Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
zolotye-nagrady-ot-uzbekskih-molodyh-sablistov-na-etape-kubka-mira-v-peru
Золотые награды от узбекских молодых саблистов на этапе Кубка мира в Перу
90
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:32

Золотые награды от узбекских молодых саблистов на этапе Кубка мира в Перу

В состязаниях на саблях среди юношей, прошедшие в Перу, представители узбекской сборной победили как в одиночной, так и в командной программах.

В одиночной программе Мусе Аймуратову удалось одолеть всех своих соперников и подняться на высшую ступень пьедестала почета.

Бронзовые медали в этой программе завоевали Исломбек Абдазов и Азизбек Даулетназаров. А в командной программе вместе с этими ребятами и Зухриддин Кадыров, который присоединился к этому трио, удостоились награды высшей пробы.

Источник: uzdaily.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #кубокмира #победа #сборная #саблисты
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 15 декабря: «тайный Санта» от «Казпочты» и рейтинг «зеленых» компаний в Ка...
2624
«Киевпастранс» разработал семейство Киевпастрансформеров
1120
«Яндекс» оказался самой дорогой российской интернет-компанией
1321
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.