Значение гаджетов в современном мире

Современные гаджеты заменяют человеку целый мир. Благодаря смартфонам и компьютерам, мы можем делать абсолютно все: узнавать новости со всей планеты и общаться с друзьями и родственниками, которые живут в разных странах. Сегодня мы вместе с нашими героями и новой Windows 11 от компании Microsoft и, расскажем как важны гаджеты и операционная система, которую вы используете.

Microsoft выпустила обновленную ОС Windows 11, которая обеспечивает простоту взаимодействия, творчества, общения и развлечений, приближая вас к тому, что вы любите. Обновиться до Windows 11 можно совершенно бесплатно, при условии, что устройство соответствует техническим требованиям.

Дисклеймер: Рекомендуется устанавливать Windows 11 на устройства, которые соответствуют минимальным системным требованиям. Технические характеристики и системные требования Windows 11 | Майкрософт.





Даулет Батырбек, родной город — Шымкент, предприниматель

О себе

Живу в Алматы с тех пор, как поступил на первый курс университета. Последние четыре года занимаюсь бизнесом в сфере электронной коммерции, онлайн-торговлей на маркетплейсах Amazon, Ebay, Kaspi, Satu и OLX. Также обучаю начинающих предпринимателей, которые хотят заниматься онлайн-бизнесом.





О гаджетах

Первый телефон и компьютер в 2005 году мне купили родители, когда я еще учился в школе. Я, как и любой подросток, играл в игры, скачивал видео и музыку с интернета.

Самостоятельно я купил телефон на первом курсе университета. Это был Nokia Lumia на Windows Phone. Он был необычным, с классным дизайном. Понравилось, что цена и качество соответствовали.





О Windows





Как предприниматель я ценю Windows за пакет приложений Microsoft Office. Благодаря данным приложениям, я могу делать все необходимое для работы, учебы и творчества. Но чаще всего я использую Power Point и Excel.

Еще одно конкурентное преимущество операционной системы Windows состоит в том, что она проста в использовании и управлении. Интерфейс удобный, интуитивно понятный. Благодаря сочетаниям горячих клавиш можно работать еще быстрее и эффективнее. В целом, если говорить простыми словами, я уже на «ты» с Windows, и меня это устраивает.

Я пользуюсь Windows, потому что мне важно чувствовать, что система работает быстро и эффективно. Ведь вся моя деятельность и бизнес сосредоточены в компьютере.





Как Windows 11 улучшит работу и облегчит жизнь Даулета

Для Даулета как предпринимателя в сфере электронной коммерции важна безопасность данных. А Windows 11 — это самая безопасная версия Windows со встроенной защитой от процессора до облака, которая гарантирует, что данные компании останутся в безопасности.





Айгуль Кузенбаева, 24 года, город — Нур-Султан, логист

О себе

Я удаленно работаю менеджером активного закупа в российской сети строительных магазинов. В мои обязанности входит закуп и логистика стройматериалов.





О гаджетах

Моим первым телефоном был кнопочный LG, а ноутбук — Asus на системе Windows, который я покупала в 2013 году для учебы в университете.

Сейчас гаджеты — неотъемлемая часть жизни. Все связано с ними: работа, учеба, общение и даже хобби. Каждый год выходят новинки в сфере современных технологий, которые с каждым разом все больше и больше помогают нам. В плане потребления технологий отношу себя к новаторам. Потому что знаю, что это облегчает жизнь и приводит к более четкому и быстрому результату.





О Windows





Устройства с операционной системой Windows соответствуют всем моим запросам и задачам, как рабочим, так и личным, позволяют легко справляться с многозадачностью. Часто мне нужно, чтобы у меня было открыто несколько программ одновременно, причем программы «тяжелые», но, тем не менее, все работает без зависаний и прерывания данных программ.

Могу отметить удобный маркетплейс Microsoft Store. Я нашла там все, что мне необходимо: от планировщика для тайм-менеджмента до игр для личного пользования. Удобно, что есть огромное количество бесплатных и официальных программ, что важно для меня, как для пользователя.

Мой главный приоритет на данный момент — работа. В связи с тем, что я работаю удаленно, выбрала для себя ноутбук с операционной системой Windows, так как наша рабочая программа корректно взаимодействует только с ней. Для личных целей я также выбрала для себя ОС Windows. Я увлекаюсь фотографией, а большинство программ для редактирования и цветокоррекции поддерживаются на системе Windows. Удобно, что не нужно следить за обновлением программ — все обновляется автоматически.





