие поездки помогают развитии и поиске единомышленников в разных странах.





Жания Кенес, 18 лет, город — Астана, @zhanyagarnet

О себе

Я основательница сообщества @nomadteens, которое поддерживает подростков, и соосновательница бренда казахской айдентики @fourways.kazakhstan. Оканчиваю 12 класс в НИШ IB.

Об участии в зарубежных кемпах

Я участвую в зарубежных кемпах с восьмого класса. В 2019 году впервые поехала в США, чтобы подтянуть английский язык. В 2022 году была номинирована на Yale NYFL Summer Camp с 15% scholarship и бесплатно в Johns Hopkins, CTY, благодаря НИШ IB системе.

Самое привлекательное в таких лагерях — возможность увидеть мир и познакомиться с интересными людьми. Новые знакомства и неизведанные локации помогают раскрепоститься, стать более открытым к миру.

Во время поездки в США я была удивлена, что многие американцы наслышаны о Казахстане из-за фильма «Борат». В лагере мне представилась возможность выступить перед большой публикой и рассказать о нашей стране больше. Именно поэтому поездки за рубеж всегда наполняют меня чувством патриотизма.

В одиночных поездках познаешь себя, понимаешь, что тебе нравится, а что нет. В подростковом возрасте это важно.

О культуре летних школ

За границей летние кемпы популярны. У нас многие едут, чтобы подтянуть знание языка, а подростки из других стран едут, чтобы набраться опыта в определенной сфере, найти новые возможности или постажироваться. Из-за пандемии многие летние курсы проходили онлайн, как, например, Johns Hopkins CTY, 2022. Но даже так я пообщалась с подростками из разных стран и нашла друзей.





В системе НИШ много возможностей для саморазвития, и летние школы — одна из них. Каждый год учебное заведение номинирует нескольких учеников на участие в кемпах в США, Китае и других странах. Но с каждым годом требования от топовых университетов становятся выше, так как конкуренция увеличивается.

Среди моих друзей тема летних школ тоже популярна. Многих вдохновляет возможность посетить другую страну и исследовать ее изнутри для поступления в университет в будущем. В летних школах легко находить друзей, потому что все хотят весело проводить время и строить нетворкинг.

Рекомендации





Когда мне было 14 лет, я полетела на другой континент с 30 незнакомыми детьми на три недели. Рискнула и обрела новых друзей. Поэтому не бойтесь, цепляйтесь за каждый шанс, чтобы увидеть мир и познать новое.

Айдан Манапбаева, 16 лет, город — Бишкек, @aidanawz

О себе

Мои основные увлечения IT, волонтерство и дебаты. В январе этого года мне выпала уникальная возможность посетить четыре города США и поучаствовать в 17 сессии Harvard Model United Nations в Бостоне.

Еще я посетила кампусы престижных университетов, таких как MIT, Гарвард и Колумбийский университет.

Об участии в зарубежных кемпах





Для меня участие в зарубежном кемпе было невероятно захватывающим опытом. Вдохновляет видеть, как подростки разных культур и национальностей сотрудничают, обмениваются идеями и решают глобальные проблемы в рамках Модели ООН.

Самым увлекательным моментом для меня стала возможность выступить с речью перед огромной аудиторией и отстаивать свою точку зрения. Данный опыт помог улучшить лидерские качества и навыки критического мышления.

О культуре летних школ

Участие подростков в образовательных кемпах или летних школах США становится все популярнее, так как образовательные программы могут служить подготовкой к дальнейшему обучению.

Многие стремятся расширить свои горизонты, познакомиться с другими культурами и получить новый опыт. Это отличная возможность для обмена знаниями и идеями, создания международных связей.





Проведение образовательных мероприятий активно продвигается и в Кыргызстане, что радует. Множество семинаров и воркшопов направлено на саморазвитие и обучение молодежи. Там участвуют единомышленники, объединенные общим интересом к образованию.

Я замечаю растущий тренд на образование в медиа, культуре и обществе, что подтверждает важность обучения и самосовершенствования.

На первой сессии модели ООН я столкнулась с небольшой трудностью — языковым барьером. Спустя некоторое время, благодаря регулярной практике и поддержке со стороны других участников, наладила общение и справилась с этой проблемой.

Опыт участия в модели ООН в Бостоне был незабываемым и продуктивным для меня. Я бы с радостью повторила его, поэтому продолжаю подаваться на подобные программы в Штатах. Полученные знания и навыки будут полезны в моем дальнейшем образовании и карьере.

Рекомендации





Участие в подобных программах может быть незабываемым опытом, который поможет развиться профессионально, а также усилит заявку в вузы.

Изучайте возможности и образовательные кемпы, доступные за рубежом, и выбирайте те, которые соответствуют вашим интересам и целям. Будьте открыты новому. Это может стать ценным вложением в будущее.

Жанел Қайрат, 18 лет, город — Астана, @janelle_krt

О себе

Я оканчиваю школу и планирую продолжать свое обучение в Великобритании. Прошлым летом мне повезло стать участником программы Wharton Global Youth Programme при Университете Пенсильвании, который входит в Лигу Плюща, по направлению Essentials of Finance.

Об участии в зарубежных кемпах

Мне понравилось, что за достаточно короткий период можно понять, каково это — быть студентом зарубежного вуза. У нас были лекции и семинары, мы жили в общежитии и в полной мере ощутили на себе студенческую жизнь.

Самой увлекательной частью программы были активити: поход в музей, ночь кино, караоке, тур по Филадельфии, парк атракционов, которые для нас устраивали организаторы.

Благодаря этой программе я стала более раскрепощенной. Из Центральной Азии я была единственным участником, поэтому пришлось выйти из зоны комфорта и общаться с большим количеством людей. В результате у меня появились друзья из разных точек мира: Перу, Канада, США, Китай. Также я нашла общий язык с профессором. Еще улучшила свои базовые знания в финансах.

О культуре летних школ

Интерес к зарубежным программам возрастает все больше, так как многие понимают их пользу и престиж.

Я часто вижу объявления о стажировках, курсах, конференциях. Многие из этих событий бесплатные. А значит, почти все ученики средней и старшей школы могут позволить себе участвовать в них.

Моя подруга тоже принимала участие в программе RSI при MIT. Мы хотим познавать что-то новое, изучать мир и знакомиться с единомышленниками.

За рубежом люди открытые, поэтому главное — не стесняться, уметь рассказывать о себе, о нашей стране. Важно знать английский язык.

Я бы с удовольствием поехала на зарубежную программу еще раз. Ведь это сильная прокачка коммуникационных навыков, самостоятельности и ответственности.

Попав на международный кемп, вы поймете, хотите учиться вдали от дома или нет.

Рекомендации





Начинайте подавать заявки как можно раньше. Так шанс попасть на программу увеличивается. Не дайте страху вас ограничивать. Всю информацию можно найти в интернете, забив названия университета и добавив: Short Сourse, Summer Сourse, Summer School.