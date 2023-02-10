Зумеры и мода на образование. Подростки об участии в олимпиадах и возможностях для развития

Познакомились с подростками из Центральной Азии и узнали, почему они участвуют в олимпиадах, что их мотивирует и какие возможности перед ними открываются.





Мирон Юркевич, 16 лет, город — Алматы, @mironemiron

О себе

Я Серебряный призер Международной олимпиады по математике IMO.

Об интеллектуальных соревнованиях

Я постоянный участник олимпиад. Олимпиады — это интеллектуальный спорт. Они имеют большое значение в школьном образовании в Казахстане, поэтому многие подростки участвуют в них.

Олимпиады проводятся часто, но высокоуровневые, в которых заинтересован лично я, бывают редко, потому что их организация — это тяжелый процесс. Но становится много мероприятий, которые помогают в популяризации интеллектуальных соревнований. В них может поучаствовать любой желающий, не разочаровавшись при этом.

О трендах

В моем понимании «ум» не определяется текущим уровнем знания человека, а зависит от тяги и способности к обучению. Эти качества имеют большое значение в современном мире: на работе от тебя обычно не требуют знания всего на свете, но на собеседовании будут обращать пристальное внимание на то, как быстро ты обучаешься.

Мой круг общения состоит из людей, с которыми я познакомился на олимпиадах. Список нашей мотивации варьируется от освобождения от школьных уроков, получения денежных призов до возможных бонусов при поступлении в университет и известности в узких кругах.

Всех объединяет одно — азарт, как и в любом другом соревновании, и возможность изучить интересные и сложные концепты, которые пригодятся в будущем.

Рекомендации

Тем, кто развивается интеллектуально, рекомендую не сравнивать себя с другими и делать все для себя. Только так можно рано или поздно прийти к успеху, поднять уровень организованности и тайм-мендежмента.

Райымбек Байшуак, 17 лет, город — Алматы, @raiymbekbaishuak

О себе

Я учусь в РФМШ, участвую в олимпиадах по математике и программированию.

Олимпиадами по математике я занимаюсь с четвертого класса, а по информатике — с седьмого. Тогда я впервые записался в школьный резерв.

В мае прошлого года я завоевал бронзовую медаль на Балканской Олимпиаде BMO на Кипре, куда приезжает много участников из стран Европы. Было интересно встретиться и пообщаться с другими математиками из Румынии, Италии и других стран.

Об интеллектуальных соревнованиях

Олимпиады популярны и помогают улучшить профиль для поступления в университет.

Мои школьные знакомые участвуют в хакатонах и конкурсах по робототехнике. Их отличительная черта — элемент сотрудничества и командной работы, потому что команды состоят из пяти участников и более.

О трендах

В Казахстане самые серьезные олимпиады проводятся во втором полугодии каждого учебного года, начиная с Международной Жаутыковской Олимпиады IZhO в январе-феврале и заканчивая Международной Математической Олимпиадой IMO в июле. В отборах могут участвовать все школьники, но непосредственно на олимпиады проходят 50-100 человек со всей страны.

В будущем я планирую участвовать в International Collegiate Programming Contest ICPC. Это студенческое командное соревнование по программированию. Каждая команда состоит из трех человек из одного университета.

Рекомендации

Если вы хотите заниматься или уже занимаетесь подготовкой и участием в олимпиадах, важно знать момент, когда стоит продолжать, а когда забросить. Если вы не чувствуете интереса к предмету или потеряли смысл, лучше заняться чем-то другим.

Азамат Азимов, 17 лет, Баткенская область, @aitbaev_ak

О себе

Я студент New Generation Academy, AUCA. Живу в пограничном селе Жаштык в Баткенской области.

Я участвую в олимпиадах с восьмого класса. Тогда учился в гимназии №3 и ежегодно принимал участие в Республиканской олимпиаде среди школьников по предмету «История». В 2021-2022 учебном году получил l место на Республиканском этапе. Также периодически участвовал в региональных дебатах и онлайн-олимпиадах.

