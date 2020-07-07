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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Зоны отдыха рядом с Ташкентом стали доступными для местных туристов
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Сегодня в 10:26

Зоны отдыха рядом с Ташкентом стали доступными для местных туристов

Туристический сезон в Ташкентской области вступил в активную фазу, зоны отдыха уже готовы принять жителей других регионов страны. Летом узбекистанцы смогут отдохнуть в живописном уголке Бостанлыкского района, который называют узбекской Швейцарией.

Здесь возводятся палаточные городки, кемпинги для туристов из Ташкента и регионов.

На первом этапе будет внедрена система безопасности Uzbekistan.Safe travel GUARANTEED, чтобы максимально быть готовыми к возобновлению международного въездного туризма.

Второй этап — это восстановление организованного регионального туризма с соседними странами и странами СНГ.

На третьем этапе Узбекистан постепенно возобновит въездной туризм с перечнем государств дальнего зарубежья, гражданам которых разрешается въезд в республику с учетом ситуации с пандемией.

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#туризм #узбекистан #ташкент
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