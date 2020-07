Zoom выпустит планшет для работы на удаленке

Компания Zoom запустила новую линейку продуктов под названием Zoom for Home. Она включает физические устройства для удаленной работы и дистанционного обучения. Первым продуктом в линейке станет планшет Zoom for Home — DTEN ME. Гаджет стоимостью 599 $ поступит в продажу в августе и будет доступен только на американском рынке.

Как сообщают разработчики, устройство можно использовать как полноценный второй монитор. На нем предустановлен весь необходимый для рабочего процесса софт — программы для видеоконференций и звонков, интерактивная доска с возможностью оставлять замечания к проекту.

27-дюймовый планшет оснащен тремя умными камерами, микрофонами с функцией подавления шума, встроенными динамиками. Для использования потребуется любая лицензия Zoom Meeting, в том числе базовая.

Источник: adindex.ru