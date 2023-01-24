Золотые награды от узбекских молодых саблистов на этапе Кубка мира в Перу

В состязаниях на саблях среди юношей, прошедшие в Перу, представители узбекской сборной победили как в одиночной, так и в командной программах.

В одиночной программе Мусе Аймуратову удалось одолеть всех своих соперников и подняться на высшую ступень пьедестала почета.

Бронзовые медали в этой программе завоевали Исломбек Абдазов и Азизбек Даулетназаров. А в командной программе вместе с этими ребятами и Зухриддин Кадыров, который присоединился к этому трио, удостоились награды высшей пробы.