Как Windows 11 улучшит работу и облегчит жизнь Айгуль

Айгуль работает удалено и живет вдали от своей семьи. Поэтому новый чат Microsoft Teams — это то, что поможет ей всегда быть на связи. Microsoft Teams — это новое приложение от Windows 11, благодаря которому по одному клику мыши открывается личная учетная запись для чата, голосовых звонков или видеозвонков с друзьями, семьей и коллегами, независимо от устройства или платформы, на которой они работают. Все возможности Microsoft Teams доступны из чата. Поэтому можно легко решить такие задачи, как планирование мероприятий, создание быстрых опросов, обмен файлами и многое другое.

Также Айгуль отметила, что ей нравится Microsoft Store, и специально для пользователей этого приложения в Windows 11 появился обновленный Microsoft Store с переработанным дизайном, благодаря которому стало еще проще находить любимые приложения, игры, фильмы и сериалы, в одном проверенном источнике.





Ерлан Танаев, колорист

О себе

Я колорист и занимаюсь цветокоррекцией в кино, рекламе и музыкальных клипах. В индустрии я уже около десяти лет. Из последних знаковых работ — реклама для A$AP Rocky — у него была коллаборация с одним популярным брендом одежды. Режиссером был Айсултан Сеитов, а я делал цветокоррекцию.

Еще четыре года назад колористов в Казахстане можно было пересчитать по пальцам. Сейчас их стало больше. Люди потребляют много контента и необходимо красиво его преподносить.





О гаджетах

Первый смартфон с выходом в интернет у меня появился семь-восемь лет назад. Там было не так много функций — звонки, выход в интернет, камера. А первый компьютер мне достался от брата, десять лет назад. Я использовал его для творчества, игр и просмотра фильмов.

Когда начал работать, использовал компьютеры, которые предоставляли на работе. А с выходом на фриланс, выбрал компьютер на операционной системе Windows, потому что он оказался удобнее для меня, и я мог его кастомизировать.

Для цветокоррекции важен монитор, у меня их три. Два из них обычные, где есть интерфейс, а третий показывает референсы, на нем выводится цвет. Он откалиброван по стандартам, это эталонный экран. Потому что бывают мониторы, где цвет отображается искаженно. На откалиброваном мониторе я смотрю, как все выглядит: соответствие по цветам, их насыщенность. Затем улучшаю, задаю гармонию. Такой монитор — must have вещь, которая должна быть у колориста.

Сегодня у людей увеличилось количество техники, гаджетов. Без телефона и компьютера сложно представить жизнь современного человека. У меня один смартфон, который я меняю не чаще, чем один раз в три года. А детали компьютера я обновляю постоянно.





О Windows

Нравится, что Windows постоянно меняется и обновляется. Сейчас меня радует дизайн и то, что операционная система стала удобнее. Ее можно менять и легко настраивать. Windows идеально подходит для профессиональных задач.

Также есть возможность настраивания сети, драйверов, создание рейда, массивов под Windows и куча административных прав, которые можно использовать. Есть функция быстрого доступа к техническим моментам в компьютере. Мне нравится, как Windows делает скриншоты, потому что в этой операционной системе данные сохраняются в буфер. Это удобно.





Как Windows 11 улучшит работу и облегчит жизнь Ерлана

Ерлан работает с цветом, поэтому его точно обрадует кардинально новый дизайн Windows 11 с полупрозрачными окнами, обновленными иконками, закругленными углами и другими фишками.

Также приятным сюрпризом станет обновление меню: «Пуск». Теперь есть быстрый доступ к интересующему контенту и приложениям, а благодаря возможностям облака и Microsoft 365 можно видеть последние файлы, над которыми работали, независимо от того, какое устройство вы использовали.





Для тех, кто еще не успел ознакомиться с обновлениями Windows 11, делимся главными преимуществами системы:

— операционная система безопасна для гибридной работы

— новая Windows 11 адаптируется под каждого пользователя

— новостная лента формируется на основе технологий ИИ, поэтому тоже подстраивается под пользователя

— система стала еще быстрее и удобнее

— внешне выглядит более стильно и современно

— в условиях многозадачности ваш компьютер будет работать так же быстро

— в обновленном Microsoft Store стало еще больше контента

— появились новые возможности для гейминга

— а также расширенные опции для разработчиков и креаторов.

Выбирайте, что подойдет именно вам!