Об интеллектуальных соревнованиях

В нашем селе большие интеллектуальные мероприятия почти не проводились. Но в последние годы студенты из AUCA стали проводить мероприятия, хакатоны и тренинги. В них активно участвуют ребята с 7 по 11 классы.

В последнее время в мире вырос спрос на интеллектуалов в медиа, культуре. Например, Джордан Би Петерсон и Бен Шарипо. Обе личности активно используют свой голос в обществе, их слово имеет вес.

О трендах

Быть умным — значит жить и делать свою работу с умом. Work smart, Not hard. Можно упростить себе жизнь, работая и выполняя задания креативным путем.

Популярность интеллектуальных соревнований с каждым годом растет. Это становится модным среди молодежи, особенно среди подростков.

Мои друзья не участвуют в олимпиадах. Мы нацелены на проведение социальных проектов для школьников. Например, в январе 2023 года с помощью SIDP и AUCA провели двухдневные тренинги, направленные на мотивацию учеников из пограничных сел Жаны-Жер, Айыл-Окмоту.

Рекомендации

Если вы на пути интеллектуального развития, держите в голове, что изменить мир в лучшую сторону возможно только с умом. Не бойтесь экспериментировать и не сдавайтесь перед трудностями. Ищите новые возможности для развития.

Орозбек Абдумаматов, 18 лет, город — Бишкек, @o.abdumamatov

О себе

Я учусь на первом курсе в North American University в Хьюстоне на факультете Computer Science: Software Engineering.

Я участвовал в олимпиадах по предмету «Информатика» с 7 по 11 класс. Благодаря этому научился понимать код и алгоритмы.

Об интеллектуальных соревнованиях

Я часто участвую в хакатонах. Это классные мероприятия, которые открывают большие возможности. Например, в последний раз к нам пришли представители компаний, рассказали о проблемах бизнеса и дали 24 часа на их решение.

Лучшим проектам дарили гаджеты, денежные и прочие подарки. Что важно, еще не окончив университет, можно получить приглашение на стажировку. Еще притягивает атмосфера: когда множество людей спят в огромном зале на столах, а другие в это время заканчивают верстку сайта. Разные игры, бесплатная еда, атмосфера дружеского соревнования и возможность карьерного роста — главные причины мотивации студентов.

В США система в университетах почти такая же, как в других странах. Главная объединяющая черта — гибкость программы и независимость каждого студента. В университетах можно получить хороший нетворкинг и опыт. Если учиться лишь по программе, далеко не уйдешь. Нужно искать дополнительный материал и единомышленников.

О трендах

Быть умным — это уметь анализировать, смотреть на вещи или события с разных ракурсов и точек зрения. Сегодня это также называют креативностью. Можно увидеть корреляцию между уровнем IQ и способностью придумывать новое.

В последнее время в образовании стала популярна тема IT, что радует: Больше конкуренции — лучше качество. Также стали популярны IT-курсы, где можно изучить узкую специальность и тут же начать работать.

В будущем планирую продолжить участвовать в интеллектуальных соревнованиях. Существует глобальный чемпионат между университетами, когда команды из трех человек решают сложнейшие задачи, связанные с высшей математикой, поисковыми алгоритмами и запутанной логикой, вместе взятые. Он называется ACM ICPC.

Участие в таких олимпиадах дает возможность попасть в крупные компании. Участия в финале уже достаточно, чтобы получить приглашение, например, от Google.

Рекомендации

Для развития нужно постоянство. Каждый день — это возможность узнать что-нибудь новое, то, что поможет вам в будущем. Нужно совершенствоваться каждый день. Неважно, сколько вы сделали за день: шагнули на сантиметр вперед или пробежали марафон к цели. Не допускайте значения ноль, а тем более минус в ваших показателях. Интерес, цель и постоянство — все, что вам нужно.