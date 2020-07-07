Зоны отдыха рядом с Ташкентом стали доступными для местных туристов

Туристический сезон в Ташкентской области вступил в активную фазу, зоны отдыха уже готовы принять жителей других регионов страны. Летом узбекистанцы смогут отдохнуть в живописном уголке Бостанлыкского района, который называют узбекской Швейцарией.



Здесь возводятся палаточные городки, кемпинги для туристов из Ташкента и регионов.



На первом этапе будет внедрена система безопасности Uzbekistan.Safe travel GUARANTEED, чтобы максимально быть готовыми к возобновлению международного въездного туризма.



Второй этап — это восстановление организованного регионального туризма с соседними странами и странами СНГ.



На третьем этапе Узбекистан постепенно возобновит въездной туризм с перечнем государств дальнего зарубежья, гражданам которых разрешается въезд в республику с учетом ситуации с пандемией.

